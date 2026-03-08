En la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, comandada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo lugar el sábado en el estado de Florida, el mandatario anunció la creación de una coalición militar para “erradicar” los cárteles de la droga en la región. Esto enseguida tuvo repercusión por estos lares: algunos políticos del Partido Nacional criticaron que Uruguay no la haya integrado.

“17 países de América anuncian una alianza para destruir los cárteles del narcotráfico. Uruguay no está”, escribió el nacionalista Nicolás Martinelli, exministro del Interior, en su cuenta de X. “En lugar de integrar el club de los que coordinan la lucha contra el crimen organizado, estamos en el club de los países con visas congeladas. El gobierno dice que le preocupa el narcotráfico y el lavado de activos, pero nos deja fuera de una alianza regional clave”, agregó. Además, Martinelli dijo que “el riesgo es evidente: que las organizaciones criminales busquen operar y lavar dinero en los países que quedan al margen”.

Otro crítico fue el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja. En diálogo con la diaria, señaló que tiene “información” de que Uruguay “fue invitado” a esa cumbre, pero el presidente Yamandú Orsi “tomó la decisión de no estar”. “Si Uruguay recibió una invitación para participar en un espacio, foro o como se le quiera llamar, que tenía como propósito el combate al narcotráfico y al crimen organizado, y hubo una decisión del gobierno de no participar, es gravísimo”, sostuvo Rodríguez.

Agregó que, “cuando se toman estas decisiones, después no nos preguntemos por qué nos suspenden las visas de inmigrantes, ni por qué Estados Unidos negocia con Argentina un tratado bilateral para acceso a cuotas de carne y nosotros no estamos en esa posibilidad”. “En la interpelación a [Mario] Lubetkin [ministro de Relaciones Exteriores], le dije ‘bienvenidos sean todos los acuerdos comerciales con China y Europa’, pero se están dando, de parte de nuestro gobierno, acciones pro China, no me cabe la más mínima duda”, señaló.

Rodríguez aclaró que, para él, “no se trata de ser amigo ni enemigo, sino simplemente tener intereses permanentes con Estados Unidos y la región”; además, “el problema del narcotráfico y del crimen organizado golpea a todo el continente”. Por lo tanto, “quedar afuera de esa lógica puede ser, en un futuro, muy perjudicial para Uruguay, no porque se tomen represalias, sino porque, si hay países que tienen el objetivo claro, y México, Brasil, Colombia y Uruguay están por fuera de esa lógica, ¿a dónde pensamos que van a ir los muchachos cuando huyan de sus respectivos países?”.

En la cumbre Trump dijo que “el corazón” del acuerdo es “el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas”, y agregó: “¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos. Lo mandamos directo a la sala de estar y se acabó el miembro del cártel”.

Consultado por estos dichos, Rodríguez dijo que “en cualquier escenario, para que Uruguay tenga incidencia, si es que pretendemos tenerla, en esta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, es mejor estar que no estar”. “Es mejor participar en las decisiones a que otros decidan por uno. Y no digo que esté de acuerdo o en desacuerdo, porque, en todo caso, esas serán expresiones del presidente estadounidense, a las cuales Uruguay, como un país soberano, eventualmente, de participar en esos ámbitos, tendrá oportunidad de decir las cosas con las que está de acuerdo y con las que discrepa”, aseguró.

Consultado sobre si no piensa que en la novel alianza solo manda Estados Unidos, Rodríguez dijo que eso es una “opinión”, e insistió con que “si Uruguay recibió una invitación a participar en un ámbito como este, no pudo haber dicho que no”. Entonces, para el diputado blanco, tanto Orsi como el canciller “deberán explicar” el motivo. Por lo tanto, Rodríguez adelantó que esta semana tomará acciones parlamentarias al respecto, y seguramente sea a través de un pedido de informes a la cancillería y también al Ministerio de Defensa Nacional.

Caggiani: “Pobre Luis Alberto de Herrera”

“Parecía una cumbre de amigos ideológicos más que una cumbre de combate al narcotráfico”, dijo a la diaria el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta. Agregó que le resultó “raro” que no hayan participado ni México ni Colombia, que son países “que han tenido mucho trabajo en ese sentido”, así como también le llamó la atención la ausencia de Brasil.

“Además, por las declaraciones y resoluciones, parece ser para que los militares hagan acciones conjuntas en materia de narcotráfico a nivel interno de los países, y eso es algo que en Uruguay está prohibido por la Constitución: los militares no pueden hacer tareas de seguridad. Da una idea de militarización de la política antidrogas, que ya ha fallado; desde los años 80 hasta ahora no ha tenido un resultado positivo”, subrayó.

Caggiani sostuvo que hay una “fragmentación medio ideológica entre los amigos de la administración Trump y los que no son tan amigos”. En ese marco, Uruguay debe tener “una política de defensa de su soberanía nacional y tratar de articular aspectos con las regiones del continente sudamericano para enfrentar estos temas”.

“Los problemas del narcotráfico se resuelven con más Estado en algunas áreas, como en el combate a la pobreza, el derecho al desarrollo y la posibilidad de generar circuitos de trabajo y de inversión; y menos Estado en materia militar, porque eso, sin duda, ha sido un gran fracaso”, insistió.

A su vez, Caggiani destacó que la intervención contra el “narcoterrorismo” es el nuevo caballito de batalla “para intervenir internamente la realidad de algunos países”. Puso como ejemplo que, hace muy poco tiempo, “aparentemente, Venezuela era uno de los principales problemas de narcotráfico que tenía Estados Unidos”, pero “ni siquiera fue invitado a la cumbre”, así que también es “medio extraño”.

Por último, en cuanto a las críticas de algunos nacionalistas por que Uruguay no haya formado parte de la cumbre, Caggiani se limitó a decir: “Pobre Luis Alberto de Herrera; si estuviera vivo y viera en lo que se convirtieron algunos exponentes de su partido, se volvería a morir”.