El papa terminó su gira por América Latina y habló sobre su encuentro con Milei y el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

El estadounidense Robert Prevost, a quien desde hace un año y medio se lo conoce como León XIV, llegó este martes a Roma, tras unas 15 horas de vuelo desde Lima, y luego de haber visitado varias ciudades y localidades de Uruguay, Argentina y Perú. En el avión, como es tradicional, el papa tuvo un intercambio con la prensa en el que hizo una especie de balance de su gira por América Latina.

Consultado sobre su pasaje por Uruguay, el líder de la Iglesia católica afirmó que “una comunidad pequeña puede hacer cosas grandes”. “Estamos en el mes de noviembre, se acerca ya el tiempo de Adviento y Navidad y pienso, por ejemplo, en un Belén, en aquellos pueblos pequeños donde Jesús llegaba con su mensaje, y en cómo una comunidad pequeña puede hacer cosas grandes, no por ser enormes en sí mismas, pero porque la fe empieza como la semilla de mostaza”, expresó el papa, que entre el 6 y 8 de noviembre estuvo presente en Montevideo, Paysandú y Florida, con una breve parada en Juanicó (Canelones).

“En Uruguay todos hemos visto, y quizás algunos se hayan sentido sorprendidos, que la respuesta de la comunidad católica –y no solo– ha sido muy grande. Luego, por feliz providencia en la planificación, hemos podido estar en la fiesta de la celebración de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, una fiesta muy importante en la devoción de los católicos de Uruguay, en su historia”, agregó León XIV, en referencia a la misa que celebró en Florida.

“Entonces, con estos elementos, uno va viendo que también en un país considerado laico, un país donde muchas personas ya no practican activamente quizás una fe o una religión, y su participación es quizás limitada o nada, la Iglesia, los fieles, los cristianos tienen mucho que decir. Y la respuesta de estos días ha sido maravillosa y creo que habrá dejado alguna semilla que va a crecer”, concluyó el papa sobre Uruguay.

Acerca de su estado de salud –luego de que a principios de octubre, apenas unos días antes de emprender la gira por la región, fuese operado de un pulmón–, León XIV dijo que “desde un principio tenía en mente que el viaje estaba programado” y “quería cumplir”. “No estoy al cien por cien, pero estoy bastante bien”, comentó. “La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado”, acotó.

El encuentro con Milei y el énfasis en “los más necesitados de la sociedad argentina”

En cuanto a su estadía en Argentina, en la que mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei, el papa aseguró que el mensaje que ha querido transmitir en estos días “no es político”. “Aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derechas, izquierdas, que critica, no critica, yo hablo de la Magnifica humanitas”, afirmó, en referencia a la carta encíclica que lleva su firma.

Dijo que sobre esto último conversó con el libertario, “hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

León XIV comentó que en el diálogo con Milei también surgieron las “cuestiones económicas” y “algunas de las dificultades que el país sigue atravesando todavía cuando él empezó”. Pero subrayó que el intercambio tuvo como base “el valor del ser humano en todas sus etapas”. A su entender, Milei mostró “apertura” a “escuchar este mensaje”.

Con relación a Perú, donde vivió muchos años, el papa agradeció “el cariño de los peruanos”. El exobispo de Chiclayo sostuvo que durante sus días en Perú confirmó que “hay profunda fe”, así como “un deseo de recibir la bendición del Señor por medio, en este caso, de un servidor, del papa”.

Por último, consultado sobre el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata obtuvo una histórica votación, recuperando el control de las dos cámaras, León XIV, que votó como ciudadano estadounidense vía correo, manifestó: “Solo puedo repetir que me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de construir puentes, de reconciliación; menos polémicas, menos guerras, menos divisiones. Sé que también esto es un sueño, pero sé que es posible”. Y añadió: “No hago un comentario político. Promuevo la doctrina social de la Iglesia, con la esperanza de que algunos escuchen. Tratemos de promover el diálogo y la capacidad de escuchar siempre”.