Únicamente con los votos del Frente Amplio (FA), la Cámara de Senadores aprobó este miércoles tratar como “asunto político” las declaraciones que hizo el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana, el martes, en el marco de una entrevista en el programa Cinco sentidos de Canal 5.

Allí, en primer lugar, el exintendente de Cerro Largo cuestionó que Uruguay no haya participado en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para conformar una coalición militar cuyo cometido central será “erradicar” los cárteles de droga de la región. “Quedamos afuera de todo porque andábamos ahí pavoneándonos con China”, afirmó Botana, en referencia a la reciente misión oficial al gigante asiático, encabezada por el presidente Yamandú Orsi. Desde el Poder Ejecutivo, tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, como el ministro del Interior, Carlos Negro, han afirmado que Uruguay no fue invitado a participar en la cumbre que tuvo lugar en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Luego, Botana manifestó: “Yo estoy diciendo, y lo estoy diciendo hace rato, y lo dije aquí mismo, que el Frente Amplio no es un narcopartido, estoy convencido de eso, pero todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven”.

Según el senador del PN, se trata de “datos públicos”. “¿O estoy hablando de una cadena de casualidades, en las cuales el Frente Amplio en el gobierno nunca le pudo acertar para el lado de combatir el narcotráfico? Qué raro que siempre le erraron”, expresó.

A modo de ejemplo, Botana mencionó, entre otras cosas, la investigación judicial contra Sebastián Marset en Uruguay, cuando la entonces fiscal “Darviña Viera perdió todas las grabaciones que responsabilizaban a Marset” y posteriormente “terminó de candidata de Orsi”. También apuntó contra la designación de la exvicecanciller e integrante del Partido Colorado Carolina Ache como embajadora uruguaya en Portugal. A su entender, “alguna cosa rara hubo en cuanto a que este gobierno le dio a la que le envió el pasaporte [a Marset] ese premio de una embajada”.

Un agravio “gratuito” e “irresponsable” y la reafirmación de Botana

Aprobado el tratamiento del tema como “asunto político”, el senador del FA Óscar Andrade dijo que el “despropósito” del senador nacionalista “era de tal magnitud” que, para el oficialismo, “alcanzaba con un pedido de disculpas”. “Yo creo que el senador Botana no cree lo que dijo, no puedo creer que crea lo que dijo, pero está dicho”, expresó.

Andrade sostuvo que “tiene que haber un límite en la discusión política para el agravio”, que en este caso fue “gratuito” e “irresponsable”. “Es muy difícil tener un terreno para poder conversar cuando del otro lado te sugiero connivencia con el crimen organizado”, señaló, y apuntó que, de este modo, “se rompen todos los puentes, innecesariamente”.

Sin embargo, Botana no se retractó. “No me puede pedir el Frente Amplio que dé ni medio ni cuarto paso atrás en afirmaciones que fueron respetuosas y que, en realidad, fueron simples relaciones de hechos, que es difícil que no lleven a una conclusión diferente de la que manifesté en esas declaraciones públicas”, afirmó en el plenario del Senado.

El senador del PN dijo que sus dichos no fueron “ligeras afirmaciones” y agregó nuevos ejemplos, como “los escáneres del puerto que funcionaban solo de día”, y que “se les cayeron varias veces”, y la salida de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Uruguay “por falta de colaboración durante los gobiernos del Frente Amplio”.

“Esto de aterrorizarse frente a palabras y pensamientos y relaciones de hechos, estas actitudes de vieja chusmona, no corren”, sentenció Botana.

Tras esto, la bancada del FA presentó una declaración en la que se cataloga las declaraciones que hizo Botana en la entrevista en Canal 5 como “afirmaciones de extrema gravedad, irresponsables y absolutamente carentes de sustento”, las cuales “no solo agravian a una fuerza política con una gran trayectoria democrática, sino que también deterioran la calidad del debate público en un tema que exige la máxima seriedad”.

“Tales expresiones constituyen además una ofensa de dimensiones inéditas hacia un partido político como el Frente Amplio, que forma parte de la mejor historia democrática de Uruguay, pero son aun más graves en tanto también agravian a cientos de miles de uruguayos y uruguayas que con su voto lo llevaron a conducir los destinos del país”, se agrega en la declaración.

En ese sentido, el oficialismo exigió que Botana “se retracte públicamente”, dado que “la investidura que ostenta un senador le impone una responsabilidad especial en el uso de la palabra, que no puede ser utilizada para realizar insinuaciones de esa magnitud”. “No vamos a naturalizar este tipo de discursos. Uruguay merece un debate político a la altura de su tradición democrática, con firmeza en las ideas, pero también con responsabilidad, respeto y apego a la verdad. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el fortalecimiento institucional y una lucha firme, seria y sin oportunismo contra el narcotráfico y el crimen organizado”, concluye la declaración, que no fue acompañada por la oposición.