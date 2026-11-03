De impacto “incipiente” a “crecimiento notorio”: ¿qué dicen los sectores exportadores a seis meses del acuerdo con la UE?

Empresarios y productores vinculados a la carne, el arroz y la miel coinciden en que la falta de consenso para el reparto de las cuotas dentro del Mercosur ha generado dificultades en la negociación con los importadores europeos.

El domingo 1° de noviembre se cumplieron los primeros seis meses de la entrada en vigor del acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Aunque el período de implementación todavía es acotado para “evaluar el impacto estructural de un tratado de esta magnitud”, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que los primeros datos “permiten trazar un panorama inicial sobre el aprovechamiento de las preferencias comerciales”. Al respecto, la diaria consultó a representantes de los rubros que concentraron más de la mitad de las colocaciones uruguayas en el bloque europeo: carne bovina, arroz y miel.

Entre mayo y setiembre, las exportaciones de bienes con destino a la UE alcanzaron los 860 millones de dólares, lo que representa un incremento de 12% en comparación con el mismo período del año anterior. De ese total, unos 38 millones se canalizaron al amparo del tratado. En el marco de las cuotas de acceso otorgadas por la UE, las exportaciones en carne bovina refrigerada, carne bovina congelada, arroz y miel explicaron más de la mitad –54%– del valor total exportado por Uruguay en el marco del acuerdo. El 46% restante “correspondió a productos que ingresaron aprovechando el acceso preferencial directo”, entre los que destacan los cítricos, el pescado y la carne equina.

Los volúmenes de las cuotas con arancel cero para carne bovina, arroz y miel tienen un crecimiento progresivo durante los primeros cinco años de la puesta en marcha del acuerdo. Durante 2026, la UE le otorgó al Mercosur cupos por 6.050 toneladas de carne refrigerada, 4.950 toneladas de carne congelada, 6.667 toneladas de arroz y 5.000 toneladas de miel.

Ante la falta de consenso entre los países del Mercosur sobre la distribución de las cuotas sin aranceles, estas se han asignado hasta ahora según el criterio de “primero llegado, primero servido”, por lo cual tienen prioridad quienes presenten primero la solicitud de cupo de exportación. El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey; el gerente general de Saman, Diego Nicola, y el presidente de la Asociación de Exportadores de Miel, Christophe Lhéritier, coincidieron en que la falta de un criterio para el reparto de las cuotas a la interna del bloque regional no es el “escenario más óptimo”, aunque Uruguay lo haya aprovechado coyunturalmente en algunos casos.

Nicola señaló que es “bastante difícil” la asignación bajo “primero llegado, primero servido”, porque, “al no saber si te va a tocar o no la cuota libre de impuestos, no podés negociar con el cliente”.

Normey, por su parte, consideró que el Mercosur “no ha estado a la altura de las circunstancias” en la distribución de las cuotas, cuyo reparto ordenado daría “más certeza”. Señaló que Uruguay ha corrido con ventaja porque “había hecho los deberes para poder ingresar a Europa y tenía las condiciones de aprovecharlas”, pero “hay que tener claro y ser conscientes de que, así como está, el poder de negociación más fuerte lo tiene el importador europeo”. Por eso, el presidente de la Federación Rural sostuvo que una distribución de las cuotas entre los socios del Mercosur “va a generar un aprovechamiento mucho más cabal del valor que se puede captar”.

El impacto del acuerdo en los principales sectores

El sector apícola uruguayo se hizo con el 20% de los certificados de exportación hacia la UE que correspondían al año, algo más de 1.000 toneladas. Lhéritier señaló que se estuvo “dentro de los números normales” de exportación del sector a Europa.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Exportadores de Miel señaló que “una cosa es obtener el certificado y otra cosa es poder beneficiarse con ese 0%”. Explicó que, a partir de la entrada en vigor del acuerdo, “se empezó a dar todos los certificados que correspondían al cupo total del año, pero del lado europeo ellos iban tomando por trimestre”, por lo que los exportadores “no los podían utilizar en el momento que los recibían” y algunos no llegaron a obtener el beneficio de la quita del arancel.

“Todavía no tuvo un impacto en la apicultura, en los precios, en nada; todavía es muy incipiente y los volúmenes son muy chicos como para decir que pueda tener un impacto”, afirmó Lhéritier. Con relación “a todo lo que exporta Uruguay, lo que se pudo obtener de certificados por la Unión Europea es poca cantidad”, subrayó.

Con todo, señaló que para la gremial “lo deseable” es que el acuerdo “se pueda sentir en la cadena apícola”, que “le llegue realmente al productor y tenga un impacto en poder desarrollar aún más la apicultura”. Lhéritier consideró que el próximo año “va a ser un poco distinto” gracias al aumento previsto del volumen de la cuota y “porque ya se ve que hay mucho interés de parte de Europa de hacer negocios”.

En el sector industrial arrocero, en tanto, el balance que se hace de los primeros seis meses es similar. En el caso del arroz, en los primeros 20 días del acuerdo, Uruguay cubrió el 63% del total de la cuota de 6.667 toneladas. Nicola también sostuvo que los volúmenes aún son “muy bajos”, por lo que no tienen “un impacto numérico” en el total de las exportaciones. “Uruguay exporta en torno de las 200.000 toneladas por año, y lo que sacamos sin impuestos fueron 6.000”, apuntó. El gerente general de Saman mencionó que tampoco “hubo un aumento de ventas” a los países europeos, porque la región ya era uno de los principales mercados de las exportaciones de arroz de Uruguay.

En cuanto a la carne vacuna, según supo la diaria, Uruguay ha utilizado alrededor del 30% de la cuota, aunque este dato ha estado impactado por la variabilidad del mecanismo de “primero llegado, primero servido”. Además, en los primeros días de setiembre, la UE suspendió la importación de carne vacuna y otros productos de origen animal desde Brasil, tras concluir que el país sudamericano incumple las reglas de la comunidad europea sobre el uso intensivo de antibióticos en la industria ganadera.

Normey destacó el “crecimiento notorio y significativo de las exportaciones a Europa” en comparación con los números del año pasado, especialmente “en un contexto en el que las exportaciones uruguayas no crecen”. Aunque también consideró que es muy pronto para realizar un balance definitivo, el presidente de la Federación Rural afirmó que el acuerdo “genera expectativas” y, por ahora, es “más que positivo”. En cuanto a las ganancias del sector cárnico producto de la reducción arancelaria que otorga el tratado, Normey señaló que el arancel de 0% “fue un impacto directo sobre la cadena”.

El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó en una conferencia de prensa que, en términos generales, la reducción arancelaria del acuerdo “significó un ahorro, una ganancia de los exportadores, de más de 40 millones de dólares”. Consultado al respecto, Normey señaló que el ahorro global “hay que mirarlo en términos relativos”, porque “no es que sea un ahorro directo, sino que sea más bien ingresos a un mercado, que, quizás, antes se ingresaban en otro lado y con precios similares o un poquito por debajo”.

En 2027, las cuotas se ampliarán y serán de 18.150 toneladas para la carne refrigerada, 14.850 toneladas para la carne congelada, 20.000 toneladas para el arroz y 15.000 toneladas para la miel.