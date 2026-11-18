El nacionalista Casaretto, que será el miembro interpelante, dijo que la ministra de Salud Pública debe renunciar y que “si hay que recorrer” el camino de presentar una moción de censura, se hará.

Con votos a favor del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Identidad Soberana y Cabildo Abierto, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que será el martes a partir de las 10.00. En la instancia parlamentaria se buscará, según se explica en la moción votada, que la ministra dé explicaciones respecto a “los acontecimientos de mala praxis de una anestesista”, en particular sobre “la disminución de la sanción” dispuesta por la ministra y las “consecuencias de todo este proceso”.

El miembro interpelante será el diputado nacionalista Federico Casaretto, quien sostuvo en rueda de prensa que consideran “imprescindible el apartamiento de su lugar de la ministra”, luego de que el presidente Yamandú Orsi revirtiera la rebaja dispuesta por Lustemberg de la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo por la muerte de Soledad Barrera. “Esto va en contra de todo lo que la ministra sostuvo, esto va en contra, además de lo que la Comisión Honoraria de Salud Pública había manifestado, y por lo tanto lo que motiva la interpelación es eso, que la ministra haya quedado en el cargo”, señaló.

Dijo que, por lo tanto, espera que, como resultado de la interpelación, Lustemberg deje su cargo. En caso de que no lo haga, aseguró que se van a recorrer “todos los caminos que sean necesarios, y si hay que recorrer el de la censura, también”.

Casaretto cuestionó que, en el caso, la ministra se puso “del lado de la corporación y del lado de una anestesista que por mala praxis fue condenada por homicidio culposo”, en lugar de ponerse del lado de la víctima. Marcó además que esto tuvo “consecuencias”, tanto para “una familia sufriente” como para los “11 profesores que renunciaron” a la Comisión Honoraria de Salud Pública, y que “eso no tiene vuelta atrás”. “Entonces, si tiene dignidad, si tiene vergüenza, la ministra tendría que renunciar. ¿Es tanto el amor al poder, es tanto el amor al cargo como para no darse cuenta de que no puede seguir al frente de la salud del Uruguay?”, insistió.

Sobre la actuación de Orsi en este caso, afirmó que con el presidente tienen “el mejor de los relacionamientos, porque además hace unos meses le pedimos que interviniera en este asunto y el presidente intervino”, y lo hizo “para bien, desautorizando a la ministra”.

La decisión de interpelar a Lustemberg había sido anunciada la semana pasada por la bancada del Partido Nacional mediante un comunicado, y recibió inmediatamente el apoyo del Partido Colorado. La bancada nacionalista cuestionó en particular “el sufrimiento padecido por la familia Barrera fruto del accionar” de la ministra, “el descreimiento y pérdida de prestigio de la institución que debe conducir” y la renuncia de buena parte de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública.