El papa León XIV fue intervenido exitosamente y permanece en reposo

El papa León XIV sale del Vaticano antes de ser ingresado en el hospital universitario Gemelli de Roma para una operación de extirpación de un tumor pulmonar, en el Vaticano, el 13 de octubre.

La oficina de prensa del Vaticano informó que se extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho del líder religioso, y que contenía un tumor maligno.

El papa León XIV fue operado exitosamente este martes en el hospital Gemelli de la ciudad de Roma, donde se le extirpó el nódulo que se le había sido detectado recientemente en un pulmón, que resultó ser canceriforme.

Según había informado el sumo pontífice en su cuenta de X el fin de semana, su equipo médico detectó la anomalía durante una revisión de rutina. Añadió que el nódulo se encontraba “en una fase muy temprana” y “bien localizado”, por lo que los profesionales recomendaron intervenir, algo con lo que el papa se mostró de acuerdo.

Es así que, sobre el mediodía del martes, hora local, el sumo pontífice ingresó caminando al hospital –que atendió en otras ocasiones a algunos de los predecesores de León XIV, los papas Francisco y Juan Pablo II–, donde fue recibido por una multitud de personas.

La intervención quirúrgica, según informó el portal Vatican News con base en información proporcionada por la oficina de prensa de la Santa Sede, se dio “en el plazo y de la forma previstos”. En un comunicado posterior, desde la oficina indicaron que en la operación se constató un caso de “adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”, y que con el objetivo de que “la intervención fuera radical”, los profesionales médicos resolvieron extraerle el lóbulo inferior del pulmón derecho. Agregaron que la intervención fue “un éxito” y que “no se han producido complicaciones”, por lo que “el papa se despertó sin problemas y, tras un breve período de observación, regresó a su habitación”.

Por otra parte, y de acuerdo con información proporcionada por el centro hospitalario antes de la operación, se espera que el papa permanezca en el centro de salud durante alrededor de una semana.

Así las cosas, y según está previsto, León XIV visitará Uruguay poco después del alta médica, entre el 6 y el 8 de noviembre. De acuerdo con el cronograma, el pontífice participará en diferentes actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, como parte de una gira que también incluye Argentina y Perú. En ese sentido, y según informó El Observador el fin de semana, desde la Iglesia católica de Uruguay indicaron que, hasta entonces, la agenda permanecía en pie.