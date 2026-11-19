El presidente del banco, Álvaro García, aseguró que “no hay diferencias” con el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto al proyecto de ley.

Una delegación del Banco República (BROU), encabezada por su presidente, Álvaro García, y su segundo vicepresidente, Leandro Francolino, compareció el miércoles ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a propósito del proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida presentado por el Poder Ejecutivo. Fue la primera vez que el BROU se pronunció formalmente acerca de la iniciativa –que dispone un conjunto de innovaciones en el sistema financiero–, dado que durante el tratamiento en la Cámara de Senadores el banco no concurrió al Parlamento.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, García expresó que, “en términos generales”, la mirada del BROU sobre el proyecto “es muy positiva”. No obstante, para el diputado nacionalista Pablo Abdala, la exposición del BROU desnudó diferencias dentro del gobierno con respecto a la creación del Sistema de Finanzas Abiertas.

A principios de setiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló en la comisión que, en caso de implementarse, este sistema permitirá a las personas “compartir su información financiera, sus datos de forma segura y con entidades participantes en el sistema que están sujetos a la regulación y a la supervisión” del Banco Central del Uruguay (BCU), “siempre bajo su consentimiento expreso, previo e informado”. Asimismo, las personas podrán iniciar operaciones de pago “contra sus cuentas, que ya mantienen en las distintas instituciones del sistema, a través de terceros proveedores, que también obviamente van a estar regulados y supervisados” por el BCU.

Abdala apuntó que, a escasos días de la votación en el plenario de la cámara baja, las autoridades del BROU “marcaron diferencias con el MEF relativas a la gobernanza, los tiempos, la responsabilidad y la seguridad, entre otras”. “Desde la oposición tenemos la mejor disposición a avanzar, porque consideramos que la propuesta, en general, es buena. Pero los problemas parecen estar en la interna del gobierno, y no solo con relación a este tema. No será fácil votar antes de fin de año. Nosotros seguimos dispuestos, pero que se pongan de acuerdo”, expresó el legislador nacionalista.

Álvaro García: “Tenemos que cuidar nuestra estabilidad”

En una rueda de prensa, García sostuvo que la postura del BROU “es a favor de lo planteado” con relación al Sistema de Finanzas Abiertas, “pero con una gradualidad de cambios”, a los efectos de “ir dando pasos seguros en temas en los cuales el mundo de hoy está muy difícil”. “Tenemos que cuidar nuestra estabilidad y tenemos que avanzar hacia los cambios necesarios”, resaltó.

En la comisión, Francolino aclaró que no se ha solicitado el desglose de los artículos en cuestión. El segundo vicepresidente del BROU dijo que se continuará conversando con el MEF para “llegar a un acuerdo pleno”, y afirmó: “No va a haber ninguna discrepancia en términos materiales acerca de cómo va a ser la puesta en práctica de finanzas abiertas en Uruguay”.

Como “mejoras puntuales de redacción”, Francolino mencionó los conceptos de gradualidad y reciprocidad; en particular, planteó que la gobernanza del Sistema de Finanzas Abiertas “quede, en primera instancia, en el Poder Ejecutivo y, luego, dentro de la competencia específica del BCU”.

El proyecto aprobado en el Senado establece que el sistema “funcionará bajo un modelo de gobernanza liderado por el BCU, a quien corresponderá establecer las reglas de funcionamiento del sistema, así como los mecanismos de coordinación entre los participantes para el desarrollo del sistema”.

Francolino afirmó que el Poder Ejecutivo debería conducir “la gradualidad del avance del Sistema de Finanzas Abiertas”, mientras que el BCU, “dentro sus competencias”, debería tomar decisiones a nivel técnico.

García aseguró que “no hay diferencias” con el equipo económico. “Sí hay intercambios en el proceso natural de avance hacia una ley que tiene multiplicidad de aspectos, que es compleja”, comentó.