A inicios del mes de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el proyecto de ley sobre competitividad y reducción de costo de vida, lo que el ministro Gabriel Oddone definió como “una modesta pero importante reforma del Estado”. Luego de un mes y medio y algunas modificaciones, en julio la Cámara de Senadores lo aprobó por unanimidad.

Con el proyecto ya en la cámara baja, la Comisión de Hacienda recibirá el miércoles a Oddone, dando comienzo así a la etapa final de tratamiento. Con ese encuentro en el horizonte, legisladores blancos, colorados e independientes afinan los cambios y diferencias para plantearle al jerarca. El martes definieron que acompañarán el proyecto en general, pero marcaron que impulsarían cambios en el artículo que habilita el “mecanismo de segundo importador”. Según se reconoció, con esto último se busca “darle más garantías a la industria nacional” en el marco de un cambio que se reconoce es el “corazón” del proyecto del gobierno.

El viernes tuvo lugar un segundo encuentro en el que, según supo la diaria, participaron los representantes nacionalistas, colorados e independientes que integran la Comisión de Hacienda. En la instancia clasificaron los artículos entre aquellos que se apoyarán sin modificación, los que se buscarán sustituir, los que se rechazarán y otros que se deberán seguir “analizando” en el marco de las explicaciones que den las autoridades del MEF.

El segundo importador

Uno de los artículos que estuvo sobre la mesa fue el del “mecanismo de segundo importador”, el cual establece que a no ser por legislación expresa en contrario “se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto”. Consultado por la diaria sobre este punto, el diputado nacionalista Pablo Abdala aseguró que el bloque opositor que se reunió el viernes tiene “disposición espiritual y política de acompañarlo”. Sin embargo, explicó que en lo que se trabaja es en “mejorar los términos de la redacción”.

Dijo que buscan asegurar “la responsabilidad de los registrantes subsiguientes” en lo que respecta al cumplimiento de “determinadas garantías” que permitan evitar escenarios de “adulteración, falsificación o competencia desleal”. “Estamos pensando en una redacción que no deje todo librado a la reglamentación, sino que la ley prevea determinados extremos que el registrante tiene que cumplir y acreditar”, indicó el diputado.

Reconoció que en un escenario de “enorme resistencia” de algunos actores, como la Cámara de Industrias, se entiende que hay que “buscar la fórmula” para que este artículo pueda “contemplar el interés general” de “reducción del costo de vida”, y también el “interés general” que se expresa por una eventual afectación de partes involucradas.

Finanzas abiertas y “la interna del propio gobierno”

El miércoles, ante la Comisión de Hacienda, autoridades del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) plantearon cambios a la conducción del Sistema de Finanzas Abiertas que crea el proyecto de ley. Según Abdala, la creación del sistema es vista como “muy interesante” por la oposición. Sin embargo, dijo que “la interna del propio gobierno” que mostró el reciente planteo del BROU “ha generado dudas”. “Queremos saber cuál termina siendo la propuesta del gobierno para ver si la acompañamos o no”, apuntó el diputado en referencia a la comparecencia del MEF el miércoles.

El segundo vicepresidente del BROU, Leandro Francolino, explicó en rueda de prensa que lo que se plantea de su parte es que la gobernanza del sistema quede en el Poder Ejecutivo, que debería conducir “la gradualidad del avance” del sistema, mientras que el Banco Central del Uruguay (BCU), “dentro de sus competencias”, debería tomar decisiones a nivel técnico. El proyecto aprobado en el Senado establece que el sistema “funcionará bajo un modelo de gobernanza liderado por el BCU, a quien corresponderá establecer las reglas de funcionamiento del sistema, así como los mecanismos de coordinación entre los participantes para el desarrollo del sistema”.

Según la actual versión del proyecto, el Sistema Finanzas Abiertas permitirá a las personas “compartir” información financiera y datos “de forma segura” con entidades sujetas a “la regulación y a la supervisión” del BCU “bajo su consentimiento expreso, previo e informado”. Los usuarios también podrán iniciar operaciones de pago “contra sus cuentas, que ya mantienen en las distintas instituciones del sistema, a través de terceros proveedores” también regulados y supervisados por el BCU.

Analizar “con más tiempo” reforma del INIA

El otro punto que se mira con “dudas” por parte del grupo de oposición son los cambios previstos por el proyecto de competitividad en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Esto tiene que ver con la participación del instituto en proyectos asociativos, la posibilidad de crear sociedades comerciales y el establecimiento de un régimen acotado de participación del personal del INIA en empresas de base tecnológica con autorización previa de la junta directiva del instituto.

Abdala habló de las diferencias con el planteo que llegan desde el Ministerio de Ganadería y también por parte de los propios trabajadores del instituto. En ese sentido, si bien la oposición entiende que se trata de “un modelo interesante” el que se plantea, quedan “dudas” sobre cuál será el futuro de esa parte del articulado. El INIA propone quitar del proyecto de competitividad los artículos relativos al instituto y lograr “un respaldo amplio y plural” antes de junio de 2027 para elaborar un proyecto de ley aparte o incorporar las disposiciones en la próxima Rendición de Cuentas. Consultado por esto, Abdala indicó que se estaría “de acuerdo” desde la oposición con el desglose de los artículos para que “se analicen con más tiempo” en comisión.

Diferencias con reforma de Defensa de la Competencia

“No nos gusta mucho el capítulo tres. Así como está no lo vamos a votar”, confirmó Abdala, en referencia a los cambios planteados para la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Lo que se propone es que este órgano, hoy en la órbita del MEF, se convierta en un servicio descentralizado, con personería jurídica y autonomía técnica.

Una de las diferencias reconocidas por el diputado nacionalista tiene que ver con la designación de los directores, la cual si bien parte de un “llamado público”, termina haciéndose efectiva por iniciativa del Poder Ejecutivo con venia del Senado, lo que “termina obligando al gobierno” a elegir a partir de una lista limitada y “tensionando al Parlamento”.

Por otra parte, Abdala aseguró que se le daría a este eventual nuevo servicio descentralizado “muchísimo poder regulatorio”. Como ejemplo, mencionó la creación del cargo de un “director de investigaciones” que tomaría “decisiones que van a ser vinculantes para el directorio del cual se supone que es un subordinado”. El diputado alertó además sobre los cambios que “pueden llevar a perforar el secreto bancario, el secreto tributario y a aplicar sanciones sin intervención judicial”.