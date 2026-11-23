17 comparsas desfilarán en una noche en la que habrá miles de espectadores celebrando la fiesta del candombe coloniense.

El Desfile de Llamadas de Colonia volverá a tener carácter de concurso en 2027, al igual que ocurrió el año pasado. La fecha elegida para ese encuentro es el sábado 30 de enero, tras un encuentro celebrado entre representantes de las agrupaciones y la Intendencia de Colonia.

Otro punto a destacar es que, tras más de diez años en los cuales el desfile se desarrolló por la avenida Artigas, el próximo año la noche candombera retorna a la principal arteria de Colonia del Sacramento, la avenida General Flores.

Con respecto a los premios y apoyos, el ejecutivo departamental brindará un aporte de 25.000 pesos a cada comparsa inscripta para incentivar la participación y respaldar el trabajo previo de los conjuntos. Con relación a los premios para las comparsas ganadoras, las agrupaciones competirán por una bolsa de premios en efectivo para los cinco mejores puntajes de la noche. El primer puesto se llevará 150.000 pesos, el segundo obtendrá 100.000 pesos, el tercer lugar recibirá 50.000 pesos, mientras que el cuarto y quinto puesto recibirán 25.000 pesos cada uno.

Orden del desfile

Puerto Sauce de Juan Lacaze será quien dará apertura al desfile. Le seguirán Burundí de Colonia del Sacramento, Mombasa de Rosario, que además es la última campeona; Rosario 250, también de Rosario y clasificada al Desfile de Llamadas de Montevideo; Caracú Quemao y Dulces Guerreras de Colonia del Sacramento, y La Nueva Reina del Empuje de Tarariras.

La segunda mitad del desfile será con Lonjas Palmirenses de Nueva Palmira, Lonjas Pichoneras de Rosario, La 10 de Mayo de Colonia del Sacramento, Tararilonjas de Tarariras, Mozambique, El Colibrí y Morenada Lonjas de Carmelo, Revolución Candombera, con integrantes de Carmelo y Nueva Palmira, Morenada Lonjas de Carmelo, Alma Lubola de Nueva Helvecia y Eco de Tambores de Carmelo, quien también clasificó para ir a Isla de Flores.

El cierre estará a cargo de La Cuerda Néctar, que participará fuera de concurso.