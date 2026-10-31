MTOP informó que se avanzará en estudios de factibilidad sobre un puerto oceánico para facilitar la salida de Paraguay y Bolivia

Luego de una reunión de Urupabol, la cartera liderada por Lucía Etcheverry destacó que se trata de una “oportunidad competitiva y logística de alta relevancia”.

Una delegación del gobierno uruguayo se trasladó a Asunción para participar de una reunión de carácter ministerial con representantes de los gobiernos de Paraguay y Bolivia, en el marco del ámbito de cooperación Urupabol, integrado por los tres países. Al encuentro asistieron la ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Pablo Genta; y el director general de Secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Rodrigo Díaz.

Según informó el MTOP, la reunión “permitió acordar acciones para mejorar la conectividad entre los tres países y facilitar el acceso de su producción a los mercados internacionales”.

A mediados de setiembre, en paralelo a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente, Yamandú Orsi, tuvo un encuentro con sus pares de Paraguay y Bolivia, Santiago Peña y Rodrigo Paz, respectivamente. En esa oportunidad, los tres países que conforman Urupabol destacaron en un comunicado conjunto “la importancia estratégica de revisar integralmente los acuerdos fundacionales” de ese espacio con el objetivo de “adecuar su estructura a las exigencias económicas y comerciales actuales de los países miembros”. También resaltaron “la importancia de consolidar una logística regional eficiente mediante el aprovechamiento de la red portuaria a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná”.

La cartera liderada por Etcheverry señaló que la reunión de la semana pasada va en esa misma línea y “se enmarca en el proceso de revitalización de Urupabol”. En el intercambio, las autoridades uruguayas hicieron hincapié en “la importancia de traducir la voluntad política de integración en mejoras operativas concretas, con una hoja de ruta que permita avanzar en el corto plazo y preparar los estudios y las condiciones de financiamiento que requieren los proyectos de mayor alcance”.

Desde el MTOP se señaló que tanto la navegabilidad como la seguridad de la hidrovía Paraguay-Paraná fueron “asuntos centrales” de la reunión. En particular, “se abordó la necesidad de mejorar la previsibilidad del transporte fluvial, fortalecer la cooperación entre puertos y aprovechar las capacidades existentes para desarrollar una red logística más eficiente”.

Encuentro entre autoridades de Uruguay, Paraguay y Bolivia, en Asunción. Foto: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

A su regreso de la Asamblea General de la ONU, Orsi comentó que se ha manejado “la posibilidad de reflotar la idea de un puerto de aguas profundas” en Uruguay. El mandatario puntualizó que esto fue planteado por “los otros dos países” como “algo que podríamos estudiar y que sería positivo, cosa que a mí me sorprendió y que me obliga a visualizar 20 años para adelante cómo articulamos este corredor, que empieza en Bolivia y tiene que salir al Río de la Plata”.

Al respecto, el MTOP comunicó que “se avanzará en estudios sobre la factibilidad del puerto oceánico en Uruguay, oportunidad competitiva y logística de alta relevancia para facilitar el acceso al mar de las cargas de Bolivia y Paraguay”.

La cartera también informó que la delegación uruguaya puso a disposición “sus capacidades a través de acuerdos específicos de cooperación” para contribuir a “la formación de personal, especialmente de instructores y trabajadores embarcados, y de la coordinación técnica para mejorar los servicios a lo largo de la hidrovía”.

En concreto, los tres países acordaron trabajar en la elaboración de “un memorándum de entendimiento para la cooperación portuaria y la integración trinacional”, así como también “promover la capacitación vinculada a la hidrovía e impulsar un estudio integral de logística”.

“Para Uruguay, esta agenda representa una oportunidad de fortalecer su papel como plataforma logística regional y de poner sus capacidades portuarias y de transporte multimodal al servicio de una mayor integración con Paraguay y Bolivia”, resaltó el MTOP. El gobierno uruguayo invitó a los representantes paraguayos y bolivianos a visitar el país en el mes de diciembre.