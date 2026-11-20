“Desde el punto de vista político, no es una señal correcta, con el problema que estamos teniendo de narcotráfico”, consideró el diputado colorado Juan Martín Jorge, y adelantó que se presentará una iniciativa alternativa.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados trató este miércoles el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA) que busca atender el impacto que provocó el artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC), aprobada en el período pasado, en la cantidad de mujeres encarceladas por microtráfico.

En la comisión, el proyecto fue votado solo por el oficialismo. El diputado del FA Alejandro Zavala, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo a la diaria que el tema se viene discutiendo desde hace un año.

El artículo 74 de la LUC, que fue ratificado en el referéndum de 2022, restableció el artículo 36 de la ley de estupefacientes de 1974, que establece una pena mínima de cuatro años por ingresar drogas a las cárceles. En su momento, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay informó que 95% de las formalizaciones por microtráfico por este artículo recayeron sobre mujeres.

Zavala señaló que el proyecto propone bajar la pena mínima por ese delito de cuatro a dos años. Además, en el caso del ingreso de droga a la cárcel, se puso a texto expreso, “para que no hubiese duda de interpretación”, que se trata de un delito “tentado, porque la mujer no termina de ingresar la droga, no llega a destinatario”, lo cual le permitiría al juez darle un tercio de la pena mínima.

Zavala apuntó que la negativa de la oposición le resultó rara porque “todos” comparten el diagnóstico. Mencionó que a la comisión asistieron jerarcas del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como el excomisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, y también representantes de la Facultad de Derecho, quienes coincidieron en que esas medidas de la LUC “hicieron explotar la cárcel de mujeres”. “Se pasó de 700 a 1.400 mujeres presas y hay 62 niños viviendo con sus madres”, resaltó.

“Nosotros teníamos la idea de que había sensibilidad, capaz que no para votar nuestro proyecto, pero sí para votar algo que cambie la realidad. Porque básicamente están consolidando la situación actual. Me sorprende en ese sentido, porque si se miran las actas de la comisión, había una disposición a atender el problema”, señaló el diputado frenteamplista.

Por último, Zavala dijo que la intención del oficialismo sigue siendo que el proyecto se trate en el plenario de la Cámara de Diputados antes de fin de año. El FA precisa dos votos para poder aprobar el proyecto. Zavala afirmó que “obviamente” están tratando de conseguirlos.

La diputada del FA Tatiana Antúnez afirmó en X que el artículo 74 de la LUC “endureció las penas para el microtráfico y eslabones más débiles (como mujeres, personas vulnerables o familiares presionados para ingresar drogas a cárceles), yendo presas por ‘dos porros’ (sin excarcelar), mientras los grandes narcos que mueven los hilos y el negocio siguen operando porque la LUC con ellos casualmente no se metió”. “Las leyes son duras con los débiles y blandas con el sistema, y la derecha no muestra ni la sensibilidad ni la autocrítica”, cuestionó.

Por su parte, el diputado colorado Juan Martín Jorge, integrante de la comisión, dijo a la diaria que el proyecto está hace un año en tratamiento, pero “como tantos más”, y sostuvo que “en todo momento” desde su partido trasladaron que tenían informes de penalistas que son contrarios al proyecto. “Si yo tengo un informe contrario de un penalista de mi equipo, no me puedo apartar. Y eso lo dijimos siempre. Si están enojados porque el tema no salió, no es culpa mía”, expresó.

Con todo, Jorge aseguró que comparten la sensibilidad por el tema de “las mujeres que entran a la cárcel con sus niños porque cometen microtráfico”, y que “son abusadas por los hombres que las obligan a entrar droga a la cárcel”. “Pero la modificación no es solo para las mujeres que son violentadas en su inferioridad: incluye a hombres y a mujeres que de repente han cometido otros delitos”, advirtió, y agregó que el delito también aplica, por ejemplo, para “las que cometen microtráfico alrededor de las escuelas y de los hospitales”.

El artículo 36 de la ley de estupefacientes dispone la aplicación de cuatro a 15 años de penitenciaría “cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales, o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público”.

Para Jorge, además, aprobar este proyecto, “desde el punto de vista político, no es una señal correcta, con el problema que estamos teniendo de narcotráfico”. Por último, el diputado colorado apuntó que los primeros proyectos de ley para solucionar este tema fueron impulsados en la legislatura pasada por el Partido Colorado, por los entonces senadores Carmen Sanguinetti y Raúl Batlle. “Vamos a presentar un proyecto de ley correcto, y no esto, que para nosotros es incorrecto. Estamos de acuerdo en el fondo y en la problemática, [pero] no estamos de acuerdo en esta solución del FA”, finalizó.

En una línea similar, el diputado nacionalista Mario Colman, también integrante de la comisión, dijo a la diaria que no se acompañó el proyecto del FA “porque modifica todo, también la venta de pasta base en los hogares, es una ampliación muy grande”. “Nosotros hablábamos solamente del ingreso de marihuana en cárceles y ellos hablaban de la venta en las escuelas y en los centros deportivos. Modificaban todo el artículo”, señaló.

La llave para aprobar el proyecto en la cámara baja podría estar, como ya ha sucedido varias veces en este período, en Cabildo Abierto. Consultado por la diaria, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que cuando se votó el proyecto en comisión no estuvo presente porque la sala estaba llena, “no tenía lugar” para sentarse y se fue. “No le he entrado al tema, porque tengo que hablar en la comisión para ver si me dan espacio para trabajar o tengo que cambiar de comisión”, expresó.