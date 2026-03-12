El canciller Mario Lubetkin formó parte de la comitiva que viajó a Chile con el presidente Yamandú Orsi en el marco de la asunción de José Antonio Kast esta semana, y allí mantuvo una serie de reuniones bilaterales con sus pares de varios países de la región –Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Honduras y República Dominicana–. Lubetkin también se reunió con autoridades de Estados Unidos, como el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y conversó sobre el “estado de la cooperación” entre ambos países; en ese marco, confirmó a la diaria que Uruguay no recibió una invitación para integrar el “Escudo de las Américas” que impulsa la administración de Donald Trump y que desde la oposición han pedido que se busque integrar.

Mientras se apronta para viajar a Paraguay, donde se desarrollará la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Lubetkin comenta que en las conversaciones con los cancilleres de la región se hizo un “repaso de la agenda” común entre los países y sobre las “responsabilidades que ha adquirido Uruguay para este período”, en el que le tocará presidir tres organismos multilaterales a la vez –Mercosur, G77+China y Celac–.

También se habló sobre “el deseo que tiene nuestra América Latina de que el próximo secretario general o secretaria general [de las Naciones Unidas] sea latinoamericano, cosa que no está, por cierto, garantizado, en absoluto, y el esfuerzo colectivo que hay que hacer, más allá de los cambios tan importantes que se dieron de signo en la región, pero que hay una visión mancomunada en la dirección”, aseguró. Uno de los nombres que se han manejado para ese cargo es el de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, a quien Lubetkin, en entrevista con la diaria en febrero, definió como una “excelente candidata”.

El canciller sostuvo que en las reuniones que mantuvo con los cancilleres de la región surgió la “preocupación sobre el tema de la tensión internacional y cómo América Latina tiene que preservar su serenidad regional ante los nuevos factores tan complejos”, como “el tema del narcotráfico”, que “está asumiendo un rol cada vez más importante”. “Pensemos lo que pasó en México”, ejemplificó.

El 21 de marzo, el presidente Orsi va a asumir la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bogotá, Colombia. Según Lubetkin, el rol que va a jugar Uruguay a la cabeza de ese organismo fue parte de los temas que se conversaron en las reuniones bilaterales con cancilleres de la región, sobre todo en lo que respecta a “los grandes temas, que van desde la energía hasta la seguridad alimentaria, desde los escenarios comerciales hasta los escenarios de la afectación climática” y puntualmente para “los escenarios de estabilidad en la región”.

En cuanto a la inminente conferencia del BID, Lubetkin apuntó que allí se conversará sobre “los próximos pasos a dar en conjunto con el Mercosur con relación al acuerdo con la Unión Europea, en particular en el desarrollo del área comercial y de inversiones”. Si bien hasta el momento solo Uruguay y Argentina lo ratificaron, el jerarca resaltó que “Brasil ya lo aprobó en el Senado y en Diputados; simplemente tiene una praxis de ratificación, pero ya mandaron o están ya mandando la documentación”. Por lo tanto, solo resta la aprobación de Paraguay, “que estaba en un proceso ya iniciado”.

Reunión “extraordinaria” con jerarca de gobierno de Estados Unidos

Consultado sobre la conformación del “Escudo de las Américas”, una alianza militar encabezada por Estados Unidos para “erradicar” los cárteles de droga en la región que integran varios países de América Latina y el Caribe, y, puntualmente, sobre si Uruguay solicitó ser integrado, Lubetkin se limitó a responder que nuestro país “no fue invitado”. “Tuvimos una reunión extraordinaria con el adjunto del Departamento de Estado, lo que demuestra un nivel de relaciones extraordinario con ellos”, acotó. Asimismo, Lubetkin apuntó que en la reunión con Landau estuvo sobre la mesa “el estado de la cooperación y todas estas nuevas responsabilidades que va a tener Uruguay para el futuro y cómo ayuda en un proceso regional de estabilidad”.

Respecto de la información que publicó este jueves El Observador sobre la expresión de interés del gobierno uruguayo de recibir un patrullero de la Guardia Costera de Estados Unidos, Lubetkin remarcó que fue una donación: “Nos están preguntando si nos podía ser útil; nosotros, por supuesto, respondimos que puede ser útil”.

El canciller indicó que por el momento no hay novedades sobre la situación de las visas de inmigración de Estados Unidos, que el gobierno de Trump suspendió para 75 países, entre ellos, Uruguay.

Posible visita del papa a Uruguay: “Los rumores son montones”, pero no hay “comunicación oficial”

Días atrás, el cardenal Daniel Sturla informó a El País que es posible que el papa León XIV visite Uruguay a fines de noviembre de este año. Consultado al respecto, Lubetkin recordó que Orsi invitó al líder religioso a visitar nuestro país durante la reunión que mantuvieron en octubre del año pasado, en el Vaticano. “No solamente lo invitó, sino que el santo padre le dijo al presidente que era su deseo ir a Argentina, a Uruguay y probablemente a Perú”. No obstante, apuntó que por el momento el gobierno no tiene “ninguna comunicación oficial”. “Los rumores son montones, pero lo que vale es cuando te llega un pedazo de papel, sobre todo para una estructura tan organizada como es el Vaticano”, indicó, aunque valoró que “sin duda hay un clima favorable en esa dirección; el presidente, recuerdo, salió de su encuentro personal con el papa muy entusiasmado”.