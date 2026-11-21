Acto de cierre de campaña de la Coalición Republicana de cara al balotaje de las elecciones nacionales de 2024, en el Obelisco de Montevideo (archivo, noviembre de 2024).

Lo que dicen las encuestas sobre autoidentificación ideológica y las apuestas de algunos dirigentes de la Coalición Republicana para captar ese electorado y profundizar el liberalismo.

En las encuestas de opinión pública, en general a las personas se les pide que se ubiquen en un espectro ideológico que va de la extrema izquierda a la extrema derecha. Los resultados que arrojan esos sondeos, de todos modos, nos dicen poco sobre cuáles son los conceptos de derecha o de izquierda que llevaron a las personas a contestar como lo hicieron, porque tanto derecha como izquierda son términos que pueden evocar asociaciones distintas.

Los historiadores Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano en el primer tomo de su libro Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay mencionan algunos patrones que en general se asocian con la derecha: la defensa de una noción absoluta de libertad individual, el autoritarismo, la naturalización de la desigualdad social, el rechazo a la intervención ampliada del Estado, la defensa de ciertos privilegios y del orden establecido, entre otros. En el eje de la extrema derecha también mencionan como rasgo el “violentismo”, focalizado tanto en el plano discursivo como en las prácticas en la erradicación de enemigos políticos y sociales. En los últimos tiempos, se suma la distinción entre las derechas clásicas, liberales en lo económico, y las nacionalistas, contrarias a la globalización y tradicionalistas en términos del rechazo a los nuevos roles de género y concepciones de la familia.

“[El expresidente Luis] Lacalle Pou, cada vez que habla, está cada vez más en el centro. Por la derecha hay un carril”, advirtió el lunes en la diaria Radio el politólogo Daniel Chasquetti. Agregó que ese terreno, que representa “casi la cuarta parte del electorado”, está en disputa entre sectores de la Coalición Republicana (CR), como Vamos Uruguay del Partido Colorado y las listas 40 y 71 del Partido Nacional (PN).

Para el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de Factum, hay “versiones distintas” de las derechas en los diferentes sectores políticos de la oposición. En el PN hay una “más puramente liberal” representada por el herrerismo, y otra representada por el senador nacionalista Sebastián da Silva, “que mezcla algunas cuestiones de la corriente liberal con una cuestión más nacional y atravesada a partir del agro, del interior”. En tanto, el líder de Vamos Uruguay, el colorado Pedro Bordaberry, representa una “veta liberal” que Cabildo Abierto no tiene; si bien disputan una parte del electorado, no coinciden en sus miradas económicas, aunque sí pueden hacerlo en otros temas, como en la seguridad.

Al diputado de Vamos Uruguay Gabriel Gurméndez le parece “un poco antigua” la clasificación izquierda-derecha y considera que hay clivajes que definen mejor las posiciones, como “liberalismo-populismo” y “modernidad-antigüedad”. Cree que los primeros términos caracterizan mejor a la actual oposición, y los segundos, al oficialismo.

Dijo a la diaria que el liberalismo no entra en la categoría de derecha porque “siempre se asoció a la derecha con un esquema de conservador”, y “la realidad es que ser liberal en términos actuales, estar en contra de un Estado gigante que aplasta, de monopolios, de posiciones de mantenimiento del statu quo o estar en contra de las corporaciones, es una visión transformadora y no conservadora”, según entiende. En cambio, valora que la izquierda, “particularmente en Uruguay, se asocia a posiciones conservadoras de mantenimiento del estado de situación a nivel de la organización del Estado, de defensa de corporaciones”. “Yo siento en el gobierno, en el oficialismo, un pensamiento izquierdista antiguo y no moderno”, agrega.

También ubica al actual gobierno uruguayo dentro de una corriente de “populismo” opuesta al liberalismo, “en función de su orientación económica, de un régimen que desde el Estado pretende satisfacer las necesidades de la gente a través de transferencias, de dádivas, de concesiones, de nombrar funcionarios públicos”. “Me parece que ahí hay un componente de autoritarismo”, consideró.

Da Silva, en cambio, sí se siente identificado con el término derecha, y ha dicho en más de una ocasión que representa a la “derecha popular” dentro del PN. Piensa que allí hay un espacio de acumulación electoral, pero también que hacia allí debería orientarse un eventual próximo gobierno de la CR. También quiere empujar hacia ahí a la lista 40 que integra, liderada por el senador Javier García. “Yo tengo una visión paternal con la 40, es como un hijo mío. Y la estoy llevando hacia donde yo quiero ir”, declaró Da Silva a la diaria.

Dijo que hoy no se puede definir como de derecha a la 40. “Porque el primero que no es de derecha ni se ve como de derecha es Javier García. Es la generación del 83, él peleó contra la dictadura, miles de etcéteras más”, señaló. Agregó, sin embargo, que “en el 95% de las cosas” coinciden con García, y las diferencias tienen que ver con “algunos énfasis”: “Él capaz que es más del statu quo. Yo soy más rebeldón”. “Lo que pasa es que él es de otra generación, entonces le da no sé qué decir que es de derecha. Donde lo rasques, su opinión al lado de la mía es muy parecida”, insistió.

La socióloga Mariana Pomiés, directora de Cifra, dudó de que sea “negocio” para la 40 correrse hacia la derecha, “porque no era su lugar histórico. Yo te diría que se acercaba más al wilsonismo que al herrerismo. Da Silva querrá llevarla más para la derecha, pero yo no sé si todos los de la 40 se sienten tan de derecha. Ahí tiene que evaluar a ver cuánto gana y cuánto pierde”, dijo a la diaria. Afirmó que si bien “puede ser” que Javier García “se haya corrido un poco más a la derecha de lo que estaba históricamente”, “también hay otros perfiles más jóvenes y no tan de derecha” en el sector.

¿Uruguay es más de derecha que hace 25 años?

Más allá de las intenciones de los dirigentes, ¿ha crecido el electorado dispuesto a asumir opciones de derecha en Uruguay? Bottinelli recordó, en diálogo con la diaria, que la autoidentificación con la derecha fue cayendo en Uruguay desde la salida de la dictadura y hasta 2014. Entre 2014 y 2019, la derecha creció diez puntos y la izquierda cayó tres. Y entre 2019 y 2024, quienes se autoidentifican con la izquierda cayeron más de 15 puntos y se corrieron mayormente hacia el centro.

Bottinelli advierte que en los últimos años, y a diferencia de otros países, la sociedad uruguaya “viró más hacia el centro que otras sociedades, no tiene un proceso de polarización desde la autoidentificación ideológica tan fuerte como hay en el resto del continente”. En relación con 25 años atrás, la derecha está en los mismos niveles, la izquierda cayó y hay más personas que se ubican en el centro.

Para el sociólogo, esto tiene “mucho que ver” también con “cómo se fue moviendo el propio Frente Amplio (FA) durante el proceso electoral y ahora en el gobierno”. “Así como por la derecha aparece Lacalle Pou moviéndose hacia el centro, también es verdad que [el presidente Yamandú] Orsi y gran parte del FA se movieron hacia el centro, y los laterales quedaron más libres”, consideró.

Hubo otro cambio en los últimos 20 años, y es que “se legitimó la derecha como un lugar en el que ubicarse, que en algún momento en Uruguay era mal visto”, evaluó Pomiés. “Ya no queda mal decir ‘sí, yo soy derecha y está bien’. En algún momento era medio culposo, sobre todo después de la salida de la dictadura, pero creo que eso se ha recuperado y ha hecho que la derecha haya crecido un poco”, valoró, aunque marcó que “el grueso” de los posicionamientos “sigue estando en el centro”.

Hoy, posicionarse como de derecha para un sector político “tiene un poco más de rédito electoral, pero sigue siendo una posición minoritaria”, advirtió Pomiés.

Según una encuesta de Cifra de octubre de este año, el 12% de la población uruguaya se ubica en la izquierda, el 11% en la centroizquierda, el 30% en el centro, el 18% en la centroderecha y el 22% en la derecha. El 7% no se identifica con ninguna opción.

Los candidatos presidenciales y el centro

Tanto Bottinelli como Pomiés coinciden en que Lacalle Pou ha venido sosteniendo, sobre todo en el último tiempo, posturas más “de centro”, y apuntan que lo mismo sucede con Orsi.

Sebastián da Silva y Luis Lacalle Pou (archivo, agosto de 2025). Foto: Rodrigo Viera Amaral

“Los discursos de Orsi no han sido de extrema izquierda ni ahí, ¿no? Más bien se le sigue pegando por mirar a [el presidente de El Salvador Nayib] Bukele. Pero por algo han caminado hacia ese lugar”, apuntó Pomiés. Si bien para los candidatos también es útil tener sectores dentro de las coaliciones que los apoyan que se posicionen en los extremos, si el candidato “está muy a la derecha, corre riesgo de perder votos de centroderecha”, y “por eso Lacalle Pou se corre de ese lugar”. “Pero a Lacalle Pou le sirve que esté Da Silva o que esté alguien más extremo a la derecha dentro de su sector que capta esos votos de derecha. No tiene que hacer el gasto él de ubicarse en un extremo que tiene menos votantes, y puede estar en el centro, donde hay más”, resumió la directora de Cifra.

En su último discurso público, pronunciado en agosto en ocasión de la celebración de los 190 años del PN, Lacalle Pou afirmó: “Porque qué lindo es ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene laburo ni casa ni salud y no puede criar a sus hijos. Entonces, la libertad tiene que estar íntimamente vinculada a aquel concepto de que justicia es tratar desigual a los desiguales. Nuestro gobierno fue profundamente humanista y trató de ser justo en ese sentido”.

Para Bottinelli, “fue bastante claro” que no se trató del “discurso liberal tradicional que él venía representando desde sus orígenes”. “El giro no fue de un día para el otro. Es claro que en el mismo gobierno de Lacalle Pou fue girando hacia ese lugar y que no giró él solo. También una parte importante del PN fue girando hacia ahí”, valoró.

Gurméndez consideró que en Uruguay “el que quiere ganar la elección” y quienes las han ganado son los que toman “el camino del medio”. “Lo que sí puede haber son personas que ven espacios vacíos, que electoralmente sean convenientes, y se ubican en esos lugares. Yo diría que, en términos de estrategia militar, son los flanqueadores del cuerpo principal”, indicó. Agregó que “todos los partidos los necesitan” porque “el éxito de los partidos grandes en general es tener esos flancos bien cubiertos”, y al mismo tiempo, “fundamentalmente ayudan a posicionarse al líder principal, porque ese flanqueo con gente a su izquierda o a su derecha eventualmente permite claramente identificarlo en el lugar donde quiere estar, que es el centro”.

Para Da Silva, el posicionamiento en el centro de Lacalle Pou es una estrategia electoral y no significa que realmente esté ubicado allí. “Luis es un ganador empedernido de elecciones. A él le gusta ganar elecciones y tiene unos championes distintos a los del resto como para ganar esa carrera. Entonces, si lo hace, es porque lo que quiere es ganar la elección”, consideró. Indicó que “posicionarse a la derecha y ganar una elección o posicionarse en la extrema izquierda y ganar una elección es difícil” en Uruguay “no ha pasado”, pero advirtió que “los electorados cambian, las demandas y las frustraciones del electorado cambian, y las demandas por salir de la modorra también cambian”.

Pomiés consideró que la posición de Lacalle Pou va más allá de una estrategia electoral y que “ha ido como caminando hacia la centroderecha”. “De hecho, alguna vez ha explicitado que él está más cerca del centro luego de haber gobernado, que su experiencia lo acercó”, señaló, si bien apuntó que “no es solo una cuestión de creencia genuina, sino que él entendió que en Uruguay los votos que terminan definiendo la elección están, no todos, pero mayoritariamente, en el centro”.

De todos modos, marcó que si solo se tratara de una estrategia electoral, de igual forma generaría “un compromiso electoral”: “No puede ganar caminando hacia el centro y después hacer lo que no dijo que iba a hacer”.

¿Un programa de derecha “muy liberal”?

“La derecha en Uruguay siempre estuvo maldita por el recuerdo de la dictadura”, reflexiona Da Silva, y aclara que “naturalmente” no está de acuerdo con “cosas de [el presidente estadounidense Donald] Trump, de [el presidente argentino Javier] Milei, de este colombiano [en referencia al presidente de ese país, Abelardo de la Espriella] o de Bukele”.

Da Silva se siente representante de una “derecha popular, no castrense, no confesional, sí muy liberal”, que pide “soluciones rápidas” para el “laburante”: “Que lo dejen laburar, que no lo afanen, que funcione el hospital, que en la escuela los gurises puedan ir tranquilos, que aprendan. Que no quiere ni el IRCCA [Instituto de Regulación y Control del Cannabis] ni ninguna cosa rara por parte del Estado. Porque él después solo se arregla, y eso no tiene estamento social”.

Dice que en Uruguay “el camino de derecha” fue “apenas explorado en pinceladas” por los expresidentes Jorge Batlle, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, y no hubo “una derecha firme”. A Da Silva le gustaría que un eventual próximo gobierno de la CR impulse “cambios estructurales”. Por ejemplo, que promueva la “liberalización de los combustibles” y la “flexibilización laboral”.

Gurméndez, por su parte, se mostró confiado en que un eventual próximo gobierno de la coalición impulsará “una agenda de transformaciones necesaria” que incluirá la introducción de “mayores grados de competencia, de economía abierta, de [reducción del] peso del Estado, de desburocratización, de hacer atractiva la inversión, y obviamente, la reducción del gasto público”.

Para Bottinelli, un eventual segundo gobierno de la CR no tendría demasiado margen para avanzar, por ejemplo, en una agenda privatizadora de las empresas públicas como en la década del 90, aunque sí ve terreno para avanzar en materia de seguridad.

“Ir a un modelo netamente liberal, digamos, al ensayo de los 90 de Lacalle Herrera, no aparece hoy como un camino aceptado por la ciudadanía. Es decir, la privatización de las empresas públicas, por lo menos de las principales. La agenda de derechos es algo que no aparece hoy como un lugar en el que se pueda retroceder, al menos de forma inmediata: despenalización del aborto, matrimonio igualitario, eutanasia. Son cuestiones que es difícil que se deshagan, porque en el supuesto de que gane [Lacalle Pou] y que gane con apoyo, ese apoyo no significa una carta en blanco para hacer lo que quiera”, advirtió.

En cambio, en materia de seguridad “hoy el estado de ánimo que está habiendo, y lo vemos en indicadores sistemáticos, es que cada día pesa menos el cuidado de los derechos humanos de posibles delincuentes, y cada día pesa más lo vinculado a la represión”. “Se está viendo un proceso donde se acepta en mayor medida que antes cuestiones mucho más represivas de lo que se aceptaba diez o 15 años atrás”, señaló Bottinelli. Agregó que las medidas que tomaron en su momento los gobiernos del FA y el de Lacalle Pou “vinculadas a megaoperativos o a cuestiones de presencia policial masiva y de represión fueron las que más apoyo tenían”.

Da Silva hizo notar que en la población “cambió la perspectiva hacia las Fuerzas Armadas”, que hoy están “mejor valoradas que los políticos y mucho más que los sindicalistas”, e insistió en que es necesario un gobierno “que nos saque del letargo, que solucione realmente los problemas de seguridad, de pobreza infantil”.

Dijo que si la 40 logra tener “el peso que esperamos tener, vamos a exigir” o a “plantear” estos cambios estructurales. “El PN viene cambiando y este hombre, Orsi, va a generar demandas de izquierda y de derecha, porque él no va a hacer nada”, concluyó.