José Pereyra sostuvo que fue “un acto de coraje” ir “en contra del PIT-CNT”; la candidata ganadora, Lorena Roqueta, dijo que los trabajadores “eligieron a una militante del Partido Nacional”.

“Para arruinarle la fiesta al PIT-CNT, hagamos historia”. “El PIT-CNT tiene aparato; nosotros, votos”. “El pueblo uruguayo le puede ganar al PIT-CNT”. “Llevá a tu abuelo a votar contra el PIT-CNT”. “Parémosle la fiesta al PIT-CNT”. Estos fueron algunos de los mensajes de la campaña de Hay otro camino en las elecciones para renovar las representaciones sociales en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). Tanto en el orden de los trabajadores como en el de las empresas, sus listas ganaron con holgadas mayorías. En el caso de los pasivos, el escrutinio definitivo determinará si el movimiento logra revertir la diferencia de 1.822 votos que por el momento lo ubica por debajo de la lista de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu). Se registraron 6.461 votos observados.

Hay Otro Camino fue impulsado por el actual representante de los empresarios en el directorio del BPS, José Pereyra, quien llegó al cargo en las elecciones de 2021 con el apoyo de Un Solo Uruguay, desplazando en ese momento a las cámaras empresariales. Pereyra viene del ámbito de la opinión pública. En 2004 era socio director de la agencia Consulting Management Group. En 2007, fundó la consultora Dígitos, dedicada a los estudios de mercado y la investigación de opinión pública. En 2013, resultó electo presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, gremial que presidió en tres períodos no consecutivos.

En la elección anterior del BPS, Un Solo Uruguay sentó el antecedente de unificar las candidaturas a los tres órdenes. En 2021, alcanzó casi 450 mil votos entre sus tres postulantes.

Este domingo, Hay Otro Camino cosechó casi 680 mil adhesiones. En diálogo con la diaria, Pereyra, que se abrió de Un Solo Uruguay hace ya algunos años, señaló que la conformación del actual movimiento empezó el año pasado, a partir de la decisión de justamente “reeditar lo que habíamos hecho con Un Solo Uruguay”, con el apoyo de “mucha gente que había quedado y que seguía colaborando”.

“Empezamos el año pasado con recorridas. Me acuerdo que fui hasta la casa del propio Guillermo Franchi, de Federico Holzmann, y hablé con algunos centros comerciales del interior, porque veía que podía haber dirigentes o gente que podía sucederme”, contó Pereyra.

A principios de este año, se diseñó una campaña de unos seis meses con los “tres candidatos permanentemente trabajando, de recorrida y cumpliendo con una premisa que era de mucha cercanía”. Esto, sostuvo, “era lo que le estaba faltando a las otras dos representaciones”, en referencia a activos y pasivos.

Lorena Roqueta, quien este domingo se impuso en la elección de los trabajadores frente al candidato del PIT-CNT, Carlos Clavijo, llegó al movimiento por intermedio de María de Lima, integrante del directorio del Partido Nacional, dirigente de Colonia y amiga de Pereyra.

Al candidato en el orden de los jubilados, Renaldo Borriero, se lo presentó uno de los integrantes de la lista de las empresas. Borriero se metió en la definición junto a la candidata de Onajpu, Estela Ovelar.

Esta última, la lista 25, tuvo algunas dificultades en su conformación. La nómina llegó a cambiar de titular dos veces: primero la iba a encabezar Bernardo Aldabalde –quien terminó postulándose de manera independiente con la lista 27–, y después se presentó como titular a Patricia Pertman. Pero finalmente quedó Jorge Fernández, que ganó en todos los departamentos y sucederá en el cargo a Pereyra.

Se apuntó a “combatir las tres instituciones”

“Esta no es una victoria de ningún partido político ni de ninguna estructura; es una victoria del pueblo uruguayo”, celebró Hay Otro Camino este lunes en sus redes sociales. Desde el PIT-CNT, en los primeros balances preliminares, se afirmó que Hay Otro Camino planteó una campaña con “un juego más político-partidario que social”. Al respecto, en una rueda de prensa, Roqueta confirmó “con orgullo” que es “una votante blanca” y dijo que los trabajadores “eligieron a una militante del Partido Nacional”.

Pereyra sostuvo que el foco estuvo en “combatir las tres instituciones de 34 años en el organismo: el PIT-CNT, que está desde el 92, la Onajpu y las grandes cámaras”. En particular, consideró que fue “un acto de coraje” ir “en contra del PIT-CNT”, porque “era un tema tabú: ‘Nadie le gana al PIT’”.

El líder del movimiento comparó la reacción de la central sindical ante la derrota con la que tuvieron las cámaras empresariales en 2021. “Esto es un tema institucional, a las grandes gremiales les pasó. Cuando nosotros ganamos, apenas se ganó salieron igual que está saliendo el PIT-CNT ahora”, expresó.

Según Pereyra, existe “un deterioro del gremialismo empresarial uruguayo brutal, salvo raras excepciones”, que en caso de no revertirse generará que las gremiales tiendan “a desaparecer”. “Pasó el tiempo y hoy me parece, con mucha humildad lo digo, que le pasa lo mismo al PIT-CNT”, afirmó.

A su modo de ver, si la central sindical “no mira sus propios errores y no reconoce la actual situación, va a terminar deteriorando una institución muy respetada durante mucho tiempo”. “Trabajar en eso le haría mucho bien”, opinó.

“Mucho trabajo y humildad”, sentenció Pereyra, como una de las claves del triunfo de la plataforma. “Preferimos utilizar los pocos recursos que había para el mano a mano, para recorrer el país, canalizar demandas y que fueran aprendiendo el oficio”, expresó. También destacó que un elemento importante fue “plantear el tema de cambiar, porque con 34 años con lo mismo de siempre no puede haber un resultado distinto”, en referencia a la cantidad de años que el PIT-CNT representó a los trabajadores en el directorio del BPS.

Pereyra dijo que tanto Roqueta como Fernández tendrán como prioridad “canalizar demandas”. “Es lo que pide la Constitución, que el representante dé la cara, que canalice demanda y que la lleve al directorio; y no que sea un intelectual o un experto, o que, desde el pedestal, hable sobre seguridad social”, remarcó. “Hay Otro Camino significa gente que está dispuesta a conciliar y a trabajar en conjunto, pensando, no en el organismo, sino en la gente que está fuera”, resaltó.