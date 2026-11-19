Desde la cartera informaron que la persona falleció en un centro de salud y que los equipos concurrieron al lugar donde estaba “una hora después del primer reporte”; Abdala hizo un pedido de informes.

En las últimas horas falleció un hombre de 83 años que estaba en situación de calle en el barrio Buceo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se informó que un equipo de la cartera convocó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para “evaluar la posibilidad de un traslado por razones de salud de la persona”, “en cuanto fue notificado por un equipo de calle de la existencia de una situación que podía implicar emergencia sanitaria”. El personal médico concurrió al lugar y determinó en la tarde del lunes el traslado a un centro de salud de la persona, quien posteriormente falleció “bajo asistencia médica en el centro de salud”, según el Mides.

Desde la cartera agregaron que sus equipos concurrieron al lugar donde estaba el hombre “una hora después del primer reporte ciudadano recibido y actuaron en reiteradas oportunidades en un lapso de pocas horas”. Señalaron que “no hay registro de llamadas o avisos previos a Mides”.

De todos modos, se dispuso “una investigación exhaustiva de todas las actuaciones, con especial atención al cumplimiento de los protocolos vigentes de atención, captación y derivación”, que “establecen la llamada inmediata al SAME en caso de emergencia sanitaria”. “Se esperan los resultados de esta para determinar si hubo omisiones o incumplimientos de los procedimientos por parte de los equipos de la organización que presta este servicio al Mides. En caso de verificarse, se tomarán las medidas que correspondan”, indicó el ministerio.

Este jueves, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió al tema en una rueda de prensa en Colonia. Dijo que el hombre fue visitado en “cuatro oportunidades” por equipos del Mides y finalmente se dispuso su traslado al hospital. “Fue internado y murió al otro día, por un infarto cardiorrespiratorio”, indicó.

“Por lo que tengo entendido, desde el día uno, cuando empezaron a llamar los vecinos, llegó rápidamente el equipo del Mides y la persona se negaba a retirarse del lugar; después siguieron visitándolo hasta que se entendió que su estado de salud era complejo y por eso se procedió a que una ambulancia lo retirara, lo llevara y lo internara en el hospital”, detalló.

El diputado nacionalista Pablo Abdala hizo este jueves un pedido de informes en el que solicitó detalles de la situación, en particular, cuántos avisos o comunicaciones recibió el Mides y cómo actuaron, qué evaluación hicieron sobre el estado de salud del hombre y qué decidieron en cada caso, si cuentan con registros de las visitas, si la persona rechazó ingresar a un refugio y en caso de que lo haya hecho, si se solicitó la colaboración del Ministerio del Interior. Finalmente, consulta cuál es el objeto de la investigación administrativa dispuesta.