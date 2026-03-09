El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció junto a los mandatarios de 11 países de América Latina y el Caribe la conformación de una alianza militar para “erradicar” los cárteles de droga en la región. En esa instancia no participó el gobierno uruguayo ni tampoco los gobiernos de Brasil, Colombia y México, todos con administraciones de izquierda.

El hecho generó repercusiones a nivel nacional. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez y el exministro del Interior del gobierno de Luis Lacalle Pou, Nicolás Martinelli, cuestionaron que el gobierno de Yamandú Orsi no participe en la iniciativa. Rodríguez, en particular, aseguró que hará un pedido de informes por este tema a Cancillería y al Ministerio de Defensa Nacional.

A estos reclamos se sumó este lunes el senador colorado Pedro Bordaberry. En un comunicado, pidió al gobierno que “realice gestiones” ante el gobierno de Trump para sumarse a la alianza.

El senador colorado consideró que el programa “apunta a fortalecer la cooperación internacional mediante el intercambio de inteligencia criminal, la coordinación de operaciones contra el narcotráfico por tierra, mar y aire, el entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y la persecución de las estructuras financieras y logísticas de las

Organizaciones criminales, incluyendo el lavado de activos”, y valoró en este contexto que Uruguay “no puede quedar al margen de un mecanismo de cooperación de estas características en momentos en que el narcotráfico se ha convertido en un problema creciente para el país”.

Bordaberry argumentó que el narcotráfico “hoy opera como una red internacional” y “ningún país puede enfrentarlo solo”, y consideró que si las organizaciones criminales son perseguidas en otros países, se corre el riesgo de que terminen “trasladando sus operaciones hacia territorios donde exista menor coordinación internacional”.

“Lo que está en juego es la seguridad de los uruguayos y la capacidad del Estado para enfrentar al narcotráfico internacional. “Uruguay no puede ni debe quedar afuera”, expresó.