La ARU recibió al presidente Orsi en la Rural del Prado y valoró “intercambio franco y fluido” con el gobierno

El titular de la gremial, Rafael Ferber, dijo que se trataron temas como la situación del puerto de Montevideo, los ataques de perros al ganado, el abigeato y el potencial intercambio comercial con India.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, calificó como un espacio “de intercambio franco y fluido” el encuentro que mantuvo este miércoles la directiva de la ARU con el presidente Yamandú Orsi, acompañado en esta ocasión por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

En coincidencia con las declaraciones a la prensa realizadas por Orsi, Ferber narró que se trataron temas vinculados a demandas históricas de la ARU y otros relacionados con la coyuntura. En primera instancia, el directivo de la ARU destacó alguno de los puntos abordados, “la situación del puerto [de Montevideo], las relaciones laborales, los perros salvajes y los basureros”, en referencia a los predios utilizados por las intendencias para la disposición final de residuos en cada departamento.

Acerca del conflicto en el puerto, no se expidió sobre las medidas concretas adoptadas por el Poder Ejecutivo, alegando que “como no hemos visto que lo anuncien las autoridades, preferimos que lo ha hagan ellos si es que lo quieren anunciar”. No obstante, afirmó que el funcionamiento de servicio mínimo “nos quedó claro”. “Es un servicio interesante. La palabra mínimo es relativa, tampoco es el 100% [de operatividad], hay que tenerlo presente. Pero es una línea que no deja de ser una solución, estamos hablando de algo que es más allá de un acuerdo entre la empresa y el sindicato, que no se pone de acuerdo. Esa es la realidad”, dijo.

“El perro que no tiene dueño pasa a una figura de perro salvaje”

Sobre las manadas de perros en estado salvaje, Ferber sostuvo que “lo primero es determinar qué perros tienen dueño y cuáles no”, y recordó que la colocación del chip identificatorio en cada animal es obligatoria. “El perro que no tiene dueño pasa a una figura de perro salvaje, y hay que solucionarlo. Ese perro no puede estar suelto”.

Como solución, afirmó que “primero habrá que buscar si los refugios y la gente que está en el tema tienen espacio para ellos. Eso es lo de cajón”. Al recordarle que la Federación Rural propone que sea el Ministerio de Defensa Nacional el que se haga cargo de los perros sueltos, Ferber dijo que “puede ser una salida”.

El presidente de la ARU aseveró que los perros sin dueño, o sueltos sin control alguno, representan un problema de salud pública para los humanos, instando a “ir a los hospitales a preguntar cuántos llegan mordidos por perros. Si alguno tiene dueño, con el chipeado obligatorio, vamos a poder reclamarle sobre ese perro”.

Además Ferber fue concluyente al manifestar que “los perros y el abigeato son los dos grandes talones de Aquiles, los puntos débiles de la producción ovina”. Sobre el robo de animales –abigeato– evaluó que “la Policía ha conseguido, con el uso de tecnología –drones, por ejemplo– y estando arriba del tema como ha estado siempre, retomar la senda de la baja” en el número de este tipo de delitos que se ha perpetrado.

Expectativa por intercambio comercial con India

Como se recordará, en agosto la cancillería uruguaya confirmó que la República de India instalará una embajada en Montevideo, con el objetivo de profundizar y diversificar el vínculo bilateral entre ambas naciones. La iniciativa comenzó a gestarse tras el encuentro entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y Orsi, en julio de 2025, durante la cumbre de los Brics.

Uruguay ya tiene embajada en India, en la ciudad de Nueva Delhi. También en agosto, el canciller Mario Lubetkin designó al director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Lugris, como el nuevo embajador uruguayo en India.

La balanza comercial de bienes entre ambos países ha sido tradicionalmente deficitaria para Uruguay, aunque muestra variaciones puntuales según el período analizado. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas podría traer aparejado el incremento en el flujo comercial entre ambos países, así como un incremento en las exportaciones de Uruguay. India ya ha manifestado su interés en adquirir aceites de maíz y de oliva, y eventualmente podría comprar carne ovina deshuesada.

Sobre este tema, Ferber consideró que “hoy está planteado un acuerdo India-Mercosur. Lo que tenemos que tener claro es que el último acuerdo [Mercosur-Unión Europea] llevó 25 años. Nuestras autoridades tienen muy claro que lo que hay que hacer es avanzar, y en eso nosotros las apoyamos”, en cualquiera de las dos modalidades posibles, es decir, un acuerdo India-Mercosur o uno Uruguay-India. “Tiene que estar claro que tenemos que acceder a esos mercados. Si no me equivoco, [Uruguay nombró] a un reconocido embajador como Lugris, que estuvo en China y desarrolló todo el mercado chino. Entiendo que es oficial que es quien que va a ir a India a desarrollar ese mercado. Apoyamos todas las medidas y lo vemos con expectativa”.

“Muy conformes” con Orsi

En el cierre de la rueda de prensa, se le solicitó al presidente de la ARU que dijera cómo veía a Orsi como presidente de la República, a lo que respondió: “Lo más bien. Agradecemos el intercambio periódico que tenemos. Nosotros estamos muy conformes y sobre todo muy agradecidos por estas cosas. Miren que capaz que en el gobierno anterior también pasaron, pero antes de eso no pasaban. Eso lo valoramos mucho, y valoramos mucho la figura del presidente [Orsi]”, concluyó.