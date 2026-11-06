El jueves 19 será inaugurada la Zona Franca del Plata en Colonia del Sacramento

La primera zona franca de servicios del litoral uruguayo inaugurará sus instalaciones en Colonia del Sacramento, el jueves 19. Se trata de Zona Franca del Plata que funcionará en un edificio de cinco plantas, construido en madera, ubicado en la rambla de las Américas y Eloy Perazza, en un acto para el que está prevista la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

El emprendimiento, que comenzó a gestarse en 2021 y obtuvo la autorización del Poder Ejecutivo en mayo de 2023, busca posicionar a Colonia del Sacramento como una plataforma para la exportación de servicios profesionales y tecnológicos, según dijo Francisco Ravecca, uno de sus impulsores, a la diaria. El empresario explicó que apuntan especialmente a captar empresas de la región interesadas en desarrollar operaciones desde Uruguay, así como compañías de otros mercados que encuentren en el departamento condiciones favorables para instalar equipos de trabajo. El empresario destacó que el proyecto ya cuenta con clientes confirmados y contratos firmados.

El perfil de empresas que se busca atraer es amplio. Incluye estudios jurídicos y contables, consultoras, estudios de arquitectura, compañías de servicios financieros, agentes de valores, banca privada, corredores de seguros regionales y fondos de capital de riesgo. También comprende empresas tecnológicas, desarrolladoras de software y otras vinculadas a los servicios globales, así como actividades de diseño.

La propuesta apunta a que empresas que operan en distintos mercados puedan instalar oficinas en Colonia del Sacramento y utilizar el régimen de zona franca para exportar sus servicios. En ese esquema, la contratación de trabajadores colonien­ses y del resto del país “constituye uno de los componentes centrales del proyecto”, destacó.

En cuanto a la capacidad de ocupación del edificio, Ravecca estimó que allí podrán trabajar entre 800 y 1.000 personas. No obstante, explicó que las proyecciones iniciales debieron adaptarse a las transformaciones que experimentó el mundo laboral desde que comenzó a diseñarse el emprendimiento. En particular, mencionó el impacto de la inteligencia artificial, cuya expansión modificó las formas de organización del trabajo y las necesidades de las empresas, con menos personas trabajando simultáneamente en determinados espacios.

El empresario, fundador y exdirector de Aguada Park durante 15 años, destacó que el proceso de desarrollo de Zona Franca del Plata “también refleja la continuidad institucional y la seriedad de Uruguay para atraer inversiones”. En su valoración, “la legislación de zonas francas ha tenido un impacto muy positivo para el país y permite generar condiciones para que empresas internacionales desarrollen actividades desde el territorio nacional”.

El proyecto original contemplaba una inversión de unos 20 millones de dólares y la construcción de un campus de oficinas de nivel internacional, con 9.300 metros cuadrados arrendables. El edificio fue concebido con cinco plantas y una estructura de madera, con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Al tratarse de una zona franca de servicios, no habrá movimiento de mercancías ni almacenamiento.

La ubicación en la zona del Real de San Carlos también constituye uno de los argumentos de sus promotores. Ravecca destacó la conectividad internacional de Colonia, en particular su cercanía con Buenos Aires y el acceso al aeropuerto de Ezeiza, desde donde parten vuelos hacia distintos destinos del mundo con mayor frecuencia que en la terminal de Carrasco de Montevideo. A su entender, esa conexión representa una ventaja para las empresas que necesitan mantener vínculos frecuentes con otros mercados.

El empresario consideró que la instalación de Zona Franca del Plata “tendrá efectos positivos tanto para los habitantes de Colonia como para quienes puedan trasladarse desde otros departamentos en busca de oportunidades laborales”. La expectativa es que la actividad de las empresas usuarias genere empleos directos y, al mismo tiempo, una demanda de servicios complementarios en la ciudad.

Zona Franca del Plata, WorkNomads y la articulación con +Colonia

Ravecca destacó que en el proceso de instalación de esa zona franca “se ha generado un proceso de sinergia muy fuerte” con el proyecto inmobilliario +Colonia. A modo de ejemplo de “la articulación entre ambos proyectos”, dijo que WorkNomads, una compañía tecnológica de origen belga que anunció una inversión de entre 40 y 45 millones de dólares para construir un complejo residencial y de trabajo en el nuevo emprendimiento urbano, también trabajaría en la zona franca.

La empresa cuenta con más de 200 empleados de unas 40 nacionalidades y se especializa en productos y servicios nativos de inteligencia artificial. Su proyecto en +Colonia contempla un edificio con más de 200 habitaciones, 1.300 metros cuadrados de coworking y casi 3.500 metros cuadrados de espacios comunes.

La intención es que los integrantes de WorkNomads residan en +Colonia y desarrollen sus actividades laborales desde Zona Franca del Plata, explicó Ravecca. De esa manera, “ambos emprendimientos ofrecerían componentes complementarios: uno proporcionaría la infraestructura residencial y los espacios para construir una comunidad, mientras que Zona Franca del Plata aportaría la plataforma laboral para operar desde Colonia hacia distintos mercados internacionales”, explicó Ravecca. Y agregó que esa complementariedad también “se dará con la residencia de aquellas personas que lleguen a trabajar a la zona franca, que podrán vivir en +Colonia, con una distancia no mayor a 15 minutos entre un lugar y otro”, destacó.