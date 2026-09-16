Orsi aseguró que el gobierno uruguayo no consideró “ninguna propuesta” sobre un cable submarino entre las Malvinas y Montevideo

El mandatario manifestó que “nunca hubo nada” y llamó a tener “mucho cuidado de dar manija acá adentro”, porque “no se embroma con esas cosas”.

En el marco de la 121ª edición de la Expo Prado, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este miércoles con las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay, en el Prado de Montevideo. Al término del encuentro, el mandatario fue consultado por la prensa sobre varios asuntos de la agenda pública, entre ellos, la eventual instalación de un cable submarino desde las islas Malvinas hasta Montevideo.

Orsi aseguró que el gobierno uruguayo “jamás” analizó “ninguna propuesta” de este tipo. “No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada. Hubo sí una empresa norteamericana que está trabajando, pero no pensando en Malvinas como punto de enlace, o sea que es una noticia falsa”, manifestó.

El presidente sostuvo que en este tema la posición de Uruguay “es histórica” y “nos mantenemos”. Si bien puntualizó que el país tiene “buenas relaciones con todos los países” –en referencia a Reino Unido–, señaló que “este tema de un cable o de fibra es un error, por decirlo de alguna manera, y hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro”, porque “no se embroma con esas cosas”.

Por otra parte, el mandatario fue consultado sobre su próximo discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dijo que lo tiene “casi” pronto y adelantó una parte de su contenido. “Hay temas que son comunes: la solución pacífica de la controversia, el multilateralismo como bandera, la defensa de las libertades o los regímenes democráticos”, expresó.

Orsi señaló que en el viaje a Nueva York también mantendrá otras reuniones, en paralelo a la Asamblea General de la ONU. Una de ellas será en el marco de Urupabol, que reúne a Bolivia, Paraguay y Uruguay. Allí se discutirá sobre “todos los temas que tenemos en común”, apuntó.

Asimismo, el presidente confirmó que el próximo año hará visitas oficiales a Japón e India. Sobre este último país, dijo que la inminente apertura de una embajada en Uruguay “es una señal fuerte, contundente”. “Aparte va a ser una embajada grande, con mucho personal”, destacó.