La candidata de “Hay otro camino”, Lorena Roqueta, se impuso con el 45%; en las empresas ganó Jorge Fernández, del mismo lema; el director de los jubilados se definirá con los votos observados.

De acuerdo con el recuento primario de la Corte Electoral, con el 95,8% de los circuitos escrutados, las listas del lema “Hay otro camino” se impusieron este domingo tanto en el orden de los trabajadores como en el de las empresas, en las elecciones que se realizaron para renovar las representaciones sociales del directorio del Banco de Previsión Social (BPS). En la elección de los jubilados, la diferencia entre la lista de “Hay otro camino” y la lista de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) es inferior a la cantidad de votos observados, por lo que el ganador se conocerá una vez que se haya realizado el escrutinio final, que comenzará el martes.

El movimiento “Hay otro camino”, que se presentó con las listas 5, 15 y 25, fue promovido por el actual director en el orden de los empresarios, José Pereyra, quien en los comicios de 2021 llegó al cargo con el respaldo de Un Solo Uruguay. En X, con los resultados ya avanzados, celebraron: “Hemos hecho historia”.

En el orden de los trabajadores, la candidata de “Hay otro camino”, Lorena Roqueta (lista 15), obtuvo 436.815 votos (45%), frente a los 356.712 votos (37%) que obtuvo el candidato del PIT-CNT, Carlos Clavijo (lista 11). 69.625 personas (7%) votaron en blanco y 96.835 (10%) anularon su voto. Se trata de la primera vez que el PIT-CNT pierde una elección del BPS, tras los triunfos de Ariel Ferrari en 2006 y 2011 y de Ramón Ruiz en 2016 y 2021. En la elección anterior, el PIT-CNT había conseguido 426.455 votos (49%), superando a la lista competidora por una diferencia de 173.830 votos.

En los jubilados, la candidata de Onajpu, Estela Ovelar (lista 1), obtuvo 141.169 votos (39%), mientras que el candidato de “Hay otro camino”, Renaldo Borriero (lista 5), obtuvo 139.107 votos (38%). La diferencia entre ambos es de 2.062 votos y se registraron 6.236 votos observados. Mucho más lejos quedó la lista 2, que postuló a María Ángela Pereira, con 20.306 votos (6%). Los votos en blancos y anulados fueron 28.553 (8%) y 28.598 (8%), respectivamente. Actualmente la representación de los pasivos en el directorio del BPS la tiene Onajpu.

En las empresas, el candidato de “Hay otro camino”, Jorge Fernández (lista 25), se impuso por un amplio margen con 75.067 votos (38%). En segundo lugar se ubicó Graciela Álvarez (lista 21), con 38.709 votos (19%). En tercer y cuarto puesto finalizaron Bernardo Aldabalde (lista 27) y Daniel Añón (lista 30), con 22.194 (11%) y 15.522 (8%) votos, respectivamente. En este orden, hubo 24.185 (12%) votos en blanco y 20.682 (10%) votos anulados.

En términos generales, sobre el total de habilitados –que ascendía a 2,2 millones de personas– este domingo votaron más del 80%. El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, afirmó en una rueda de prensa que fue una de las “participaciones mayores en materia de elecciones de los directores del Banco de Previsión Social en la historia electoral que venimos recorriendo”. En comparación a la elección anterior, la participación aumentó alrededor de dos puntos porcentuales. También de acuerdo con el escrutinio primario, la participación el 28 de noviembre de 2021 fue de 78%.

Al igual que hace cinco años, este domingo se registraron diferencias significativas en el nivel de participación según el orden. En los trabajadores, la participación se ubicó en 83%; en los jubilados, en 60%, y en los empresarios, en 83%.

En 2021, en tanto, la cantidad de votos en blanco fue de 12% en los activos, 8% en los pasivos y de 18% en las empresas. Los porcentajes de votos anulados, en tanto, se situaron en 10%, 4% y 9%, respectivamente.

Durante la jornada electoral, que se extendió hasta las 19.30 y en la que se registraron algunas denuncias por irregularidades (ver recuadro), distintos actores políticos se pronunciaron sobre los comicios. El presidente de la República, Yamandú Orsi, publicó un video en sus redes sociales del momento en que sufragó y afirmó que la elección de los representantes del BPS “es una expresión de nuestra democracia y de una forma de construir seguridad social con participación y diálogo”. Dijo que participó en la instancia “convencido de la importancia de cuidar y fortalecer las instituciones que son parte de nuestra identidad como país”.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también informó su participación y reveló su voto, que fue para la lista 11, encabezada por Clavijo. “La seguridad social es una conquista de nuestro pueblo y una herramienta fundamental para construir un país más justo. Es fundamental que los trabajadores organizados tengan voz en las decisiones sobre el presente y futuro”, expresó Sánchez.

En filas de la oposición, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también reveló su voto: en su caso, acompañó a la lista 15, liderada por Roqueta. “Es importante que los trabajadores tengan una voz fuerte, independiente y que los represente de verdad”, afirmó.

¿Quiénes son los ganadores por los trabajadores y los empresarios?

La representante electa por los trabajadores es abogada, escribana y trabaja en la Intendencia de Colonia hace unos 20 años. “Yo lo que busco es trabajar en lo que estamos teniendo hoy de BPS y buscar un cambio en la representación, que no solamente represente a la gente que esté sindicalizada o que la información se les dé a las cabezas de sindicatos, sino que realmente se empiece a dar la información y se esté presente con todos”, dijo Roqueta a la diaria previo a la elección.

En la lista 15, junto con Roqueta, figuran María Sofía Bages Bistolfi; Diego Fernando Pazos Rosado, quien formó parte de un pase en comisión para asistir al diputado blanco Gabriel Gianoli, según informó Caras y Caretas y confirmó la diaria; Dina Fernández Chaves Ferraro, exalcaldesa de Maldonado por el Partido Nacional entre 2015 y 2020; Juan José Fernández Lacuesta, y Gustavo Ariel Bermúdez Moreira, excandidato a la intendencia de Tacuarembó por el FA en 2025.

Por el orden de las empresas, Fernández es vocal de Cutcsa –propietario desde 2002–, asesor de la Cámara de Transporte del Uruguay y fiscal del consejo directivo de la Asociación Española. A Fernández lo acompañaron distintos perfiles del equipo de Pereyra: Silvia Inés Arimón Fernández, Pablo Raúl Martínez Machín, Gonzalo Gabriel Brum Berninzoni, Mirella Osano Pereira y Daniel Alberto López de los Santos.

En diálogo con la diaria, días atrás, Fernández afirmó que, de resultar electo, “lo más importante” sería “llevar al directorio los problemas del interior del país”. “Recorrer el interior, mantener esa cercanía con la gente, escuchar, ser el representante de ellos, que tengan una voz en el directorio del BPS, eso es lo que a nosotros realmente nos parece importante: no desaparecer”, afirmó el ahora representante por los empresarios, que aseguró no tener “compromiso con ningún sector ni ninguna situación particular de ningún lado”.