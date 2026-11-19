Con la cumbre del Mercosur y el primer Foro Empresarial con la UE en el centro, la cancillería sostiene que la primera semana de diciembre “va a marcar muy fuertemente” la síntesis de la presidencia pro tempore de Uruguay.

El 4 de diciembre, Uruguay dejará la presidencia pro tempore del Mercosur tras seis meses marcados por la puesta en marcha del acuerdo comercial interino (ITA) con la Unión Europea (UE), así como por las tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil y la reciente destitución del presidente de Paraguay, Santiago Peña. Sin embargo, desde la cancillería uruguaya se afirma que los episodios negativos del semestre no generaron una crisis en el bloque. “El propio Mercosur se está transformando en un mecanismo de protección ante las dificultades de los países para poder avanzar en la integración, y esta es una fuerte novedad”, dijo a la diaria el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

En paralelo a la 69ª Cumbre de Jefes de Estado y Estados Asociados del Mercosur, en los próximos días habrá algunos eventos vinculados al acuerdo con la UE. “La primera semana de diciembre va a marcar muy fuertemente la síntesis de eso que nosotros trabajamos durante el semestre”, que es “bajar a tierra” el acuerdo, señaló Lubetkin.

El 2 de diciembre, en Punta del Este, tendrá lugar el primer Foro Empresarial Mercosur-Unión Europea, para el que ya hay unos 700 empresarios registrados, de los cuales algo más del 20% son europeos. Se espera que el foro, que es apoyado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Europeo de Inversiones y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, concluya con el presidente Yamandú Orsi, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, y Lubetkin.

Al día siguiente, el 3 de diciembre, será la primera reunión del Consejo de Comercio del ITA, que tiene nivel ministerial y es uno de los instrumentos de dirección permanentes del acuerdo comercial.

Con respecto a la cumbre del bloque, está confirmada la presencia de los presidentes de todos los países socios del Mercosur, al igual que de Bolivia, como Estado asociado. Asimismo, es la primera vez que asistirán los representantes de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), con la que el Mercosur también tiene un acuerdo comercial. También estarán representados otros países con negociaciones en curso, como Singapur, Corea del Sur y Vietnam, entre otros.

Los socios del Mercosur llegan a la cumbre aún sin un acuerdo interno sobre la distribución de las cuotas europeas, y sin expectativa de anuncios. Consultado al respecto, Lubetkin comentó que el escenario político de Paraguay “enlentece el proceso”, al igual que el cambio de gabinete previsto en Brasil.

La postura de Paraguay en la negociación ha sido una de las más distantes, ya que entiende que a cada país debería corresponderle el 25% de cada cuota. Para Uruguay y Argentina, las cuotas deberían seguir los patrones del comercio con la UE; mientras que para Brasil se deberían seguir los patrones del comercio de los países del Mercosur a nivel global.

Lubetkin señaló que en la cumbre se analizará “dónde estamos y adónde va el Mercosur”. Dentro de ese marco, “naturalmente, está planteado el tema de qué tipo de modernización va a tener el Mercosur a la luz de las transformaciones tremendas que hay en el mundo, desde el punto de vista comercial y político”, apuntó.

CPTPP sigue “en la fase de intercambio y negociación”

Por su parte, Uruguay continúa con el proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que reúne a Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunéi Darusalam, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú, Chile y Reino Unido.

En setiembre tuvo lugar la tercera ronda de negociaciones de Uruguay como país adherente, en la que se avanzó en el proceso de revisión del cumplimiento normativo del país. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, dijo a Búsqueda que la próxima semana tendrá lugar en Vietnam una serie de reuniones de jefes negociadores y ministros de comercio que “serán clave para determinar los tiempos de la negociación, así como los resultados para Uruguay”.

En medio de cuestionamientos por parte de los sindicatos industriales al eventual ingreso de Uruguay al CPTPP, el semanario informó que el Poder Ejecutivo aspira a concluir las negociaciones antes de fin de año.

Consultado al respecto, Lubetkin dijo que se “está en la fase de intercambio y negociación, de entender los parámetros, de compararlos con nuestros parámetros y con nuestras leyes”. Dado que el CPTPP es un acuerdo que ya está cerrado, los países que solicitan su incorporación deben demostrar que se adecuarán a las normativas del bloque. Con todo, el canciller descartó que haya un anuncio en lo que queda del año, y afirmó: “No vamos a hacer nada sin consulta permanente con los diferentes actores”, tanto empresariales como sindicales.