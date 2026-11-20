El ministro de Desarrollo Social participó en el cierre de la VI Conferencia sobre Situación de Calle en América Latina, que tuvo lugar en Montevideo.

“La calle como destino es violencia”, “nadie sin casa”, “ni endeudadas ni empobrecidas ni en la calle” eran algunos de los mensajes que podían leerse en carteles que se hicieron presentes en la ceremonia de cierre de la VI Conferencia sobre Situación de Calle en América Latina (Ciscal), que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar). Durante los últimos tres días, la conferencia recibió a 792 personas y fue escenario de la presentación de más de 150 ponencias, principalmente en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS). Más de una decena de movimientos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay estuvieron presentes en la Ciscal, que culminó este jueves con una mesa de cierre en la que participó el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

“No es neutral cómo ingresamos en este tema”, manifestó el ministro al comienzo, y apuntó a “hablar de lo más importante, que es la brutal violencia de la desigualdad a la que estamos sometidos como pueblos, como sociedades, y que tiene como principal víctima a las personas que, en el extremo de esa situación, muchas veces terminan siendo la expresión más palpable, más visible –aunque a veces se quiere invisibilizar– de esas estructuras desiguales”.

Civila afirmó que, mientras no se alteren “las lógicas de un sistema que produce permanentemente desigualdad y violencia”, no se podrán revertir los problemas que “se nos expresan con mucha violencia en nuestra propia calle”. En ese marco, sostuvo que “no se puede revertir esa estructura de desigualdad si no es con la participación de la gente organizada”. Aunque el “Estado puede y debe hacer muchas cosas”, dijo que, “si no hay sujetos colectivos que traccionen por esa transformación, que la luchen y que la construyan desde abajo, esa transformación no se produce”.

El Estado, que muchas veces “reproduce en las sociedades las desigualdades estructurales”, también “puede ser un espacio en el que se transite un proceso de transformación”, afirmó Civila. Para ello, el ministro dijo que lo primero es “asumir que esos cambios necesitan de la gente organizada siendo parte”.

Civila se refirió a la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, que fue presentada por el gobierno en abril, y destacó que tuvo a “más de 2.000 personas participando”. De ese proceso, señaló, surgieron medidas que ya están en marcha y que también conviven “con cosas que tienen que ser transformadas profundamente”. En ese sentido, afirmó que en el gobierno están “convencidos de que al cambio cuantitativo que tuvimos, de más espacios, de más respuestas, le tiene que suceder un cambio cualitativo, un cambio que transforme nuestros dispositivos y nuestras respuestas en otra cosa”.

“Mi tarea hoy acá es decirles que cuentan con nosotros, que queremos construir alianzas, que queremos construir un vínculo fuerte que nos permita transformar la realidad, porque ninguno de nosotros puede solo y porque, sin esa voz y sin esa organización, esa desigualdad de fondo no va a poder ser transformada”, expresó al cierre.

“Vivir y morir en la calle no es inexorable”

El ministro estuvo acompañado en la mesa por el prorrector de Extensión de la Udelar, Miguel Olivetti; la recientemente elegida decana de la FCS, la doctora en Ciencias Sociales Sandra Leopold, y la psicóloga e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Jorgelina Di Iorio, que cerró la Ciscal con una conferencia.

Olivetti señaló que “la situación de calle es una expresión de procesos estructurales de desigualdad, precarización de la vida, fragmentación social y vulneración de derechos” que “nos obliga a preguntarnos qué sociedades estamos construyendo”. Desde esa perspectiva, sostuvo que la Udelar, la academia y las instituciones políticas deben “seguir estrechando vínculos y complementando roles para dar respuesta a las transformaciones que nuestra sociedad requiere, de forma de poner el conocimiento científico y académico al servicio del pueblo y de los formadores de decisiones”.

Particularmente, apuntó que la universidad tiene la “responsabilidad importante” de “preguntarnos desde dónde producimos ese conocimiento”. “La situación de calle nos plantea como meta construir espacios de articulación entre la enseñanza, la investigación y la extensión, entre las distintas disciplinas, entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales y, especialmente, entre los saberes académicos y los saberes construidos desde las propias experiencias, saberes populares, saberes que no están en los muros de la academia o de las universidades”, subrayó.

Por su parte, Leopold definió a la Ciscal un “hito” para Uruguay y el continente y destacó su “pluralidad”, como una “condición democrática indispensable para colocar en el centro del debate público las distintas formas de comprender e intervenir en relación con la situación de calle”. Señaló que “ha crecido la capacidad organizativa de las personas en situación de calle”, así como “la acumulación de conocimiento y capacidad propositiva, e incluso se ha avanzado en el diálogo y la articulación genuina de saberes y prácticas entre movimientos, academia y política pública”.

Aún así, resaltó que “el crecimiento de las personas en situación de calle evidencia una tendencia exponencial a escala planetaria”. Bajo ese marco, consideró que “la pregunta acerca de cómo se interrumpe este proceso de reproducción social es fundante”. “Tomar distancia de la perspectiva de que cada persona es la única responsable de su suerte social es tan imperativo como lo es trascender las políticas de corto alcance y paliativas reducidas en materialidad y temporalidad emergenciales”, señaló Leopold.

“Vivir y morir en la calle no es inexorable”, sino que “la acción humana puede interrumpir o dejar que transcurra sin detenciones”, planteó la decana de la FCS, que hizo un llamado: “Interrumpamos. Hagamos colectivamente de nuestros saberes y prácticas los mejores instrumentos para que la política emerja asertiva y contundente”.