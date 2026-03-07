Donald Trump junto a líderes de derecha de América Latina y El Caribe, durante la cumbre "Escudo de las Américas", el sábado 7, en Trump National Doral en Miami, Florida.

Mientras continúa la guerra contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este sábado en Doral, una ciudad del estado de Florida, a una docena de mandatarios de América Latina y el Caribe, en una cumbre que se denominó el “Escudo de las Américas”. Al término del encuentro, Trump anunció la puesta en marcha de una coalición militar internacional contra los cárteles de drogas, integrada por varios países de la región, bajo el liderazgo de Estados Unidos.

De acuerdo a la declaración oficial divulgada por la Casa Blanca, Trump afirmó que “los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser desmantelados en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable”.

Asimismo, sostuvo que el gobierno estadounidense y sus aliados “deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”.

En ese marco, Trump señaló que Estados Unidos “entrenará y movilizará a las fuerzas armadas de los países socios para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los cárteles y su capacidad para exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada”. “Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental”, agregó.

A la reunión de este sábado asistieron los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Chaves (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), Irfaan Ali (Guyana) y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También concurrió el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles 11 de marzo.

Según consignó France 24, Trump anunció la conformación de una alianza militar para combatir al narcotráfico en el continente. “La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos”, afirmó.

El mandatario estadoundiense dijo que actualmente México es “el epicentro de la violencia de los carteles”, si bien sostuvo que la presidenta Clauida Sheinbaum es una “muy buena persona”.

“En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que plagan nuestra región”, manifestó Trump, según recogió la cadena alemana Deutsche Welle. “El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, prometió.

Según Trump, hasta ahora los líderes de la región “han permitido que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales”. “No vamos a permitir que eso ocurra, vamos a ayudar”, expresó; y añadió: “¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos. Lo mandamos directo a la sala de estar y se acabó el miembro del cartel”.