Teresa Herrera y Natalia Fernández presentaron los resultados de un estudio que identificó que analizó la escasez de casos de denuncias falsas de delitos de violencia de género en relación a lo que ocurre con otros crímenes.

El mito de las denuncias falsas por violencia basada en género, su instalación en el debate público y las consecuencias que puede tener sobre las políticas de protección de las mujeres fueron algunos de los asuntos abordados el viernes 20 en el conversatorio realizado en el liceo Juan Luis Perrou de Colonia del Sacramento. La actividad contó con la participación de la socióloga Teresa Herrera y la abogada Natalia Fernández, integrantes de un equipo de investigación que estudió la dimensión de las denuncias falsas en Uruguay.

El encuentro denominado “El mito de las denuncias falsas en violencia de género. Aspectos emergentes de la legislación uruguaya respecto de la VbG”, fue organizado por la Fundación Voz de la Mujer, la filial Colonia de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Uruguay (Adasu), la Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género de Colonia y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, Agrupación Colonia y Cercanías.

La investigación presentada por las expositoras surgió en 2022, a partir de la discusión pública generada por un proyecto de ley impulsado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou para modificar la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. Según recordó Herrera en diálogo con la diaria, en la exposición de motivos de aquella iniciativa se afirmaba que los tribunales estaban “llenos de denuncias falsas”. “Eso fue como la gota que nos rebalsó el vaso”, contó la socióloga. Desde la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH resolvieron conformar un equipo de investigación para estudiar el fenómeno. El trabajo contó con financiamiento de ONU Mujeres, a través de un aporte de la Embajada de los Países Bajos. “Estábamos dispuestos a hacerlo gratis porque justamente estábamos tan enojadas pensando que no había ninguna evidencia para hacer esa afirmación. Más allá de casos aislados. Pero una cosa es que haya algún caso, y otra cosa es que estén llenos los tribunales de denuncias falsas”, señaló Herrera.

Discursos instalados

El estudio comprendió los años 2021, 2022 y 2023 y combinó distintas estrategias metodológicas. Por un lado, examinó las denuncias por simulación de delito y calumnia; por otro, realizó entrevistas a operadores del sistema de justicia y analizó expedientes de jurisprudencia de segunda y tercera instancia.

Uno de los resultados más significativos surgió del análisis de las denuncias por simulación de delito y calumnia. “En tres años encontramos dos casos que estaban vinculados a violencia de género. Todos los demás tenían que ver con hurto, rapiña, estafa, cualquier cosa de esas”, explicó Herrera.

El equipo también examinó los expedientes en los que las defensas habían planteado la existencia de una falsa denuncia en situaciones de violencia basada en género. En ese período identificaron alrededor de 27 expedientes. Según relató la investigadora, tanto los tribunales de apelaciones como la Suprema Corte de Justicia desestimaron los argumentos de las defensas.

Las entrevistas realizadas a operadores judiciales aportaron otro elemento. En su inmensa mayoría, manifestaron que las denuncias falsas por violencia de género eran prácticamente inexistentes o muy escasas.

Fernández destacó, también en diálogo con la diaria, que la investigación también permitió analizar qué sucede efectivamente cuando una mujer presenta una denuncia y cuáles son las exigencias probatorias que debe afrontar. “La mujer va, denuncia, y enseguida un hombre va preso. Eso no es así”, afirmó.

La abogada sostuvo que, tanto en los procesos por violencia doméstica como en los vinculados a violencia sexual, “la prueba que se exige es la misma que cualquier otro delito”.

En ese sentido, recordó que uno de los operadores entrevistados señaló que había más denuncias falsas vinculadas a intentos de defraudar a las compañías aseguradoras que en situaciones de violencia de género. Sin embargo, observó Fernández, “a nadie se le ha ocurrido venir a decir la cantidad de personas que hacen denuncias falsas respecto de un bien para cobrar una póliza del seguro”.

El subregistro como problema central

Para Herrera, la instalación del mito de las denuncias falsas debe entenderse en el marco de una sociedad atravesada por relaciones patriarcales, en la que los relatos de las mujeres y de niños, niñas y adolescentes suelen ser puestos en duda. “Vivimos en un sistema en el cual siempre se pone en duda todo lo que pueden decir las mujeres, o también los niños”, expresó.

La socióloga sostuvo que la discusión pública suele perder de vista cuál es el problema central en materia de violencia basada en género: “la enorme cantidad de situaciones que nunca llegan a ser denunciadas”. “El verdadero problema con las denuncias de violencia de género y con las denuncias de abuso sexual y todo lo demás, eso lo dice la literatura internacional, es el subregistro. Es decir, no se denuncia”, señaló.

Herrera indicó que, en el caso de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, se estima que solamente se denuncia entre el 1% y el 3% de las situaciones. En cuanto a la violencia de género contra las mujeres, sostuvo que las estimaciones ubican las denuncias entre el 10% y el 15% de los casos. “O sea, que el verdadero problema no es que haya denuncias falsas, sino la falta del subregistro y, por lo tanto, la impunidad”, resumió.

La investigadora también identificó dos mecanismos que contribuyen a reproducir el mito: la naturalización de la violencia y la reiteración mediática de casos particulares. Según explicó, la difusión persistente de situaciones que adquieren notoriedad puede generar la percepción de que representan un fenómeno extendido, aunque no exista evidencia que permita sostener esa conclusión.

Una reacción frente al avance de derechos

Fernández planteó que la discusión no es exclusiva de Uruguay, sino que forma parte de un fenómeno internacional. “El mito de las denuncias falsas es un problema que atraviesa el mundo”, sostuvo.

A su entender, su expansión está relacionada con una reacción conservadora frente a los avances conquistados por las mujeres en materia de derechos. “A medida que las mujeres han logrado avanzar en derechos, hay también una ola, un backlash, que viene justamente desmitificando todo lo que se ha avanzado por parte de las mujeres en la consagración de sus derechos”, explicó.

La abogada cuestionó que esos avances sean presentados como privilegios. “Entienden que esos derechos en los que las mujeres avanzan son privilegios, cuando en realidad los privilegios los han tenido los varones, históricamente”, afirmó.

Fernández también hizo hincapié en las dificultades que atraviesan las mujeres para decidirse a denunciar y sostener un proceso judicial, particularmente en situaciones de violencia doméstica y sexual.

En ese marco, las expositoras vincularon la discusión sobre las denuncias falsas con otros debates legislativos que, a su entender, pueden afectar las herramientas de protección existentes. Fernández recordó que el proyecto de modificación de la ley 19.580 presentado durante el gobierno de Lacalle Pou no prosperó, pero advirtió sobre otras iniciativas que sí tuvieron consecuencias normativas. Entre ellas mencionó la ley de corresponsabilidad en la crianza, que, según cuestionó, “deja la puerta abierta para que abusadores también se vinculen nuevamente con sus abusadores”.

La abogada sostuvo que también existen proyectos que ponen en cuestión la especificidad de la legislación sobre violencia basada en género y la necesidad de fortalecer su aplicación.

Los recursos para aplicar la ley

Otro de los aspectos abordados durante el conversatorio fue la distancia entre las herramientas previstas en la ley 19.580 y las posibilidades reales de implementarlas.

Fernández señaló que algunas de las dificultades atribuidas a la legislación no responden necesariamente a fallas de su diseño, sino a la falta de recursos estatales para garantizar su aplicación integral.

Como ejemplo, mencionó la previsión legal de contar con juzgados especializados en violencia de género, capaces de abordar las distintas situaciones que afectan a un mismo núcleo familiar. “¿Cuántos juzgados tenemos desde el año 2018 que resulta vigente esta ley? Tenemos uno en Maldonado, uno en Rivera, uno en Salto. Tres en un país de 19 departamentos”, cuestionó.

Para la entrevistada, esa situación evidencia las dificultades para evaluar el funcionamiento de una legislación que nunca contó con las condiciones necesarias para desplegarse plenamente. “No puede ser que una ley no funcione cuando nunca ha estado totalmente vigente”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el Estado uruguayo no ha asignado los recursos mínimos para implementar integralmente la normativa, pese a que se registran alrededor de 40.000 denuncias por año.

Finalmente, las expositoras advirtieron que la discusión sobre las denuncias falsas y los cuestionamientos a las políticas de protección forman parte de una agenda conservadora que también interpela al actual gobierno. “Y de la cual no está libre tampoco el gobierno progresista”, señaló Herrera al referirse a las resistencias que persisten en torno a las políticas de género.