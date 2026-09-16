Trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata paran por tiempo indeterminado

Desde la empresa aseguraron que tomarán “las medidas necesarias para mantener la mayor operatividad posible de la terminal dentro del régimen de servicios mínimos” que fijó el gobierno la semana pasada.

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El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvió parar por tiempo indeterminado, en el marco del conflicto en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.

Así lo informó TCP mediante un comunicado público en el que recuerda que, dada la resolución de servicios mínimos dispuesta por el gobierno la semana pasada ante la falta de avances para la firma de un nuevo convenio colectivo entre las partes, la terminal de contenedores dispondrá del “personal necesario para cumplir con el régimen”.

En la misiva, la empresa sostiene que llevará adelante “todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de dichos servicios mínimos, procurando preservar la seguridad de las operaciones y reducir el impacto sobre los buques, las cargas, los transportistas y demás usuarios de la terminal”.

“A lo largo de estos meses, la empresa ha participado de numerosas instancias de negociación, tanto bipartitas como tripartitas, y ha realizado los máximos esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo, efectuando propuestas y modificaciones con el objetivo de acercar posiciones”, se acusa en el comunicado.

Desde la empresa entienden que “el margen de negociación disponible [...] ha sido plenamente utilizado”, y sostienen que no están dadas las circunstancias para “realizar nuevas modificaciones a las propuestas y condiciones ya planteadas”. Aun así, reafirmaron la “disposición al diálogo y a participar de todas las instancias”.

“TCP continuará actuando con responsabilidad, cumpliendo las disposiciones vigentes y adoptando las medidas necesarias para mantener la mayor operatividad posible de la terminal dentro del régimen de servicios mínimos establecido”, concluye el comunicado.