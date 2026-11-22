El diputado nacionalista Pablo Abdala hará un pedido de informes para conocer la posición y el involucramiento que tuvo el Ministerio del Interior en la decisión que tomó el gobierno uruguayo en la OEA.

El rechazo de Uruguay, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), al proyecto de resolución para convocar al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) fue cuestionado por la oposición, que citará al ministro del Interior, Carlos Negro, al Parlamento.

La resolución recibió únicamente los votos en contra de Uruguay y Brasil: fue aprobada con 14 votos afirmativos de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Trinidad y Tobago. Bahamas se abstuvo.

El TIAR es un acuerdo de defensa y asistencia mutua entre los estados americanos, suscrito en 1947 en Río de Janeiro, Brasil. En 2019, Uruguay inició el proceso para abandonar el TIAR, luego de que los países miembros resolvieran, entre otras cosas, promover la persecución y captura de aquellos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que hubieran participado en actos de “corrupción” o violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en 2020, una de las primeras acciones del gobierno de Luis Lacalle Pou fue interrumpir el proceso de retiro.

La resolución aprobada el viernes entiende que es “necesaria una acción individual y colectiva” frente a la amenaza de “los grupos delictivos organizados implicados en el tráfico transnacional de drogas y terrorismo”. En ese marco, la convocatoria se ampara en el artículo 6 del tratado, que establece que el Órgano de Consulta “se reunirá inmediatamente” ante cualquier situación que “pueda poner en peligro la paz de América”, a fin de “acordar las medidas que, en caso de agresión, se deben tomar en ayuda del agredido o, en todo caso, las que convenga adoptar para la defensa común y el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.

La OEA resolvió constituir el Órgano de Consulta del TIAR y convocar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores dentro de los 75 días siguientes a la resolución, “para fines de consulta y examen de posibles acciones diplomáticas, jurídicas u otras que no impliquen el uso de la fuerza armada”. El Consejo Permanente de la organización “continuará desempeñando sus funciones de órgano de enlace y podrá actuar provisionalmente como órgano de consulta” hasta la celebración de una reunión de los cancilleres.

Por otro lado, también se decidió informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la resolución y “las actividades desarrolladas o proyectadas con el propósito de mantener la paz y la seguridad interamericanas”.

Desde la Coalición Republicana, una de las primeras voces que se manifestaron en contra del voto en contra de Uruguay fue la del senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien en X calificó como “vergonzosa” la posición del gobierno. Ojeda criticó el argumento sostenido durante el debate por el representante de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, quien sostuvo que, aunque Uruguay “no minimiza los impactos y afectaciones del crimen organizado”, eso “no permite asimilar delincuencia con terrorismo ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país”.

El senador del Partido Nacional Sergio Botana recordó sus propias declaraciones sobre el Frente Amplio (FA), en el sentido de que “todas sus decisiones favorecen al narcotráfico”. “¿Por qué no lo enfrentan? ¿Son parte? ¿Reciben su apoyo? ¿Lo recibieron, y tienen miedo al deschave? Lo otro es que sea casualidad”, escribió en X Botana.

El diputado nacionalista Pablo Abdala, en tanto, cuestionó que Uruguay, “siguiendo dictados de Brasil, se aparte de un acuerdo de 18 países en la OEA para combatir el crimen organizado”. “Es inaudito, irresponsable e inadmisible”, afirmó.

Abdala, que anunció la convocatoria a Negro al Parlamento, dijo a la diaria que también hará un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer qué participación tuvo el ministro en la decisión de Uruguay en el organismo internacional y cuál es su opinión y la de la cartera al respecto. La citación será probablemente a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, aunque esto está sujeto a los tiempos del Parlamento, que el 15 de diciembre comenzará su receso.

Por su parte, el oficialismo defendió la postura de Uruguay. El senador del FA Daniel Caggiani sostuvo que el TIAR “fue diseñado para la defensa frente a agresiones externas y que aplicarlo al crimen organizado desdibuja la frontera entre seguridad pública interna y defensa militar, lo que podría abrir la puerta a intervenciones o afectar el principio de no intervención”.

El diputado frenteamplista Federico Preve consideró una “vergüenza” el “ceder soberanía en la seguridad interna cuando te tratan de patio trasero e inciden en cada proceso electoral de forma directa e indirecta”. Preve calificó como “un cuento del tío Sam” usar el narcoterrorismo “como intromisión en seguridad interna” y añadió que el gobierno “puso presos a los narcos más peligrosos e incautó cifras récord de cocaína en acopio y tránsito”.