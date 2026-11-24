La celebración se desarrollará entre jueves 26 y el domingo 29, con entrada libre y gratuita; habrá música en vivo, danzas y exposiciones, entre otras actividades.

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Desde el jueves 26 al domingo 29, Colonia Valdense vivirá la trigésima segunda edición de la fiesta organizada por el Club de Leones de la ciudad.

La celebración reunirá espectáculos musicales y artísticos, actividades deportivas, desfiles comunitarios, exposiciones y distintas propuestas impulsadas por las instituciones de la localidad. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

El encuentro contará con dos escenarios: uno principal que estará ubicado en la Plaza de la Libertad, donde transcurrirán los espectáculos centrales de la fiesta, y otro sobre la calle Emilio Barbaroux, donde habrá actuaciones locales.

La programación en el escenario principal comenzará el jueves con las actuaciones de Aguaceros, Los de Acá y la presentación de gimnasia artística del Club Valdense. El viernes será el turno del grupo de danzas italianas Le Margrite, Los embarrados, Cortamambo y al cierre Lucas Sugo.

El sábado se presentará la Orquesta Municipal de Colonia, Sofi Drei, se realizará el desfile de la Escuela del Hogar y cerrarán Herederos. En tanto, el domingo, se presentarán el grupo Postales, Con Alma y Vida y Soy tu Sol. El comienzo para todos los días será a partir de las 20.00.

En el escenario local, la programación comenzará a partir de las 21.00 el día viernes, con la actuación de la Orquesta Infantil y Juvenil, La Esencia y La Mesita. El sábado se presentarán Mood, Dharma y Nico Yamandú. En tanto, el domingo estarán Escucha de vinilos, Hombre Grande, Minga y Un buen lugar.

Los organizadores destacaron que esta propuesta “busca generar un espacio para que artistas y agrupaciones del entorno puedan mostrar su trabajo en paralelo a los espectáculos principales”.

Las exposiciones se desarrollarán en el Club Valdense, donde se instalarán muestras comerciales, artesanales y de organizaciones, además de un circuito de La Ruta del Queso. Por su parte, La Casona recibirá la exposición floral organizada por Las Violetas Garden Club.

Durante las cuatro jornadas también podrán visitarse el Museo del Trabajo Agrícola y la Escuela del Hogar, que abrirán sus puertas al público. Para el domingo está previsto, además, “un encuentro motor” en el predio de la Iglesia Evangélica Valdense, que se sumará a las competencias deportivas y los desfiles comunitarios programados para el fin de semana.