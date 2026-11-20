Semana de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, el 20 de noviembre, en la plaza Independencia.

Adolescentes dialogaron con autoridades de gobierno y políticos acerca de las problemáticas con las que conviven y qué tan representados se sienten en las políticas públicas.

“No queremos ser la generación que aprendió a vivir con la violencia. Queremos ser la generación que dejó de justificarla”. Bajo esta consigna, adolescentes, autoridades y representantes políticos participaron este viernes en una mesa de diálogo organizada por la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) para dar cierre a la Semana de los Derechos de las Infancias y Adolescencias.

Fueron los adolescentes quienes dieron pie al intercambio, a través de una proclama colectiva en la que relataron sus vivencias al sector político, comenzando por la inseguridad con la que se ven forzados a convivir diariamente: “No nos sentimos seguros en nuestros barrios”, comenzó uno.

Otra denunció la falta de prevención y seguimiento por parte de las autoridades, así como la existencia de “abusos de poder policial”, que “terminan generando más violencia y desconfianza”. También instó a que “alguien garantice” el acceso a los espacios públicos y, por lo tanto, a “la recreación, a la cultura y al hacer deporte”.

El grupo notó la falta de espacios de participación y, en esa línea, expresó su indignación ante el hecho de que “todavía se piense a la educación como un espacio cuya única responsabilidad es transmitir conocimientos”. “Un estudiante necesita acompañamiento: no es un problema al que hay que sacar del aula”, recordaron.

De igual manera, clamaron por una atención en salud que respete “el derecho a la autonomía progresiva” y que deje de lado la “falta de comprensión y empatía” de parte de los profesionales médicos. Asimismo, repudiaron el acceso desigual a los servicios de atención en salud mental, así como el que “siga apareciendo en los discursos institucionales como una prioridad, pero no existan recursos suficientes para atenderla”.

También alertaron sobre la trampa de la “burbuja digital”, y llamaron a que “la educación sexual integral no sea un tabú”. “Queremos hablar de placer, descubrimiento, confianza, identidades, conocimiento, derechos sexuales y reproductivos”, enunciaron, para notar que “a las personas adultas les incomoda mucho hablar del tema” y eso las distancia de aquellas más jóvenes.

Sánchez: “A veces, y no siempre a veces, el Estado llega tarde” a la hora de garantizar derechos

Los reclamos de los adolescentes encontraron su eco en los diferentes interlocutores, quienes no solo coincidieron en la necesidad de fomentar su participación y trabajar en soluciones a las problemáticas denunciadas más allá de los matices, sino también en la necesidad de que esto ocurra efectivamente y supere la mera promesa.

Entre ellos, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se disculpó ante los jóvenes, porque “a veces, y no siempre a veces, el Estado llega tarde” a la hora de garantizar sus derechos, una realidad que “obliga a todo el mundo adulto” a trabajar para revertir. Manifestó que el gobierno acompaña sus demandas e instó a que “no dejen nunca que nadie les quite su voz”. “Sigan reclamando y, por sobre todas las cosas, reclamen al Estado que cumpla con su función”, concluyó.

Mientras tanto, el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, optó por no referirse a políticas de vivienda, sino que agradeció a los adolescentes por formular los planteos. También reconoció que les debería “dar muchísima vergüenza” a los integrantes del arco político.

La diputada del Frente Amplio Inés Cortés sostuvo que el “escuchar algunas cosas” es “una cachetada”. La diputada lamentó que existan proyectos de ley que buscan atender las maternidades adolescentes y la violencia en entornos digitales, que “están prontos para ser aprobados”, pero aún no lo fueron, y tildó los testimonios de los adolescentes como algo “fundamental” para “generar consensos”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, notó que varios de los reclamos “también se dan en el entorno de las redes sociales” y destacó que el Parlamento, junto con otras organizaciones, trabaja para buscar la forma para que dicho espacio “pueda ser más seguro”. Destacó que eso implicó escuchar a los propios adolescentes como parte de un proceso de consulta, y adelantó que los resultados de este trabajo serán presentados el lunes.

“Uruguay necesita avanzar hacia una estrategia nacional de infancias y adolescencias”

Sobre el final, desde el PIAS se leyó un mensaje de cierre en el que instaron a tomar las celebraciones, así como la instancia en sí misma, para fomentar la construcción de nuevos espacios de diálogo. Sus integrantes recordaron que “la situación de las infancias y las adolescencias en el Uruguay constituye uno de los principales desafíos sociales y políticos del país”.

Así, apuntaron a la necesidad de “generar protocolos institucionales” que permitan atender las situaciones de pobreza multidimensional y violencia que las aquejan. “Uruguay necesita avanzar hacia una estrategia nacional de infancias y adolescencias”, afirmaron.

En esa línea, si bien reconocieron que el Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia es “una oportunidad”, recordaron que eso demanda “acuerdos interpartidarios, compromisos presupuestales sostenidos, desarrollo de capacidades de gestión, participación de la sociedad civil y mecanismos transparentes de evaluación”.

También señalaron que la declaración del 20 de noviembre como Día Nacional de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias constituye un “llamado continuo a la acción colectiva“ y reafirmaron su compromiso de “seguir trabajando para generar oportunidades reales y garantías cotidianas”. “Queremos que este cierre sea un nuevo punto de partida para poder seguir poniendo los derechos y la participación de las nuevas generaciones en el centro de nuestra agenda, hoy y siempre”, concluyeron.

Al encuentro, que tuvo lugar en una carpa instalada a metros de la Torre Ejecutiva, asistieron varios jerarcas de la actual administración, como los subsecretarios de Desarrollo Social, Federico Graña, y de Educación y Cultura, Gabriela Verde. Asimismo, estuvieron presentes el vicepresidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, Mauricio Fuentes, y la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Graciela Villar.