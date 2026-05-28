Netanyahu ordenó que Israel ocupe el 70% de la Franja de Gaza

Hospital Al-Shifa, previo al entierro de las víctimas del ataque aéreo israelí en la zona de Al-Tuam, al oeste de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 23 de mayo.

El avance obligaría a dos millones de palestinos, que ya viven en condiciones desastrosas, a vivir en un territorio aún más reducido.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves que dio a las Fuerzas de Defensa de Israel la orden de tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, una cifra muy superior a la porción del enclave que los israelíes podían seguir ocupando temporalmente como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamas de octubre del año pasado.

“En este momento controlamos plenamente el 60% del territorio de la Franja de Gaza y mi directiva es alcanzar el 70%”, afirmó Netanyahu en un discurso durante una conferencia organizada por la Academia de Liderazgo de Ein Prat, consignado por el diario The Times of Israel.

Cuando un participante del evento gritó que Israel debería tomar el “100%” del territorio gazatí, Netanyahu respondió: “Primero el 70%. Empezaremos por ahí”.

Netanyahu reconoció la semana pasada que Israel ya controla el 60% del territorio de la Franja, una cifra significativamente mayor que el 53% que se le asignó en el acuerdo de alto el fuego de octubre. Esa tregua, que aseguró la liberación de los rehenes en poder de Hamas y otros grupos en Gaza, dejó a Hamas con el control de facto del resto de la Franja.

El acuerdo se concibió como parte de un proceso más amplio que contemplaba el desarme de la organización islámica palestina y la desmilitarización del enclave. Pero los progresos en ese sentido están totalmente empantanados, porque Hamas se negó a entregar las armas e Israel sigue atacando Gaza, además de enfrentar numerosas acusaciones de violar términos adicionales del acuerdo de octubre.

Debido a la ocupación del ejército israelí, los palestinos no pueden acceder a cerca de dos tercios de Gaza. Una nueva ocupación del territorio obligaría a dos millones de palestinos, que ya viven en condiciones desastrosas, a vivir en un territorio aún más reducido tras dos años de la guerra que destruyó buena parte de la infraestructura del territorio.

A pesar de la tregua nominal alcanzada el año pasado, los bombardeos israelíes en Gaza continúan con ataques casi diarios. La cadena catarí Al Jazeera informó que entre octubre y abril se registraron al menos 2.400 violaciones israelíes de la tregua. Este jueves, las autoridades de salud de Gaza a cargo de Hamas informaron que un ataque aéreo israelí causó la muerte de al menos diez personas, entre ellas cuatro niños, y dejó 20 heridos.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, la situación humanitaria de la población civil en Gaza sigue siendo crítica, con familias desplazadas viviendo en carpas superpobladas, escuelas o estructuras dañadas.

El agua potable escasea y la deficiente gestión de residuos aumenta los riesgos para la salud, incluyendo la proliferación de ratas e insectos. Muchos barrios de Gaza siguen siendo peligrosos, con frecuentes ataques aéreos, bombardeos y tiroteos en zonas residenciales o cerca de ellas, según el informe.

La semana pasada, el alto representante que supervisa la Junta de Paz para Gaza, fundada por Estados Unidos, Nickolay Mladenov, advirtió que el deterioro en el territorio palestino corre el riesgo de volverse permanente.

En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, instó al organismo internacional a utilizar todos los medios a su alcance para presionar a Hamas a desarmarse y a Israel a cumplir su compromiso con el alto el fuego de octubre, señalando los continuos asesinatos y las restricciones al flujo humanitario.

La campaña militar que Israel comenzó en la Franja de Gaza después de los ataques de Hamas y otros grupos armados palestinos del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de más de 72.775 palestinos, aunque se estima que sería una cifra superior.