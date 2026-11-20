La directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior defendió el proyecto del FA para revertir el impacto de la LUC en las mujeres condenadas por delitos de microtráfico, que la oposición no acompañó en la comisión.

Este viernes, Panorama informativo de la diaria Radio recibió a la directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, para conversar sobre las cifras de violencia doméstica publicadas esta semana, según las cuales se registra un promedio de 114 denuncias diarias –una cada 13 minutos–. Zabaleta se refirió al descenso de un 2,4% en las denuncias registradas y consideró que “al haber más herramientas de seguimiento de las medidas cautelares eso puede estar incidiendo en que no haya tantas nuevas denuncias”.

Consultada sobre la tentativa de femicidio ocurrida esta semana en Paso de la Arena, cuando un hombre logró quitarse la tobillera y llegar al domicilio de su expareja, a quien le disparó más de una vez, y luego se quitó la vida, Zabaleta dijo que “en los 13 años [que van desde] que están activas las tobilleras es uno de los primeros casos” en los que esto sucede, por lo que está siendo investigado para identificar dónde estuvo el error. La jerarca agregó que, “si bien se van a establecer responsabilidades, lo que más importa es que no se vuelva a repetir lo que estuvo mal”.

Sobre las características de las medidas de protección que se establecen en estos casos, indicó que hay una serie de condiciones que se tienen que dar porque “con la tecnología sola no alcanza”, e insistió en la importancia de ampliar la zona de exclusión que se le pone al ofensor. Usualmente se establece en 500 metros, algo que, a su criterio, es demasiado poco en caso de infracción, y apuntó: “Hay que darle tiempo a la Policía para que pueda llegar a tiempo” en estos casos.

Por otra parte, Zabaleta señaló que en algunos casos las víctimas no quieren ingresar al sistema electrónico de tobilleras, pero estableció que se está trabajando desde el Ministerio del Interior para garantizar herramientas de evaluación de riesgo cuando se hacen las denuncias y poder brindar las medidas de protección más adecuadas.

En ese sentido, expresó que se está profundizando el trabajo de capacitación con la Policía y dijo que se creó una guía de “preservación de la evidencia” en lo que refiere a delitos de violencia basada en género en el ámbito digital.

Asimismo, dijo estar convencida de que “el seguimiento de las medidas cautelares no debería estar en la órbita de la Policía”, en tanto se debería contar con un abordaje más social e integral que también brinde garantías para la protección de los niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados en estas situaciones y que de esta manera el personal policial pueda estar abocado a “la respuesta, la prevención y poder estar cerca cuando hay una emergencia”. Una opción, indicó, es que este contralor esté exclusivamente en manos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social.

Con relación al proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA) que busca atender el impacto que provocó el artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC) en la cantidad de mujeres que se ven encarceladas por delitos de microtráfico, y el hecho de que en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados fue votado únicamente por el oficialismo sin apoyo de la oposición, Zabaleta sostuvo que es necesario atender el tema y que “la violencia de género también está atravesada por el narcotráfico”.

Asimismo, explicó que hay diversas formas en las que las mujeres son expuestas y vulneradas en el ámbito del crimen organizado, como, por ejemplo, obligadas a vender o ingresar droga a la cárcel bajo amenazas, o situaciones en las que se tiene una deuda por consumo de la que no se puede salir y se mantiene a las mujeres retenidas y sometidas a explotación sexual. Por consiguiente, consideró que hay que mirar este proyecto de ley “con un poco más de seriedad”.