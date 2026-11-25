El músico coloniense volverá a Montevideo para ofrecer un espectáculo en el que recorrerá canciones de distintas etapas de su trayectoria. La apertura estará a cargo del Cuarteto M.O.F.A.

El espectáculo, titulado “Vale la Pena”, tendrá lugar a las 21.30 y propone un recorrido por canciones editadas y otras inéditas del repertorio de Ismael Berois, músico nacido en Juan Lacaze y radicado en el balneario Santa Ana, en el departamento de Colonia. Entre los temas que el músico interpretará en esa oportunidad figuran versiones de “La casa en calma”, “Directo hacia la red” y “Válvula solar”, además de varios de sus últimos simples.

En esta presentación estará acompañado por Ayrton Dos Anjos y Martín Iglesias, mientras que Fabián Pietrafiesa participará como invitado especial. La apertura estará a cargo del Cuarteto M.O.F.A., integrado, entre otros, por el también lacazino Valentín Abitante.

Berois desarrolla una propuesta musical vinculada a la canción de autor. Además de músico y compositor, es poeta y docente de Literatura. En relación al espectáculo que presentará este viernes, el músico lacazino definió la propuesta como una oportunidad para compartir sus canciones desde un formato íntimo, en el que busca privilegiar la escucha y el encuentro con el público.

El artista destaca que esta nueva presentación en Montevideo representa una apuesta por la música en vivo y por generar espacios de encuentro.

Las entradas tienen un costo de $600 y se pueden adquirir a través de Tickantel. También se anunció una promoción de 2x1 para suscriptores de la diaria.