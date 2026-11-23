Carlos Clavijo evaluó también que el movimiento sindical debe “hacer la autocrítica a ver qué es lo que está sucediendo en materia social”, porque “capaz que nos quedamos un poco en el tiempo”.

A pocas horas de conocerse los resultados de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que entre otros resultados arrojó la derrota, por primera vez, del PIT-CNT en el orden de los trabajadores activos, Carlos Clavijo, candidato del movimiento sindical y de organizaciones como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay), realizó en diálogo con la diaria un balance preliminar de lo sucedido el domingo.

¿Qué balance hacen del resultado de estas elecciones del BPS para trabajadores activos?

Bueno, primero corresponde saludar a quien ganó. Estos son ámbitos democráticos, más allá de algunas circunstancias para nosotros graves que hubo, no solo por parte de la Corte Electoral en su organización, que lo planteamos y lo denunciamos a primera hora de la mañana (del domingo), sino también algunas formas que no condicen con las organizaciones sociales de tratar de ensuciar la cancha sin plantear ideas fuertes para la gente. Porque de esto se trata, esto no es una elección política, sino una elección social, y lo que quiere escuchar la gente es por dónde va cada uno de los candidatos y candidatas de lo que quieren cambiar. Se transformó en otra cosa, y eso es un poco preocupante. Pero por supuesto que ganaron en buena ley. Nosotros creemos que es parte de un juego más político-partidario que social, pero, ta, eso es lo que sucedió.

Lo otro: debemos hacer la autocrítica a ver qué es lo que está sucediendo en materia social, ver dónde están los errores y seguir tratando de empujar, porque acá no se termina todo, al contrario, nos da una perspectiva de cómo hay que manejarse hacia adelante para poder seguir conquistando derechos.

¿Cuáles fueron las acciones que ensuciaron la cancha?

Con las redes sociales ensuciaron la cancha en vez de hacer propuestas, pareció que la única propuesta era sacar al PIT-CNT y demonizar al movimiento sindical, y con cosas que no son verdad y que ensucian la imagen del movimiento sindical, que tanto ha dado en este país. Lo que se debería haber hecho es establecer propuestas concretas, que no las escuchamos.

Nosotros somos bien claros con que estamos desde hace más de 30 años en contra del sistema de ahorro individual, que es la última ley aprobada por quienes apoyan a quien ganó (en referencia a la Coalición Republicana). Estuvimos en contra porque nos estira la edad de retiro para adelante cinco años, nos recorta jubilaciones y, sin embargo, ganó esa propuesta. Entonces, ahí también hay que reflexionar como movimiento sindical sobre si fue lo correcto. Yo creo que sí fue lo correcto defender los derechos de la gente.

Hubo varias cosas que no estuvieron buenas. Pero bueno, es parte también del juego político partidario, al que no estamos acostumbrados en las elecciones de los representantes sociales.

¿El Frente Amplio debería haberse involucrado más en esta elección, como sí se involucraron referentes de la Coalición Republicana con el movimiento “Hay otro camino”, o pensás que está bien mantener una separación con los partidos políticos?

Lo que pasa es que a nuestra candidatura la representaban organizaciones sociales fuertes como Fucvam, FEUU, ni qué hablar, que el movimiento sindical, el PIT-CNT, y nosotros tenemos que creer en eso y aparte venimos desde ahí. Entonces, habrá que reflexionar: ¿ganamos a cualquier costo y dejamos lo social de lado? La reflexión va a tener que ir hacia dentro en ese sentido, porque nosotros criticábamos que un partido político que nos recortó derechos estaba tratando de hacer carne con el descontento de la gente, en un gobierno que realmente tiene una estadística no muy buena, y trató de hacer carne en eso, en el descontento de la gente y planteando que van a cambiar la realidad. Si es tan así, bienvenido sea. Lo que le deseo es la mejor gestión, porque la gestión de los representantes sociales tiene que ver con la gente, con los que tienen menos. Entonces, bienvenido sea porque vengo desde ese lado, desde el movimiento sindical y toda la vida trabajando en talleres mecánicos, y sé lo que es la necesidad de la gente.

El tema es que no se transforme solamente en un botín político, y ahí es donde en lo personal tengo muchos matices. Por eso creo que nosotros hicimos lo que debíamos hacer, más allá de perder o ganar. Dejamos todo en la cancha y fuimos a cada lugar a hablar con cada trabajador y cada trabajadora; eso es lo que corresponde a una representación de las y los trabajadores.

¿Hacen alguna autocrítica por estos resultados? ¿Faltó movilización, faltó informar más a la gente?

Bueno, nosotros dejamos todo en la cancha. Yo estoy satisfecho con que hicimos lo que podíamos hacer, como movimiento sindical, como organizaciones sociales que nos apoyaban. Por supuesto que una organización social no se compara con un aparato político, con la movida que puede hacer un aparato político, pero nosotros creemos en nuestras fuerzas, estamos convencidos de que nuestras fuerzas pueden lograr muchos objetivos. Esto es un traspié en el camino y, bueno, a reflexionar y a tratar de convencer de que la única herramienta que protege al trabajador y la trabajadora es la unidad de la clase obrera sin exclusión, y en ese sentido, defender esta unidad de más de 60 años.

Después la gente… es lo mismo que nos pasó en el plebiscito. Nosotros estábamos convencidos de que era el camino. Después la gente dirá, o la campaña del miedo, o el ensuciar y la campaña —para mí antidemocrática— que hayan hecho. A mí no me gustaría ingresar en ese estilo de campaña porque, en definitiva, lo que defendemos son ideas, más allá de las personas, más allá de las organizaciones. Y eso es lo que deberíamos hacer todas y todos. Lamentablemente, se ha transformado a la política en otra cosa. Yo no creo en eso, en cómo está construyéndose hoy la política en general a nivel mundial.

¿Considerás que resultados como este deben alertar sobre una eventual pérdida de representatividad o incluso fractura en la unidad del movimiento sindical?

-No, yo no creo en eso. Al contrario, el movimiento sindical —y creo que es la reflexión que tenemos que hacer ahora— tiene que estar atento a esto y sobre esto trabajar. Creo que si tratamos de analizar el resultado de buena manera, lo que nos va a dar es una reflexión que apunta a tener más fortaleza como movimiento sindical, más unidad y más lucha, y pararnos de una manera que quizás no habíamos tenido después de un sacudón. Capaz que nos da la reflexión que no habíamos hecho muchos y muchas en el movimiento sindical, y que siempre está latente. En estos momentos así de sacudir al movimiento sindical, las veces que se han dado, la reflexión y la acción han sido siempre positivas para adelante.

Creo que no hay otra herramienta en el mundo que la unidad de la clase obrera y el pueblo, y en eso lo que quizás haya sucedido es que en las nuevas eras y con las nuevas generaciones hay que ir aggiornándose, y capaz que nos quedamos un poco en el tiempo, por eso la reflexión debería ser por ese lado. Pero ni qué hablar, que yo creo que la unidad está más fuerte que nunca y esto es una herramienta para fortalecerla aún más.

Respecto a los cambios en el mundo del trabajo y la nueva era a la que te referías, hay 100.000 nuevos cotizantes que son migrantes, ¿cómo puede haber jugado esto en la elección?

Sí, hay 104.000, y no solo en estas elecciones, porque votaron como 60.000 migrantes, eso es importante. Esos migrantes, y lo vivimos ayer, muchas veces venían y decían: “No, los patrones me dijeron que tenía que votar esta lista”. Eso es falta de cultura de cómo aquí en Uruguay se mueven las organizaciones sociales, falta de información. Por las necesidades que tienen esos trabajadores migrantes, muchas veces son sometidos a situaciones bastante complejas, en el sentido de que no tienen cultura de sindicalización, y es lo que diga el patrón. Y además por la necesidad, porque cuanta más necesidad hay, peores condiciones tiene la gente muchas veces en materia laboral y más sometimiento, y esto también pasa porque la derecha juega y juega fuerte en este sentido.

Entonces, eso creo que hay que analizarlo para adelante, porque también parte de la precarización viene en ese sentido, en jugar con la necesidad de la gente. A la necesidad de la gente, el capital la transforma en herramienta para ellos, no para nosotros. Yo no los cuestiono, digo que lo que tenemos que tratar de hacer es generar una cultura no solo de seguridad social, sino de lo importante que es la unidad para la gente, para cambiar esa realidad de la informalidad, del sometimiento.