La ministra de Salud Pública se reunió con la bancada oficialista previo al llamado a sala por su actuación en el caso de la anestesista Inés Miralles; el Partido Colorado e Identidad Soberana aguardan sus explicaciones.

El martes será interpelada en la Cámara de Diputados la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. En ese marco, la ministra se reunió este jueves con la bancada del Frente Amplio (FA) para afinar detalles sobre su comparecencia. El llamado a sala tiene como objetivo la actuación de Lustemberg en el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

En su momento, Lustemberg dispuso una rebaja de cinco a tres años de la inhabilitación que tenía Miralles para ejercer profesionalmente, lo cual, entre otras cosas, provocó la renuncia de casi la totalidad de los miembros (11 de 13) de la Comisión Honoraria de Salud Pública. La semana pasada, en acuerdo con Lustemberg, el presidente Yamandú Orsi restableció la sanción original. Horas después, renunció el responsable del área jurídica del Ministerio de Salud Pública, Martín Esposto.

En la interpelación, a cargo del diputado nacionalista Federico Casaretto, se pretende profundizar en “la disminución de la sanción” dispuesta por la ministra y en sus “consecuencias”. El llamado a sala fue acompañado por la Coalición Republicana –partidos Nacional, Colorado e Independiente–, Cabildo Abierto e Identidad Soberana.

En rueda de prensa, Casaretto reiteró que en filas nacionalistas consideran “imprescindible el apartamiento de su lugar de la ministra”. Afirmó que la reciente decisión que tomó Orsi “va en contra de todo lo que la ministra sostuvo”. En ese marco, advirtió que en la interpelación se podría “ir por la censura” de la ministra.

Luego de la reunión con Lustemberg, el diputado del FA Alejandro Zavala dijo en rueda de prensa que no le “sorprenden” las declaraciones del miembro interpelante, y señaló que en este período ha habido un “récord de interpelaciones”. “Hay claramente una intención de la oposición de golpear al gobierno, de trancar la gestión de gobierno”, afirmó.

Consultado sobre la eventual presentación de una moción de censura por parte de la oposición, Zavala reconoció: “Siempre estamos negociando”.

“Nos preocupa que el tono sea uno que no esté a la altura de las circunstancias de la convocatoria, que es un debate político; [porque] el Poder Judicial funciona en otro lugar”, expresó Zavala.

Por último, el legislador manifestó que en el FA están “convencidos” de que la revocación de la decisión de la ministra por parte de Presidencia de la República se hizo a partir del análisis de elementos nuevos. “Por suerte, están todos los antecedentes que permiten no faltar a la verdad”, agregó.

“Nada se descarta”, afirman desde el Partido Colorado e Identidad Soberana

La posibilidad de una moción de censura y la apertura a la “negociación” del oficialismo para evitarla ponen el foco en la postura que tomarán el resto de las bancadas. La diputada colorada Nibia Reisch dijo a la diaria que por el momento “nada se descarta”, ya que para tomar una posición primero “hay que escuchar” las explicaciones que dará la ministra.

Como integrante de la Comisión de Salud Pública de la cámara baja, Reisch ha seguido de cerca el tema y mantiene una posición crítica sobre el accionar de Lustemberg. “Personalmente, creo que la ministra cometió un grave error en bajar la sanción. Eso tuvo sus repercusiones: renunciaron 11 de los 13 integrantes de la Comisión [Honoraria], que son referentes de medicina en el país, grados 4 y grado 5”, señaló.

Para la diputada colorada, “no es de recibo decir que existieron elementos posteriores” a la decisión de la ministra, dado que cuando la Comisión Honoraria dispuso la suspensión por cinco años ya se hacía referencia a “cuatro apartamientos a las normas médicas”.

Reisch también remarcó que, cuando desde distintos ámbitos le solicitaron revisar la decisión, Lustemberg “siguió manteniéndose” en su postura. En ese sentido, recordó que en junio –junto con el senador colorado Pedro Bordaberry– remitió una carta a Lustemberg y a Presidencia de la República para que “el caso sea revisado”, porque ya en ese momento existía preocupación por “la confianza de los usuarios en los prestadores de salud”.

Consultado por la diaria sobre una eventual moción de censura, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle tampoco descartó esa posibilidad. Salle señaló que, luego de “escuchar al interpelante y a la interpelada”, se tomará una “resolución”. Apuntó que su hija, la diputada Nicolle Salle, ha llevado adelante “un seguimiento muy minucioso” del caso, y afirmó que, por las “características” de los hechos, la ministra está en una “situación muy compleja”.