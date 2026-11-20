Yamandú Orsi en la inauguracion de la operación ferroviaria de cargas de Grupo RAS.

El mandatario participó en el inicio de operaciones de la empresa en Uruguay, que realizó una inversión de 102 millones de dólares para incorporarse al transporte ferroviario de carga.

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Este viernes comenzó la operativa ferroviaria de Grupo RAS a nivel nacional con la inauguración de su proyecto en el Parque Industrial Ruta 5, en Progreso, Canelones. La iniciativa implica una inversión de 102 millones de dólares en locomotoras, vagones, terminales, puertos secos, tecnología e infraestructura.

La ceremonia contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el fundador y CEO de Grupo RAS, Ruben Azar, y otras autoridades nacionales y departamentales.

El inicio de las operaciones culmina un proceso que comenzó en noviembre del año pasado, con la llegada de las primeras tres locomotoras Wabtec al puerto de Montevideo. La empresa se incorpora como operador privado de transporte de carga sobre el Ferrocarril Central.

Durante su intervención, Yamandú Orsi señaló que Uruguay debe ampliar las alternativas de inversión y producción, así como avanzar en la integración territorial. “Lo que nos mueve es diversificar la inversión y, a su vez, integrar”, expresó.

A su vez, recordó el encuentro que mantuvo días atrás en España con empresarios, instancia en la que presentó las oportunidades de inversión que ofrece Uruguay. En ese sentido, sostuvo que el país debe aprovechar las oportunidades que surgen en el escenario internacional.

“Diversificar es la consigna”, afirmó. Como ejemplo, mencionó la inversión vinculada a la instalación del centro de datos de Google y la incorporación de nuevos operadores al sistema ferroviario. Además, remarcó que, en ese sentido, la producción nacional está incorporando nuevas actividades, más allá de las tradicionales, relativas a la pasta de celulosa y la madera.

Señaló que la diversificación debe contemplar la integración territorial, económica, productiva y social. “Hay que seguir apostando por los uruguayos que hacen y por la diversificación territorial que tanto necesitamos”, manifestó.

Asimismo, el presidente se refirió a la continuidad de los proyectos de infraestructura entre distintas administraciones y sostuvo que estos procesos requieren tiempo. “No necesariamente la cinta la cortás vos”, indicó, en referencia a las iniciativas que atraviesan varios períodos de gobierno.

Orsi también destacó la participación de empresas uruguayas en mercados internacionales y mencionó a Grupo RAS como un ejemplo de firmas nacionales que desarrollan actividades fuera del país.

Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, sostuvo que el inicio de las operaciones de Grupo RAS representa “un avance en el desarrollo de la política ferroviaria nacional”.

“Implica la ratificación del desarrollo de la política ferroviaria. El Ferrocarril Central no está aislado, está enmarcado en una política ferroviaria de desarrollo”, expresó.

La jerarca señaló que para ampliar el transporte ferroviario se necesitan normas, capacidades técnicas y operadores. En ese contexto, destacó la inversión de la empresa en material rodante, tanto en locomotoras como en vagones.

Entre las obras en ejecución y proyectadas, enumeró la rehabilitación del puente sobre el río Negro, el mantenimiento de la vía férrea que conecta con Rivera y el proyecto de recuperación de la línea Río Branco, junto con la Asociación de Cultivadores de Arroz.

También se refirió a las gestiones de integración logística, portuaria y fluvial con Paraguay y Bolivia, así como a las inversiones en la línea Rivera-Tacuarembó para el transporte de pasajeros. En ese sentido, indicó que se analiza la posibilidad de habilitar servicios en el eje de la ruta 5.

“Las infraestructuras son importantes, pero tienen un destino y es que nuestra economía crezca y que nuestra producción tenga mejores condiciones”, afirmó.

Sobre el proyecto ferroviario de Grupo RAS

El fundador y CEO de Grupo RAS agradeció la participación de las autoridades y repasó la trayectoria de la empresa, que cuenta con operaciones en 12 países y registra fuera de Uruguay el 85 % de su facturación.

El proyecto contempla siete locomotoras fabricadas en Brasil por Wabtec. Según detalló Azar, la adquisición de estas unidades representa una inversión de 59 millones de dólares, mientras que el conjunto de las instalaciones y los recursos necesarios para desarrollar la operativa eleva el monto a 102 millones.

Además, la empresa estima que la totalidad de sus proyectos permitirá la habilitación de más de 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

La primera etapa estará destinada al transporte de contenedores entre el puerto de Montevideo y el parque industrial de Progreso. Posteriormente, la empresa prevé ampliar la conexión hacia Rivera y la frontera con Brasil.

Azar señaló que la decisión del gobierno de invertir en el mantenimiento de la vía férrea a Rivera permitirá captar cargas de importación brasileñas y aumentar la utilización del puerto de Montevideo. “La terminal de Rivera para nosotros es súper importante porque es poner al puerto de Montevideo como un puerto brasileño más”, explicó.

En ese sentido, también hizo referencia a la posibilidad de extender las operaciones ferroviarias hacia Argentina y Paraguay. Para ello, señaló que la empresa espera avances en la recuperación de la vía hacia Salto, donde todavía restan algunos tramos por rehabilitar.

“Para poder crecer en Uruguay hay que ver cómo nos metemos en los flujos de carga de los grandes vecinos”, afirmó Azar. Además, indicó que el año pasado a nivel nacional se exportaron 900 millones de dólares en servicios logísticos y consideró necesario promover las condiciones aduaneras y portuarias que ofrece Uruguay para captar nuevas operaciones regionales.