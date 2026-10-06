Durazno: fundación liberal ganó adjudicación para la “provisión de recursos humanos” a la comuna y edil del PC pidió información

Desde el FA señalan que el modelo de licitación “esquiva el sentido” de la ley de ingresos por concurso y cuestionan que es “lo mismo” que hizo la gestión anterior con la fundación A Ganar.

El edil colorado de Durazno Gabriel Montes de Oca presentó un pedido de informes al intendente Felipe Algorta (Partido Nacional) para “contar con información completa” respecto de la contratación de la fundación Free (Fundación Rioplatense de Estudios) para la provisión de hasta 200 recursos humanos. Al presentar su solicitud en la Junta Departamental, Montes de Oca manifestó “suspicacia” sobre el vínculo del gobierno departamental con la fundación y recordó el antecedente con A Ganar durante la gestión de Carmelo Vidalín al frente de la intendencia. Desde el Frente Amplio, cuestionan que la contratación de Free es “lo mismo que venía haciendo Vidalín en el gobierno anterior con la fundación A Ganar”.

La intendencia adjudicó en mayo a la fundación Free la licitación 11/2025, que tenía por objeto “la provisión de recursos humanos con componente socioeducativo, en caso de corresponder, para áreas sociales, culturales, deportivas, técnicas, profesionales”, de diversas áreas de la comuna, según sostiene el llamado al que accedió la diaria. El convenio abarca la provisión general de recursos humanos, por un costo mensual “equivalente al 5% de los fondos volcados a la totalidad del costo laboral”, así como la “dirección, control, supervisión y fiscalización de los recursos humanos”, por un costo fijo de 45.800 pesos, más un componente variable por cada trabajador supervisado.

Free es un think thank, creado en 2013, que se define como “liberal conservador”. Su misión, según sostiene en su página web, es “impulsar políticas públicas fundamentadas en los principios esenciales de la libertad y la responsabilidad individual, basados en el reconocimiento de un orden natural”. Tiene sede en Buenos Aires y Montevideo y mantiene alianzas con varias organizaciones, entre ellas la fundación Disenso, que pertenece al partido de ultraderecha español Vox e impulsa el Foro de Madrid. El presidente de la fundación Free es el exdiputado nacionalista Pablo Viana, quien fue el primer firmante rioplatense de la Carta de Madrid, promovida por el Foro de Madrid, y actualmente integra su Consejo Asesor Internacional.

Viana, quien lidera la agrupación nacionalista Avanza Uruguay, llegó al Parlamento en 2020 a través de una alianza con el sector Todo por el Pueblo, que encabezaba el exsenador Juan Sartori. Fue jefe de campaña de la candidatura de Sartori en la interna blanca y, en 2021, su agrupación se separó del sector liderado por el exsenador.. El otro uruguayo en la dirección de la fundación Free es Cristián Correa Crego, quien se desempeña como director de Desarrollo Institucional.

En diálogo con la diaria, Algorta aseguró que “el tema ideológico ni nos interesa, ni tampoco fue parte del llamado”. El intendente defendió que la licitación fue abierta y la administración optó por la opción “que económicamente nos servía”. “Ellos presentaron un plan y eso es lo que nosotros evaluamos”, aseguró.

Señaló que, con los trabajadores contratados a través de Free, la intendencia apunta a cubrir una “cantidad importante de talleres que damos en las distintas localidades y centros de integración barrial”. “Por la cuestión de la flexibilidad y porque son montos chicos, decidimos que la herramienta de la fundación era una buena opción”, alegó. Asimismo, también se prevé para requerimientos de personal en el área deportiva, aunque “no está cerrado a que sea solamente esto”, dijo Algorta.

En abril, el Tribunal de Cuentas observó el gasto al considerar que, “de acuerdo con la descripción del objeto establecido en el estatuto” de la fundación, “no surge que la misma se encuentre habilitada estatutariamente a brindar servicios de suministro de mano de obra a terceros”. El intendente señaló que se trataba de una observación “subsanable y la fundación lo arregló” y que, por lo demás, “era una empresa que realmente estaba apta para ser contratada”.

El antecedente de A Ganar

Montes de Oca solicitó a la comuna que informe cuáles fueron los antecedentes de Free y qué experiencia previa acreditó. “Me llama poderosamente la atención, porque acá, en esta sala, en los últimos dos años del gobierno anterior, hubo una fundación que fue, no cuestionada, sobrevaluada y recargada de cuestionamiento, como fue la fundación A Ganar, y ahora traemos una fundación del Río de la Plata”, sostuvo el edil el jueves en la Junta.

Una de las consultas que realizó el edil fue si, para la elaboración de la licitación, “fueron considerados como antecedentes procedimientos anteriores de provisión o gestión de recursos humanos mediante organizaciones externas”, particularmente la licitación pública 2/2022 adjudicada a A Ganar. El llamado de la administración de Vidalín era para la “gestión y aporte de recursos humanos para áreas sociales, culturales, deportivas, programas solidarios de diversas áreas de la Intendencia Departamental de Durazno”. Al igual que en la actual licitación, el plazo era de un año a partir de la firma del contrato, pudiendo prorrogarse hasta el fin de la administración.

El edil solicitó que se informe a la junta “si la Administración efectuó un análisis comparativo entre el modelo utilizado con fundación A Ganar y el actualmente contratado con Free”, considerando, entre otras cosas, el objeto, los costos, mecanismos de control y la cantidad de trabajadores.

En cuanto al antecedente de A Ganar, Algorta indicó que, al comienzo de su gestión, la fundación A Ganar “dijo que no quería continuar” y “por eso avanzamos con la posibilidad de tener otra fundación”. Recordó que A Ganar ganó una licitación en la que no se presentaron otros oferentes, a diferencia de lo ocurrido esta vez. “Lo importante es que hubo un proceso competitivo y la intendencia optó por la que económicamente servía mejor”, afirmó.

Además de Free, se presentó la consultora LKSur, empresa integrada al Grupo Mondragón, del País Vasco, cuya oferta fue considerada no admisible por “no ajustarse” al pliego de condiciones particulares, según consta en la resolución de la intendencia. La otra fue la asociación civil Casa Abierta, que, “de acuerdo con los criterios de calificación”, obtuvo un total de 82,22 puntos, en tanto que la fundación “alcanzó un total de 85 puntos, siendo además esta la oferta más conveniente a los intereses de la administración”, señaló la comuna. Algorta señaló que los otros oferentes no presentaron recursos sobre el resultado.

“¿Para qué traemos esta fundación? ¿En Durazno no hay una fundación de igual característica, del mismo origen que esta fundación que se contrata? ¿O trajimos una fundación para eludir la ley que predicamos de que todo ingreso tenía que venir por concurso?”, apuntó el edil en la junta, en alusión a la ley, aprobada en 2025, para regular los ingresos a las intendencias a través de concursos o sorteos.

En diálogo con la diaria, Raúl Licandro, exedil del FA y diputado suplente por Durazno, cuestionó que la administración de Algorta insista “con un formato de contrato que ya habíamos rechazado en el período anterior, que supone tercerizar una función que es propia de la intendencia, que es contratar a su personal”. “Lo que hace la intendencia es tercerizar el servicio de contratación, nada más, y por esa vía lo que hace es evadir los aportes patronales, porque las fundaciones, como supuestamente no son con fines de lucro, no tienen aportes patronales”, denunció el frenteamplista. Asimismo, apuntó que, mediante las contrataciones a través de convenios, la intendencia “esquiva el sentido” de la ley de regulación de ingresos, por lo que, “por todos lados nos parece inconveniente”.

El intendente consideró que la licitación “es un instrumento más”. “En nuestro caso, en la Intendencia de Durazno, fuimos bastante conservadores y pusimos hasta 200, pero hay intendencias que tienen miles de trabajadores, entre ONG, fundaciones, empresas de mano de obra tercerizadas”. Remarcó que el plazo es por un año y, en ese período, se evaluará y “veremos a fin de este contrato si continuamos o buscamos otras alternativas”.