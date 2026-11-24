Representantes de colectivos judíos contrarios al genocidio en Palestina participaron en un encuentro donde cuestionaron la identificación entre judaísmo y sionismo y reclamaron medidas concretas contra el Estado israelí.

El reclamo de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, la necesidad de diferenciar el judaísmo del sionismo y la construcción de una solidaridad internacional con el pueblo palestino fueron algunos de los ejes del Encuentro Rioplatense de Solidaridad con Palestina, que se realizó el lunes 23 de noviembre en el local sindical de ADEOM Colonia, en Colonia del Sacramento.

La actividad reunió a integrantes de organizaciones judías de Argentina y Uruguay que cuestionan las políticas del Estado de Israel y rechazan que sus acciones militares y la ocupación de territorios palestinos se realicen en nombre del conjunto de la comunidad judía. Participaron Iván Zeta y Tomás Eps, de Judíes por Palestina (Argentina), y Mónica Wodzislawski, de Judíxs contra el Genocidio (Uruguay). También intervino Alicia Altesor, integrante del Colectivo de Derechos Humanos de Colonia, organización que ofició de anfitriona.

El encuentro se propuso abordar el estado de situación de la causa palestina, el movimiento global de solidaridad, el papel de los judíos antisionistas en distintas partes del mundo y las posibilidades de acción desde el Río de la Plata.

En diálogo con medios locales, Altesor explicó que la iniciativa surgió del vínculo establecido entre el colectivo coloniense y las organizaciones de Argentina y Uruguay. El Colectivo de Derechos Humanos de Colonia se conformó hace aproximadamente diez años, a partir de la organización de las marchas del 20 de mayo en esa ciudad, y desde entonces ha desarrollado actividades vinculadas al pasado reciente y a otras situaciones de vulneración de derechos humanos.

“La continuidad de la situación en Gaza” y “la extensión de los ataques a Cisjordania llevaron a impulsar un nuevo espacio de intercambio”, explicó Altesor. “La gente sigue muriendo, sigue muriendo por bombardeos, sigue muriendo porque no llega la ayuda humanitaria”, señaló. En ese contexto, consideró importante profundizar en el conocimiento sobre el Estado de Israel, el sionismo y el antisemitismo, así como discutir las acusaciones de antisemitismo que, según planteó, suelen dirigirse contra quienes cuestionan las acciones del gobierno israelí.

“Nos parecía muy interesante abordar y entender más sobre el Estado de Israel, sobre el sionismo, el antisemitismo, que muchas veces se escudan en que cualquier crítica al genocidio parece que fuéramos antisemitas”, expresó.

Cuestionamientos al sionismo

Mónica Wodzislawski explicó que el colectivo uruguayo surgió de la necesidad de expresar una posición que sus integrantes no encontraban representada en las voces públicas de las instituciones de la comunidad judía del país. “Lo que nos sucedió es que no nos sentíamos representados por las voces de la comunidad. Y como nosotros no nos sentíamos representados, decidimos expresar nuestra voz”, relató.

La organización comenzó a manifestarse públicamente el año pasado. Entre otras acciones, presentó una carta ante la Presidencia de la República y realizó una conferencia de prensa. Según contó Wodzislawski, la carta no recibió respuesta. El documento, que reunió más de 150 firmas de judíos uruguayos, planteaba la necesidad de que las acciones del Estado de Israel no se realizaran en nombre de todos los integrantes de esa comunidad. “Un poco como dicen las camisetas de los compañeros de Argentina, que ‘las cosas no se hicieran en nuestro nombre’”, explicó.

Wodzislawski sostuvo que la identificación entre las políticas del Estado israelí y el conjunto del pueblo judío constituye uno de los principales motivos de movilización de estos colectivos. En su caso, señaló que es descendiente de personas que murieron durante el Holocausto y cuestionó que el gobierno israelí invoque esa historia para justificar sus acciones.

También vinculó la situación de los palestinos en Cisjordania con las persecuciones sufridas históricamente por las comunidades judías europeas. “Los famosos colonos en Cisjordania, en el régimen de apartheid que están haciendo con los palestinos, hacen lo que nosotros, como judíos descendientes de europeos, conocíamos con el nombre de ‘pogrom’”, afirmó.

La militante señaló que la preocupación de su organización no se limita a las acciones militares en Gaza, sino que comprende también los ataques en otros territorios y las políticas regionales del gobierno israelí.

Consultada sobre qué puede hacerse desde Argentina y Uruguay, respondió que el objetivo es contribuir a detener el genocidio mediante medidas de presión política y económica. En particular, reclamó el cese de los vínculos comerciales con Israel y la ruptura de las relaciones diplomáticas. “Lo que no ha hecho el mundo es acorralar al Estado de Israel. Eso es lo que queremos”, sostuvo.

En tanto, Iván Zeta, integrante de Judíes por Palestina, explicó que la consigna “No en nuestro nombre” se reproduce en diferentes países y apunta a cuestionar la pretensión del Estado israelí de actuar en representación de los judíos de todo el mundo. “Es una consigna que se replica a nivel internacional y que tiene que ver justamente con quitarle un arma ideológica muy fuerte al Estado de Israel, que pretende actuar, hacer y cometer estos crímenes en nombre de las y los judíos de todo el mundo”, señaló.

Para Zeta, esa consigna también permite cuestionar la representación que se atribuyen las organizaciones sionistas y abrir espacios para otras voces. Sostuvo que las expresiones de judíos que denuncian las políticas israelíes pueden contribuir a que las voces palestinas y árabes tengan mayor visibilidad y a que otras personas se sientan habilitadas a expresar sus críticas sin temor a ser acusadas de antisemitismo.

El activista también describió las reacciones que reciben estos colectivos por parte de organizaciones que reivindican el sionismo. Según señaló, sus integrantes son calificados como “falsos judíos” o como personas que se odian a sí mismas, en un intento de desacreditar su pertenencia a la comunidad judía por sus posiciones políticas.

En tanto, Tomás Eps, también integrante de Judíes por Palestina, profundizó en la distinción entre judaísmo y sionismo. Para él, el primero comprende tradiciones, herencias culturales y vínculos religiosos, pero también expresiones laicas y distintas formas de pertenencia comunitaria. “El judaísmo es una serie de tradiciones, de herencias que tienen que ver con vínculos religiosos, pero también con muchas comunidades laicas”, explicó.

En cambio, definió al sionismo como “una ideología política colonial relativamente reciente en la historia”, que pretende colocar al conjunto del judaísmo detrás de un proyecto político determinado.

Eps sostuvo que la situación actual debe comprenderse como parte de un proceso histórico más amplio, vinculado a la fundación del Estado de Israel en 1948 y a la desposesión de la población palestina. “Es un Estado que se ha instalado en un lugar donde ya había una población nativa y es una política constante de ir avanzando sobre los territorios, sobre la población. Lo que estamos viendo ahora es un poco la expresión extrema de ese proceso”, afirmó.

El integrante de Judíes por Palestina señaló que las organizaciones de las que forman parte integran una red internacional de agrupaciones judías por Palestina, con presencia en más de 20 países y más de 25 organizaciones. Según describió, en distintos lugares se ha producido una fractura dentro de las comunidades judías en torno a las políticas del Estado israelí.

En ese marco, consideró que tanto Argentina como Uruguay mantienen una relación política y diplomática con Israel que trasciende los cambios de signo político de sus gobiernos. También cuestionó la influencia del sionismo en los ámbitos estatales, comerciales y mediáticos.

Dificultades rioplatenses

Asimismo, los entrevistados cuestionaron las respuestas de los gobiernos de ambos países frente a la situación en Palestina. Wodzislawski recordó que el colectivo uruguayo había presentado una carta ante la Presidencia sin obtener respuesta y cuestionó la participación de Uruguay en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

La militante sostuvo que la definición de antisemitismo adoptada por esa organización “es suficientemente amplia” como para que, mediante los ejemplos que la acompañan, pueda utilizarse para criminalizar las críticas al Estado de Israel. A su entender, debe distinguirse entre el antisemitismo, que implica una forma de discriminación contra el pueblo judío, y el cuestionamiento a las políticas de un Estado.

Eps, por su parte, señaló que en Argentina las organizaciones enfrentan dificultades para instalar estas discusiones en la agenda pública. También mencionó situaciones de persecución judicial contra referentes de agrupaciones que denunciaron las políticas israelíes y fueron acusados de antisemitismo.

Sin embargo, consideró que las movilizaciones y el debate público han permitido modificar parcialmente la percepción internacional sobre Israel. “Si ustedes comparan hace cinco años, había una especie de consenso a propósito del derecho de Israel a existir y demás, y hoy en día se están viendo las verdaderas consecuencias de eso”, expresó.

Wodzislawski cuestionó especialmente las respuestas diplomáticas que, a su entender, resultan insuficientes frente a la gravedad de la situación. En ese sentido, mencionó las declaraciones del canciller uruguayo sobre la necesidad de monitorear la situación y las propuestas de asistencia humanitaria, que consideró alejadas de las demandas de su organización. “Lo que nosotros exigíamos era el boicot total con Israel, comercial, de todo tipo, y además romper relaciones con Israel”, afirmó.

Ante la pregunta sobre la aparente contradicción entre reclamar que Palestina no quede aislada y promover el aislamiento de Israel, Wodzislawski respondió que el objetivo no es aislar a la población israelí, sino al gobierno responsable de las políticas que denuncian. “El que debe quedar aislado es el gobierno de Israel”, sostuvo.

Zeta, en tanto, vinculó la estrategia de boicot con la experiencia internacional de lucha contra el apartheid sudafricano y planteó que la defensa de los derechos humanos exige adoptar medidas frente a los crímenes que se están cometiendo. “Cualquier persona que defienda los derechos humanos tiene la obligación de actuar en contra de un genocidio en curso”, concluyó.