El presidente se refirió a la decisión de la oposición de interpelar a la ministra de Salud y comentó que “es casi récord” la cantidad de interpelaciones que ha habido en este período.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpelada el martes próximo en la Cámara de Diputados, en una instancia convocada por toda la oposición y que tendrá como miembro interpelante al nacionalista Federico Casaretto. El Partido Nacional reclamó que la ministra deje el cargo, luego de que el presidente Yamandú Orsi decidiera revertir la rebaja dispuesta por Lustemberg de la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo por la muerte de Soledad Barrera.

Este jueves, Orsi asistió a la inauguración del edificio Zona Franca del Plata en Colonia del Sacramento, que apunta a crear un polo de servicios con capacidad para 1.000 trabajadores. En ese marco, fue consultado en rueda de prensa sobre la decisión de la oposición de interpelar a la ministra de Salud Pública. “Es un instrumento que existe y que se ha aplicado muchísimo en este período de gobierno. La cantidad de interpelaciones que hemos tenido creo que ya es casi récord. Y eso es necesario. La democracia tiene eso”, señaló el presidente.

Cuando se le preguntó si seguía respaldando a Lustemberg ante el pedido de renuncia, Orsi respondió que “por supuesto”. “Alguien que corrige cuando las cosas no salen bien yo creo que se merece el mejor de los apoyos”, afirmó.

Orsi también habló sobre su reciente viaje a España, donde participó en un desayuno de trabajo de Nueva Economía Fórum. La actividad contó con el mecenazgo, entre otras empresas, de la española Solaria, que firmó un acuerdo de entendimiento con el Estado uruguayo para instalar centros de datos y un parque fotovoltaico en el país, con una inversión estimada de 5.700 millones de dólares.

El presidente destacó que tuvo ocasión de reunirse “con 200 empresarios españoles a partir de algunas iniciativas que te demuestran que este rincón del mundo les resulta muy atractivo”. “Tenés que estar atento para poder captarlos”, acotó. Consultado sobre si tuvo conversaciones adicionales con Solaria, Orsi dijo que “ellos ya vienen trabajando fuerte, más allá de mi ida o no”, y apuntó que asistió al desayuno porque Solaria quería “que otros empresarios nos conocieran”.