El papa León XIV anunció que será operado en los próximos días

El papa León XIV tras su audiencia general semanal en el Vaticano, el 16 de septiembre.

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El papa León XIV informó que será sometido a una operación quirúrgica en los próximos días debido a que recientemente le detectaron un nódulo en el pulmón.

“Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, informó en su cuenta de X.

El papa León tiene previsto visitar Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre en el marco de una gira por países latinoamericanos. Según informó El Observador, desde la Iglesia católica de Uruguay se informó que, por el momento, la visita se mantiene agendada.

El cardenal Daniel Sturla escribió en su cuenta de X al respecto del anuncio del papa: “Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra”.