El grupo se reunió con el intendente Guillermo Rodríguez y otros funcionarios para plantear objeciones urbanísticas y ambientales; también reclamó formar parte de la comisión de seguimiento del megaproyecto inmobiliario.

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El colectivo No a +Colonia y No a Praxis cuestionó la actuación de la Intendencia de Colonia frente a los proyectos +Colonia y Praxis, luego de mantener una reunión con autoridades del gobierno departamental el pasado 19 de noviembre, en un comunicado difundido este martes. Además, ese grupo manifestó su preocupación por lo que considera una falta de respuestas sobre las responsabilidades de la administración departamental en materia de planificación, ordenamiento territorial y protección ambiental.

En representación del colectivo participaron Andrés Thompson, Carina Rivero Artus, Stella Zuccolini y Mónica Altuna. Zuccolini integra la comisión directiva de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), detalló el comunicado.

Por parte de la Intendencia estuvieron el intendente Guillermo Rodríguez, la secretaria general María Belén Rico y el director de Planificación, Miguel Asqueta.

Según el comunicado difundido por ese grupo, durante el encuentro las autoridades departamentales ofrecieron respuestas que sus integrantes calificaron “como vagas” y manifestaron, en distintos momentos, que no tenían información suficiente o que la Intendencia no podía incidir en el desarrollo de los emprendimientos.

Uno de los asuntos que generó cuestionamientos fue el acuerdo entre Praxis y +Colonia. De acuerdo con el comunicado, Rodríguez aclaró que la Intendencia no mantiene vínculos con esa organización, que no recibió propuestas ni mantuvo reuniones con sus representantes y que conoce el proyecto únicamente a través de lo publicado en la prensa.

El colectivo cuestionó ese desconocimiento, teniendo en cuenta la dimensión que ha adquirido la iniciativa y sus posibles repercusiones sobre el territorio.

Observaciones sobre +Colonia

Durante la reunión, Stella Zuccolini presentó observaciones urbanísticas sobre +Colonia, con especial atención a las modificaciones que experimentó el emprendimiento desde su formulación inicial, en 2020, y a las actuaciones administrativas que permitieron su habilitación, añade esa nota.

Entre los cuestionamientos figura que el proyecto fue aprobado mediante una recategorización del suelo y un Contrato Plan, antes de contar con el Plan Local de Colonia. Para el colectivo, el procedimiento debió encauzarse mediante los instrumentos de planificación territorial previstos en la Ley 18.308, particularmente un Plan de Actuación Integrada.

El comunicado también recoge las advertencias de especialistas de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay acerca de los efectos territoriales del emprendimiento y el riesgo de profundizar la fragmentación urbana de Colonia del Sacramento, una ciudad que ya presenta diferencias entre la zona costera, el barrio histórico y El General.

Por su parte, Mónica Altuna planteó interrogantes sobre la evaluación ambiental del proyecto, que comprende un área de aproximadamente 520 hectáreas. En particular, cuestionó que el procedimiento ambiental haya tomado como referencia una primera etapa de 19 hectáreas, categorizada como B, en lugar de considerar una evaluación integral de mayor alcance.

También reclamó estudios acumulativos sobre los posibles efectos de las nuevas urbanizaciones en los humedales, juncales, dunas, playas, biodiversidad y riesgo de inundaciones en la costa este.

Otro de los asuntos planteados fue la capacidad de las autoridades para controlar el consumo de agua y energía y los efectos sobre el ecosistema costero ante una población proyectada de hasta 30.000 habitantes.

Reclamos a la Intendencia

En esa reunión, los representantes del colectivo también solicitaron la incorporación de un integrante de la organización a la Comisión de Seguimiento del Contrato Plan de +Colonia. Según el comunicado, la respuesta fue que esa posibilidad requeriría modificar el contrato entre la comuna y la empresa.

Asimismo, solicitaron que la Junta Departamental los invite a presentar sus objeciones y preguntas ante los ediles. Rodríguez manifestó que conversaría sobre el planteo con algunos integrantes del legislativo departamental.

Otro de los reclamos fue obtener una respuesta a la petición de suspensión cautelar del emprendimiento y al pedido de acceso a la información pública que habían presentado. De acuerdo con el relato de los vecinos, las autoridades señalaron que considerarían el planteo.

Finalmente, reclamaron que las próximas etapas de +Colonia sean sometidas a un Plan de Actuación Integrada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Ordenamiento Territorial.

El colectivo sostiene que la Intendencia no puede limitar su responsabilidad a señalar que las competencias ambientales corresponden al Ministerio de Ambiente, ya que mantiene atribuciones en materia de planificación territorial, ordenamiento y control.

“Desentenderse no es neutralidad. Es una forma de tomar posición”, expresaron en el documento, en el que también reclamaron “garantías de participación ciudadana”.