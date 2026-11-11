Puerto de aguas profundas es “prioridad” para el gobierno, pero hay actores que lo ven como “inviable” y “una herida abierta”

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo que las “cargas han cambiado” y es necesario “analizarlo a la luz de la situación actual”; especialista consideró que “no hay cargas” que lo justifiquen.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo este miércoles que el gobierno espera tener para mediados del año que viene los estudios que determinarán la viabilidad técnica, ambiental, de ingeniería y de mercado de un eventual puerto de aguas profundas en Rocha, que estarán a cargo del todavía presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, que renunciará a ese rol para dedicarse a esa tarea. “No vamos a poner la carreta delante de los bueyes ni a hacer anuncios hasta que no tengamos efectivamente la evidencia posible”, subrayó Etcheverry, y destacó la importancia de dichos estudios para “la toma de decisión”.

En setiembre el presidente Yamandú Orsi se reunió con sus pares del espacio Urupabol, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el entonces mandatario de Paraguay Santiago Peña. A su regreso, Orsi dijo que ambos países le plantearon que la idea del puerto es “algo que podríamos estudiar y que sería positivo”. Es así que, un mes después, una delegación del gobierno participó en Asunción en una reunión interministerial con Paraguay y Bolivia, y luego, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comunicó que se “avanzará en estudios sobre la factibilidad del puerto oceánico en Uruguay, oportunidad competitiva y logística de alta relevancia para facilitar el acceso al mar de las cargas de Bolivia y Paraguay”.

Este miércoles, Orsi volvió a referirse al tema y dijo que la idea planteada por Bolivia y Paraguay le “encanta” y agregó que “la región lo está necesitando”. “Ahí tenés que articular con todos. Esas cosas demoran, pero hay que empezar. Y ahí lo que tenés que ver es si tiene carga, y a eso apuntamos”, señaló.

La idea del puerto de aguas profundas ya se había evaluado en el gobierno de José Mujica (2010-2015) bajo el argumento del proyecto minero Aratirí, pero no llegó a concretarse, si bien en 2013 se aprobó la Ley 19.046, que declaró “habilitado un puerto de aguas profundas situado en las costas del océano Atlántico, en la 10ª Sección Catastral del departamento de Rocha”. En 2015, el Decreto 129/015 del gobierno de Tabaré Vázquez encomendó al MTOP, en coordinación con otros organismos, “impulsar y dar seguimiento al proceso que involucra el análisis de los aspectos técnicos, económicos, constructivos, medioambientales, administrativos y legales necesarios para concretar la instalación de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha”.

A partir de estas experiencias previas, Etcheverry dijo que es necesario “actualizar” el proyecto y “analizarlo a la luz de la situación actual”. “Hoy tenemos cargas que han cambiado, volúmenes que han cambiado. Tenemos este acuerdo con la Unión Europea, la definición del presidente Orsi y además reuniones que ya ha habido a nivel de ministros con Urupabol [sobre] la importancia que tiene para estos países contar con la salida al mar, la importancia de la hidrovía”.

En ese sentido, la ministra apuntó que el análisis de la iniciativa “implica trabajar sobre la carga actual, la demanda futura, el posicionamiento de la navieras”, y señaló que “ya hay algunos contactos realizados” en el sentido de “cuánto efectivamente esto le aportaría en términos de competitividad”. “La ubicación de Uruguay es estratégica, pero a eso hay que sumarle obviamente inversión en la infraestructura, hay que agregarle inversión en toda la cadena logística que genere trabajo, y eso es parte de la tarea que va a llevar adelante [Genta]”, explicó.

A fines del año pasado, Genta destacó la necesidad de un puerto de estas características para transportar mineral de hierro y graneles de Brasil, y afirmó que una empresa brasileña estaba interesada en hacer esas operativas de transbordos en puertos uruguayos. Etcheverry destacó que el proyecto “es una prioridad para el gobierno”, por lo que, en ese marco, las “capacidades” de Genta, que es ingeniero civil, así como “su trayectoria vinculada al proyecto original, también son importantes”.

Umpiérrez: propuesta del puerto de aguas profundas “es una herida abierta”

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, toma las referencias actuales al proyecto del gobierno con “suma cautela”, según dijo a la diaria, debido a que la historia del puerto de aguas profundas “es una herida abierta”, así como “una historia de frustraciones no solo para el gobierno nacional, sino para los rochenses, que muchas veces se han ilusionado con un proyecto que tenga un impacto fuerte en el trabajo y el desarrollo del departamento”. “Somos temerosos de que esta pueda ser otra vez más que podamos encontrarnos en un nuevo fracaso”, remarcó.

Umpiérrez consideró que este tipo de proyectos “tiene que madurar mucho para tomar estado de opinión pública” y señaló que “la declaración de buenas intenciones” tiene que “tener un sustento concreto”. Consultado sobre si habló con Orsi, el intendente nacionalista dijo que si bien tiene una “relación fluida” con el presidente, no se ha comunicado con él por este tema.

El senador del Frente Amplio y exintendente de Rocha Aníbal Pereyra dijo a la diaria que, a diferencia de lo que ocurrió en gobiernos anteriores, ahora la idea “surge desde otro lugar”, a partir del pedido de Bolivia y Paraguay”, y que se trata de “una necesidad regional”. De todas formas, resaltó que “estos temas no son de inmediatez”, sino “de largo aliento”. “Está claro que Uruguay hoy tiene un puerto de 14 metros de calado y no va a cambiar esa realidad hasta que haya un puerto de aguas profundas”, sostuvo, y dijo que “seguramente” no vaya a ver si se instala el puerto, pero afirmó que “hay que trabajar en ese sentido”.

Silvia Etchebarne: el Estado “no está en condiciones de hacer una inversión de estas características”

El exsubsecretario de Transporte y Obras Públicas y diputado del Partido Nacional Juan José Olaizola consideró, en diálogo con la diaria, que “el puerto de aguas profundas es el puerto de Montevideo”. Subrayó la necesidad de “dragar 14 metros el canal de acceso y mejorar las operativas portuarias, culminar las obras proyectadas y en curso y afianzar su posición en la costa este de América del Sur”.

Asimismo, afirmó que la posibilidad de un puerto de aguas profundas “tiene que venir atada a una inversión privada que necesite una terminal en aguas oceánicas”, por lo que no le parece “adecuado” que el Estado “gaste dinero y tiempo en consultorías y estudios para impulsar un proyecto de este tipo y que luego quede en la nada, como pasó en el período 2010-2015”.

En esa línea, la abogada especializada en derecho marítimo y portuario Silvia Etchebarne dijo a la diaria que “hoy no hay carga” que justifique la construcción del puerto y consideró que el Estado “no está en condiciones de hacer una inversión de estas características para ver si la hay”, en relación con los estudios. “Si lo quiere hace un privado, macanudo. Ya gastamos millones de dólares en el proyecto de José Mujica”, criticó, y dijo que “no están dadas las condiciones por cómo está hoy la situación portuaria para aventurarse a semejante cosa”.

Etchebarne cuestionó que el gobierno “no resuelva los problemas que tienen” con el puerto de Montevideo, en lugar de “abrir otros estudios”. “El sistema que hay en el puerto de Montevideo todavía es absolutamente manual, o sea, no alcanza con hacer un puerto de aguas profundas. Falta digitalización, transformación, gobernanza portuaria, poner gente que sepa y que además lidere en la comunidad portuaria”, apuntó.

Edison González Lapeyre, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y presidente de la ANP entre 1998 y 2001, dijo a la diaria que ya en 2012 había planteado que se trataba de un “proyecto inviable” y que lo sigue sosteniendo. Argumentó que se podría tratar de “una inversión sumamente cuantiosa porque se trata también de la estructura anexa, de las conexiones que se deben realizar al puerto y del equipamiento del cual debe ser dotado”.

Con respecto a la cantidad de carga, compartió lo que dijo Etchebarne y ambos hicieron referencia a una explicación dada por otro expresidente de la ANP, Alberto Díaz (2010-2020), quien dijo que para justificar un puerto de aguas profundas se necesitan 60 millones de toneladas, y actualmente, a los puertos de Nueva Palmira y Montevideo llegan 20 millones. “La pregunta que debe hacerse Genta es de dónde van a sacar los 60 millones de toneladas para hacer viable el puerto”, cuestionó González.