El responsable de la reforma previsional durante el gobierno de Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno actual busca “tratar de darle un cumplimiento a una promesa de campaña” y que eso “puede tener efectos muy riesgosos”.

El abogado especializado en derecho de la seguridad social y responsable de la reforma previsional durante el gobierno de Luis Lacalle Pou Rodolfo Saldain criticó el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento y establece una causal de retiro anticipado a los 60 años para trabajadores con 30 años de aportes, entre otros cambios.

En entrevista con la diaria Radio, evaluó que “algunos aspectos de la iniciativa” son inconvenientes. En particular, criticó aquel que establece la causal anticipada, que “tiene enormes riesgos desde el punto de vista financiero”. “Es en el mejor de los casos un riesgoso saludo a la bandera”, ilustró, y cuestionó los argumentos sobre su “uso excepcionalísimo”, ya que “se están asumiendo determinados comportamientos de las personas”.

Dijo que eso es algo que ocurrió con la anterior reforma previsional, en 2008, que terminó costando “varias veces lo que se había estimado”. “Es común ese error”, notó, y dijo que, de ocurrir algo así, la medida “va a tener recién un reconocimiento dentro de diez o 15 años, aproximadamente”, cuando la reforma vigente “empiece a tener efectos importantes”.

También criticó que, a su entender, “solo van a poder acceder las personas de ingresos medios y superiores”. Según dijo con base en la información con la que cuenta, “no es correcto cuando se señala que está pensado para las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, dado que estas “no tienen 30 años de trabajo a los 60”.

Esto a pesar de que la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, estimó que unas 5.000 personas podrían ampararse en la nueva causal anualmente. Al respecto, dijo no contar con los elementos suficientes “ni para controvertir ni compartir ese número”, pero reiteró que probablemente “serían personas de ingresos medios y superiores que irían a una prestación notoriamente insuficiente y menor” a la ley ya vigente. Afirmó que esta contempla retiros a los 60 años para determinados sectores, y permite la inclusión de otros en ese régimen, y aunque reconoció que las críticas respecto de que el mecanismo “deja un margen muy grande de discrecionalidad”, eso no justifica “una rebaja generalizada de la edad jubilatoria”.

“Eso va en contra de lo que están haciendo absolutamente todos los países del mundo que tienen una dinámica demográfica como la nuestra, y es simplemente tratar de darle un cumplimiento a una promesa de campaña hecha por el Frente Amplio”, aseveró. Consideró que esto “no debía hacerse y puede tener efectos muy riesgosos”, como eventuales reclamos para que haya subas en las jubilaciones anticipadas.

Respecto de los argumentos que sostienen que la medida es necesaria para paliar los posibles resultados perjudiciales de los avances tecnológicos, dijo que, si bien “es un elemento muy importante, no necesariamente es un elemento a favor”. Remarcó que “los problemas que pueden venir del cambio tecnológico requieren soluciones del mercado de trabajo”, y que la norma vigente ya dispone de medidas pensadas para casos de desempleo más allá de los 60 años, agregó.

También cuestionó la utilidad del sistema de incentivos que el gobierno propone para desestimular las jubilaciones anticipadas entre los sectores más pudientes, ya que “no mueven la aguja”. Sin embargo, reconoció que los cambios dispuestos para el mecanismo de ajuste del suplemento solidario “está bastante bien planteado” y no es necesariamente negativo “siempre y cuando haya un límite”. Esto, advirtió, sucede porque el cambio “puede llegar a transformarse en una forma de que, prácticamente, las personas de ingreso medio tengan una jubilación más chica de la que se previó en 2023, de manera significativa”.

Saldain recordó que actualmente “la relación entre el ingreso, la base y el tope es del 33%” y que un incremento de hasta siete puntos, “que no pueda ser más del 40%”, podría resultar “aceptable”. De todas formas, consideró “más opinables otros cambios” que “tienen que ver con cómo se consideran los ingresos no previsionales”, dado que “la medida que está propuesta en el proyecto de ley es demasiado severa” y puede terminar por afectar a personas de ingresos medios.

Consultado sobre si entiende que es necesaria una autocrítica sobre la ley vigente, que ayudó a conformar, consideró que “toda iniciativa es siempre perfectible” y que “afortunadamente en Uruguay se construye a partir de lo que viene dado por anteriores personas que tuvieron un rol en la formulación de una política pública”.

“Lo que sí no me parece bien es generar la idea de que es posible hacer una rebaja o mantener de carácter general la edad jubilatoria a los 60: eso realmente no es viable y el propio gobierno lo sabe, por eso lo está planteando como un recurso de uso excepcional, y allí me parece que hay un poquito de trampa retórica si se quiere; pero, bueno, yo lo entiendo como una necesidad política.