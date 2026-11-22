Iara Alfaro, Carmen Cheroni, Isabel Costa, Nubia Díaz, Beatríz Pereira y Ana Rosa, durante el descubrimiento de la placa de memoria en el Batallón Nº10 de Infantería de Treinta y Tres.

Con la señalización del lugar, que fue centro de reclusión y torturas durante la dictadura cívico-militar, se completó el Circuito de la Memoria del departamento.

En la tarde de este sábado se colocó una placa de la memoria en el Batallón de Infantería 10, ubicado al sur de la ciudad de Treinta y Tres, donde se encarceló a medio centenar de mujeres, nacieron cinco niños en cautiverio y se torturó a 39 adolescentes y jóvenes, la mayoría de ellos militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), en el marco de la dictadura cívico-militar.

La placa lleva grabado: “Este cuartel fue sitio de tortura y cárcel regional por motivos políticos. Entre 1972 y 1976 la llamada 'cárcel del este' concentró más de 60 presas políticas. Aquí nacieron cinco bebés durante la detención de sus madres. Aquí fue asesinado Luis Carlos Batalla en mayo de 1972. Entre 1972 y 1975 casi 60 adolescentes fueron detenidos, torturados y procesados. Nunca más terrorismo de Estado”.

Descubrimiento de placa de memoria en el Batallón Nº10 de Infantería de Treinta y Tres. Foto: Rodrigo Viera Amaral

La señalización del lugar tiene como base la Ley 19.641, promulgada en 2018, que enmarca la creación de sitios de memoria histórica del pasado reciente.

En diálogo con la diaria, Nibia Díaz, una de las mujeres que estuvo presa en el Batallón 10, consideró que se trata de una de las placas “más importantes del departamento”, por tratarse de una de las “cárceles olvidadas” de la dictadura.

Beatríz Pereira, durante el descubrimiento de la placa de memoria en el Batallón Nº10 de Infantería de Treinta y Tres. Foto: Rodrigo Viera Amaral

En el lugar ya había una señalización por el asesinato de Batalla, que fue el primer muerto por torturas en un edificio militar. En su momento, su muerte motivó una interpelación al entonces ministro de Defensa Nacional, Enrique Magnani. Asimismo, en una sesión de la Cámara de Senadores, según consta en los registros taquigráficos de la época, el frenteamplista Juan Pablo Terra expresó: “Nos han matado a un muchacho de nuestro partido, torturándolo hasta morir. Se trata de Luis Carlos Batalla, un obrero de 32 años, casado y con dos hijitas, una de 3 años y medio y otra de 2 años y medio”.

A nivel judicial, en 2024, la jueza letrada de primer turno de Treinta y Tres, María Eugenia Mier, condenó a los militares retirados Juan Luis Álvez, Héctor Rombys y Mohacir Leite en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra los 39 adolescentes en el Batallón 10.

Beatríz Pereira y Macarena Gelman, durante el descubrimiento de placa de memoria en el Batallón Nº10 de Infantería de Treinta y Tres. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Con la placa colocada este sábado se completó el Circuito de la Memoria de Treinta y Tres, que incluye otros puntos señalizados en espacios públicos que recuerdan a personas asesinadas, desaparecidas, detenidas y torturadas –entre ellas, estudiantes, docentes, militantes y ciudadanos– en el marco de la dictadura y el Plan Cóndor.