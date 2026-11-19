Desde el MEF destacaron que la demanda del bono “superó significativamente el monto emitido, alcanzando un pico de 3.502 millones” y que la emisión “refleja la confianza de los inversores internacionales” en el país.

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este jueves la emisión de un nuevo bono global por 1.250 millones de euros con vencimiento en 2034, y por una tasa de interés anual de 4,75%.

En un comunicado, el MEF destacó que la demanda del bono “superó significativamente el monto emitido, alcanzando un pico de 3.502 millones”. Un total de 148 cuentas participaron en la operación; la mayoría, europeas –acapararon el 77%– y varias de ellas por primera vez, aunque también estadounidenses –12%–, asiáticos –7%– y de Uruguay –2%–, además de otros países. De acuerdo con la cartera, el grupo comprende “administradoras de activos, bancos privados, bancos centrales, compañías de seguros, fondos de pensión y hedge funds, entre otros”.

La operación fue cogestionada con los bancos internacionales BNP Paribas, HSBC y JP Morgan, y es la primera en esa moneda desde hace dos décadas, algo que había destacado el presidente de la República, Yamandú Orsi, como parte de su intervención en el Nueva Economía Forum, en el marco de su visita oficial a España días atrás. Desde el MEF indicaron que las instituciones financieras cuentan “con amplia experiencia en colocaciones de deuda en el mercado europeo”, y que eso ayudó “al diseño de la estrategia de relacionamiento con inversores”.

La cartera justificó la colocación como una forma de “completar el programa de financiamiento en el mercado externo para 2026, complementando las fuentes de fondeo en el mercado doméstico y con organismos multilaterales”. Además, destacó que permite “ampliar la diversificación de monedas y de la base de inversores” y “aumentar la flexibilidad financiera”. También indicó que el bono en euros resulta beneficioso para “avanzar en la integración financiera de Uruguay con Europa”, en el marco de la implementación del acuerdo económico entre el Mercosur y la Unión Europea.

“La emisión responde a la estrategia de diversificar las fuentes de financiamiento internacional, tanto en monedas como en base inversora, potenciando la flexibilidad financiera del país y permitiendo un acceso más fluido y una demanda más estable ante diferentes condiciones de mercado”, concluye el comunicado del MEF, “particularmente en un entorno global incierto y volátil”.

Añade que, ante lo expuesto, “se alcanzaron condiciones de financiamiento competitivas en relación con otras emisiones soberanas en euros recientes, de características crediticias comparables”, y que los resultados observados “reflejan la confianza de los inversores internacionales en la solidez de los fundamentos macroeconómicos y financieros de Uruguay y sus perspectivas económicas”.