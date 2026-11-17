La coalición se reunirá el viernes para analizar modificaciones vinculadas a “darle más garantías a la industria nacional” y lograr una redacción que “resulte más garantista”, según Sebastián Andújar y Pablo Abdala.

Diputados del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) mantuvieron una primera reunión este martes para analizar los cambios que buscarán hacer al proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida que presentó el gobierno y que está en la etapa final del estudio en la Comisión de Hacienda. Este miércoles comparecerán el Banco República y Cooperativas Agrarias Federadas; la próxima semana lo harán el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la última etapa de la discusión.

El nacionalista Sebastián Andújar –quien preside la Comisión de Hacienda– dijo este martes en una rueda de prensa que la oposición votará el proyecto en general y aseguró que “es una ley que se va a aprobar”, aunque propondrán modificaciones que “van en el sentido de aportar para mejorarlo”.

Sobre cuáles son esas modificaciones, Andújar mencionó el artículo 140, que habilita el mecanismo de un segundo importador para eliminar los monopolios en ese ámbito, y que ha generado resistencias de algunas delegaciones. El artículo establece que, “salvo los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto”.

Andújar dijo que la intención de los legisladores es “darle más garantías a la industria nacional” lo cual “no necesariamente tiene que ver con la modificación del artículo, sino con agregar un aditivo u otros artículos que dejen tranquilo al trabajo que realiza la industria nacional, a las fuentes laborales”. El diputado consideró que dicho artículo “es lo medular” del proyecto, “sabiendo que no es una ley que va a tener una repercusión inmediata, pero sí es una buena declaración de principios que el país tiene que tener”.

En ese sentido, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que si bien el artículo 140 “es uno de los aspectos más polémicos del proyecto” al mismo tiempo se trata de “uno de los cambios más significativos que tiene mayor sustancia”. “El proyecto de ley sin ese artículo es un proyecto distinto; evidentemente pierde el sustento, la justificación, la significación”, valoró.

Bajo la consideración de que sin el artículo el proyecto “se vacía de contenido”, Abdala dijo que es partidario de votar a favor del 140. De todas formas, en el marco de las resistencias planteadas en comisión por algunas delegaciones y también por correligionarios, dijo que están trabajando en una redacción que “resulte más garantista”, en el sentido de “establecer a texto expreso determinados aspectos vinculados a la trazabilidad del producto que debiera garantizarse a la hora del registro subsiguiente”. Algunos de estos aspectos son la individualización del producto, sus características “de manera certificada o auténtica”, los lotes y la identificación de los productos.

Abdala dijo que la reunión que mantuvieron “fue una aproximación muy general al tema” y adelantó que este viernes se volverán a reunir “para avanzar y ya empezar a desbrozar artículo por artículo, capítulo por capítulo, aquello en lo que estemos de acuerdo y en lo que tengamos más dudas”.

Julieta Sierra: “Es el proyecto más importante que trata el Parlamento este año”

La diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda Julieta Sierra destacó en diálogo con la diaria la importancia que tiene para la bancada oficialista que el proyecto “cuente con el mayor respaldo posible”, puesto que “es como una microrreforma del Estado en cierto punto”. “A mi entender, es el proyecto más importante que trata el Parlamento este año, por fuera de la Rendición de Cuentas”, subrayó. Agregó que si bien la iniciativa “no va a cambiar la vida de los uruguayos al otro día, sí da una hoja de ruta en este país donde se habla mucho de que es carísimo y de que el costo de vida es impresionante”.

En ese sentido, se refirió al artículo del segundo importador como el “corazón” del proyecto, por lo que están a la espera de las definiciones de la coalición. De todas formas, consideró que las posibles modificaciones no van en la línea de modificar la sustancia de la iniciativa. A su vez, señaló que “hay grandes consensos en los otros temas” como la agilización de trámites, las plataformas únicas para las pequeñas y medianas empresas y la desburocratización.

Sierra dijo que hay un “acuerdo informal” entre la oposición y el oficialismo acerca de que antes de que comparezca el MEF a la comisión puedan “tener algo sobre la mesa” para que la cartera “pueda dar un pantallazo de cómo ve las diferentes propuestas de la oposición” y dar por cerrado el capítulo de discusión y que se pueda votar. Si bien aún no hay una fecha definida para la votación en el plenario de la Cámara de Diputados, la diputada dijo que la intención es que sea la segunda semana de diciembre, antes de que comience el receso parlamentario.