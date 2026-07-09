El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de competitividad en comisión de Senadores, donde hay un “apoyo en términos generales”

El senador nacionalista Sergio Botana consideró que “si el gobierno tiene la cabeza abierta, podemos hacer una gran ley”, pero advirtió que el “tema del tipo de cambio no debe estar ajeno” a la mejora de la competitividad.

En el marco del tratamiento del proyecto de ley sobre competitividad y reducción de costo de vida presentado por el Poder Ejecutivo, la comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores recibió este jueves a autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería, de Transporte y Obras Públicas, de Relaciones Exteriores y de Salud Pública.

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, afirmó que, si bien se plantearon “algunas dudas”, hay un “apoyo en términos generales” por parte de los legisladores a la iniciativa, que es vista “como una muy buena propuesta que va a permitir mejorar la competitividad de nuestra producción y, al mismo tiempo, una reducción importante del costo de vida de las personas”.

Vallcorba destacó las iniciativas para facilitar “el surgimiento de importadores subsiguientes” y evitar así que haya un distribuidor exclusivo que opere con “márgenes muy elevados”. Para reducir el costo de vida el proyecto propone habilitar “múltiples registros de un producto sin requerir información que el regulador ya tiene”. El subsecretario mencionó los casos de productos como la pasta de dientes, desodorantes, shampoo, café, en los cuales “hay diferencias de precios muy notorias del mismo producto”, normalmente importados de países vecinos, debido a “las dificultades que la regulación actual genera para que surjan nuevos competidores”.

A partir de las proyecciones del equipo económico, Vallcorba señaló que, “en un universo de productos que solo representan el 2% del total del consumo de los hogares, la reducción del costo de vida iba a alcanzar el 1%”, es decir que se lograría “una reducción de la mitad del costo de estos productos”. “Ese es un ejemplo que ilustra la importancia que tiene este proyecto de ley, tanto para mejorar la competitividad de las empresas, en particular las micro y pequeñas empresas, que es el foco central que tiene el proyecto, como también para lograr una reducción del costo de vida de las personas”, remarcó.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian, que preside la comisión, señaló en rueda de prensa que la expectativa es que el tratamiento del proyecto concluya antes del ingreso de la Rendición de Cuentas a la cámara alta. La senadora valoró el buen clima de la comisión, donde la oposición realizó algunos aportes que ya fueron tomados por el equipo económico y otros que “quedó de analizar”.

Botana: “Si el gobierno tiene la cabeza abierta, podemos hacer una gran ley”

El senador nacionalista Sergio Botana sostuvo que el proyecto “tiene la bienvenida del país”, siempre que “no tenga ninguna trampita, como el proyecto de fronteras, que estaba preciosamente orientado, pero con trampitas internas que impedían su buena realización”. En esa línea, Botana reclamó que “el gobierno tenga las orejas bien abiertas” sobre algunos temas. Por ejemplo, afirmó que “tiene que haber apertura para eliminar la tarifa comercial de la OSE” o para “agilizar” el Programa de Actuación Integrada de ordenamiento territorial, “que lo que hacen es impedir la radicación rápida de las inversiones”. Por otro lado, apuntó que se deben “estudiar los oligopolios y limitar sus prácticas anticompetitivas”, en el marco de la defensa de la competencia.

El proyecto crea la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia como servicio descentralizado, con el objetivo de que tenga un rol más proactivo en sus cometidos. Entre ellos, investigar el funcionamiento de los mercados y eventuales conductas anticompetitivas.

“Si el gobierno tiene la cabeza y las orejas abiertas, podemos hacer una gran ley. Y, especialmente en eso, que recurra a los blancos, que de burocratización somos por lejos lo que más sabemos”, marcó Botana. En cuanto a la reducción del costo de vida, consideró que, “si hay voluntad, por supuesto que se va a poder”. No obstante, señaló que “para eso hay que trabajar sobre otros aspectos”, como “mejorar la competitividad” en general. “El tema del tipo de cambio no debe estar ajeno a esa mejora de la competitividad y tenemos que trabajar en toda una serie de aspectos. No podemos andar de bruta ley de competitividad y mantener el criterio que adoptó el gobierno para fijar el precio de los combustibles”, apuntó.

Algunas de las dudas planteadas por la oposición refirieron a la propuesta de simplificación del régimen tributario para pequeñas y medianas empresas, mencionó Vallcorba. Explicó que algunos legisladores “entendían que lo que se estaba haciendo era aumentando, cargando con el impuesto al patrimonio a las pequeñas empresas, cuando es exactamente al revés”. La iniciativa propone una simplificación tributaria mediante una graduación de tributos a las empresas literal E, a los efectos de “acompañar su crecimiento”.