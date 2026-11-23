El grupo conformado mayoritariamente por ex socialistas tendrá una reunión en diciembre para formalizar su estructura, anunció José Manuel Arenas.

El plenario nacional del Frente Amplio (FA), reunido durante el pasado fin de semana, aprobó formalmente el ingreso de Somos Colonia a la fuerza política. De esta manera, el colectivo integrado por dirigentes y militantes mayoritariamente ex integrantes del Partido Socialista (PS), de distintas localidades del departamento pasará a constituirse como un nuevo sector dentro de la orgánica frenteamplista.

José Manuel Arenas, actual director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y uno de los principales referentes de la agrupación, explicó a la diaria que Somos Colonia está compuesto por personas provenientes de la mayoría de las localidades de Colonia, muchas de las cuales compartieron durante años la militancia y la conducción departamental del PS.

El alejamiento de ese sector del PS se produjo a partir de diferencias con la dirección nacional de esa fuerza política, especialmente en torno a la coyuntura departamental y las alianzas electorales. Tras ese proceso, el colectivo comenzó a desarrollar su actividad política por fuera de la estructura socialista y estableció acuerdos con otros sectores del Frente Amplio.

“Producto de intercambios y desavenencias, especialmente en materia de coyuntura y alianzas electorales en el departamento, fuimos declarados autoexcluidos del Partido Socialista y por lo tanto formamos este agrupamiento”, señaló Arenas.

En ese camino, Somos Colonia acordó con el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Seregnistas para conformar la lista 95-609 en las elecciones nacionales de octubre de 2024. Esa alianza tuvo continuidad en las elecciones departamentales de mayo de 2025, cuando ese grupo participó con la lista 93, que se convirtió en la segunda más votada del departamento y obtuvo representación en la Junta Departamental.

Arenas destacó que el ingreso formal al FA se concretó luego de cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto de la fuerza política. Entre ellos mencionó la presentación de firmas, cartas constitutivas y declaraciones de principios, además de la adhesión a los principios del FA.

“Con eso y con todas las habilitaciones, el Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió formalmente nuestra incorporación, por lo que ahora Somos Colonia va a formar parte del FA y será un sector más como todos los demás”, afirmó.

El dirigente adelantó que durante diciembre el colectivo realizará una reunión para formalizar una estructura orgánica que, según indicó, ya funciona de hecho. Ese encuentro también tendrá como objetivo comenzar a organizar el trabajo político con vistas a las elecciones internas del FA, previstas para setiembre de 2027.

Arenas sostuvo que los integrantes de Somos Colonia mantienen los principios y valores que compartieron durante sus años de militancia en el PS aunque remarcó que el nuevo espacio busca desarrollar una construcción política con fuerte presencia territorial.

“Tenemos un fuertísimo anclaje territorial y una apuesta a la construcción colectiva departamental”, expresó. En ese sentido, señaló que el colectivo pretende fortalecer su participación en los concejos municipales, la Junta Departamental y los distintos ámbitos donde se discuten los asuntos que inciden en la vida del departamento.

Asimismo, destacó que Somos Colonia mantiene buenas relaciones con los distintos sectores del FA, un vínculo que, según indicó, contribuyó a concretar la aprobación de su ingreso a la fuerza política.

La ruptura con el PS

La incorporación de Somos Colonia al Frente Amplio es el desenlace de un proceso político que comenzó en 2024, cuando la entonces agrupación Socialistas Colonia resolvió apartarse de la estrategia electoral definida por la dirección nacional del PS.

Las diferencias se profundizaron luego de que el sector coloniense acordara respaldar la candidatura a diputado de Nicolás Viera, del MPP, en las elecciones nacionales de octubre de 2024. La decisión llevó al Comité Ejecutivo Nacional del PS a intervenir la dirección departamental el 29 de agosto de ese año.

Posteriormente, en marzo de 2025, 52 integrantes de la agrupación presentaron sus renuncias al PS. En una carta pública, expresaron el dolor que les provocaba abandonar una organización política a la que habían dedicado años de militancia y cuestionaron el funcionamiento interno del partido, al afirmar que se encontraban ante “un Partido donde se proscriben compañeros y compañeras a discreción”.

Tras ese alejamiento, el colectivo continuó su actividad política mediante acuerdos electorales dentro del FA, hasta obtener ahora el reconocimiento formal como sector de esa fuerza política.