Pablo Genta dejará la presidencia de la Administración Nacional de Puertos y en su lugar quedará Gerardo Rey

Pablo Genta, que ocupa desde el 1° de abril de 2025 la presidencia de la Administración Nacional de Puertos (ANP), dejará su cargo, según informó este martes en primera instancia el semanario Búsqueda y luego confirmó un comunicado de prensa de la ANP. El jerarca “liderará los esfuerzos del gobierno nacional para impulsar el proyecto de un puerto oceánico de aguas profundas en el departamento de Rocha”, informó el organismo portuario. Desde su nuevo rol “tendrá a su cargo los estudios que determinarán la viabilidad técnica, ambiental, de ingeniería y de mercado de un puerto concebido como una vía de salida directa al océano para la región”, agregó.

La ANP señaló que el proyecto de un puerto de aguas profundas en Rocha “volvió al primer plano de la agenda logística nacional y regional por su potencial para convertirse en la salida oceánica para Paraguay y Bolivia y a la vez para revitalizar el esquema de integración regional”, y acotó que durante una visita oficial realizada en octubre a Paraguay, Genta, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y la ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, mantuvieron reuniones de alto nivel en el marco de la reactivación del bloque Urupabol, conformado por Uruguay, Paraguay y Bolivia.

“En esas reuniones el gobierno uruguayo se comprometió a realizar los estudios para viabilizar el proyecto de puerto de aguas profundas para movilizar las cargas de la región. También se acordó avanzar en la redacción de un memorándum para la cooperación portuaria y la integración trinacional, que incluye el fortalecimiento del uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el impulso a un estudio integral de logística regional”, indicó la ANP.

En el comunicado oficial se recuerda que Genta es ingeniero civil y fue subsecretario de Transporte y Obras Públicas, y se remarca que “tiene vasta experiencia en la modelación, evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura y transporte”.

La idea de instalar un puerto de aguas profundas en Rocha se había evaluado durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), pero no llegó a concretarse. Durante esa administración, en 2013, se aprobó la Ley 19.046, que declaró “habilitado un puerto de aguas profundas situado en las costas del océano Atlántico, en la 10ª Sección Catastral del departamento de Rocha”, en la denominada “Zona entre Cabos, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco”. La ley, de artículo único, añadía que las eventuales obras portuarias y de infraestructura a realizarse allí debían “contar previamente con todas las habilitaciones y autorizaciones que la normativa vigente exige, en especial las relativas al ordenamiento territorial y la protección del medio ambiente”.

En 2015, el Decreto 129/015 del gobierno de Tabaré Vázquez encomendó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en coordinación con otros organismos, “impulsar y dar seguimiento al proceso que involucra el análisis de los aspectos técnicos, económicos, constructivos, medioambientales, administrativos y legales necesarios para concretar la instalación de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha”.

Fuentes de gobierno indicaron a la diaria que Genta ya estuvo involucrado en el tema del puerto de aguas profundas –cuando se hicieron los estudios, durante la administración de Mujica, era subsecretario del MTOP– y que conformará un equipo con algunos funcionarios que participaron en aquellos análisis.

Más allá de la importancia de esta nueva función, según supo la diaria, en el Ejecutivo no estaban conformes con algunos aspectos de la gestión de Genta en la ANP, y esto también pesó en la decisión.

No obstante, en el comunicado de la ANP se destaca que durante la gestión de Genta el organismo portuario “registró un resultado positivo de 57 millones de dólares en el ejercicio 2025, lo que representa un incremento del 32% respecto al año anterior”. “Entre los hitos operativos de 2025 y lo que va de 2026 sobresalen la digitalización de los trámites de importación mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el incremento de las inversiones en dragado y la recuperación de la flota propia, la próxima inauguración del acceso norte en el puerto de Montevideo, la movilización récord de mineral de hierro (Punta del Arenal y Nueva Palmira), un incremento del 32% en la descarga de vehículos en Montevideo, un repunte del 14% en el tránsito de pasajeros en la capital y una situación de estabilidad en el movimiento de contenedores respecto a 2025”, se resalta.

El comunicado agrega que en 2026 la ANP firmó contratos de inversión privada por 113,5 millones de dólares para instalar en el puerto de Montevideo una terminal de graneles líquidos, un dique flotante para reparaciones navales y un depósito especializado de krill, además de concretar el llamado a licitación para elaborar un Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2027-2040 que “deberá definir una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo para el desarrollo de la infraestructura portuaria nacional”.

En el lugar de Genta al frente de la ANP quedará Gerardo Rey, quien hoy es responsable de la Comisión de Formación del Frente Amplio y durante los primeros gobiernos de la coalición de izquierda se desempeñó primero como director de UTE y luego como titular de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. Rey integra el sector frenteamplista Progresistas 76, que lidera el presidente del Banco República, Álvaro García.