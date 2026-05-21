El jefe de la Junta de Paz de Trump para Gaza reclama que Israel cumpla con sus obligaciones

Campamento de Bureij, en la Franja de Gaza central, tras un ataque aéreo israelí, el 21 de mayo.

Representantes de la ONU y de organizaciones sociales advierten que los ataques israelíes son casi diarios y que la situación de los palestinos sigue siendo crítica.

Nickolay Mladenov, quien lidera la Junta de Paz para la Franja de Gaza creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se avance en el acuerdo para la reconstrucción de ese territorio palestino. Afirmó que la aplicación del plan previsto “no puede prosperar solamente con las obligaciones palestinas”.

“Los asesinatos que continúan y las limitaciones impuestas por Israel siguen dando forma a las percepciones diarias de los palestinos acerca de si la guerra ha terminado y si este proceso puede dar lugar realmente a la recuperación”, dijo.

La semana pasada, Mladenov advirtió que su oficina recibe reportes de violaciones diarias del cese del fuego, que se ha estancado desde que fue establecido, publicó AP. Según un informe de la junta, elaborado para presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, algunas de esas violaciones son “graves, y sus consecuencias humanas —civiles muertos, familias aterradas y obstáculos persistentes al acceso humanitario— no pueden minimizarse”.

El informe, por otra parte, insiste en el desarme del movimiento palestino Hamas y otros grupos armados que operan en ese territorio. Sin embargo, Mladenov subrayó que “las obligaciones son aplicables a todas las partes”, de acuerdo con la agencia Efe.

El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó en su momento el plan de Trump, con la abstención de Rusia y China, dos de sus cinco miembros con derecho a veto, y en la sesión del jueves trató los avances en este proceso.

El coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, dijo que “mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, la realidad cotidiana de la población de Gaza se caracteriza por una profunda incertidumbre. Los ataques israelíes prosiguen casi a diario, causando decenas de víctimas mortales, al tiempo que se registran acciones armadas por parte de Hamas y otros grupos palestinos”. Advirtió que el consejo debería exigir a las partes el cumplimiento de sus compromisos.

Según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, desde que está vigente el cese del fuego, los ataques israelíes reiterados mataron allí a 883 personas (lo que suma 72.775 desde octubre de 2023) y otras 2.648 sufrieron heridas.

Alakbarov señaló que todavía “no hay recuperación en Gaza” y que más de un millón de personas viven en carpas improvisadas y entre los escombros, con escasez de agua y de todos los servicios. Dijo que la situación es “cada vez más precaria” y que el pueblo palestino “no puede soportar más guerra”.

El funcionario manifestó que “la situación humanitaria sigue siendo grave” y que la población depende del ingreso diario de ayuda, que es restringida por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que dice controlar “el 60% de Gaza”, 8% más que antes del cese del fuego.

Alakbarov llamó a la ONU a trabajar para volver a “la senda que conduzca al fin de la ocupación y del conflicto, en el marco de una solución de dos Estados”.

El representante adjunto de Israel ante la ONU, Jonathan Miller, dijo que “la reconstrucción de Gaza no podrá tener éxito mientras las milicias sigan controlando las calles, y cualquier esfuerzo serio por instaurar la estabilidad y un gobierno civil, así como un futuro mejor para los palestinos, fracasará a menos que se desarme a Hamas y se ponga fin a su régimen de terror”.

A su vez, Riyad Mansour, representante de la Autoridad Palestina, que controla solo ciertas zonas de Cisjordania, expresó: “No escatimamos esfuerzos para cumplir con nuestras propias obligaciones y compromisos, pero es fundamental que todas las partes se rijan por los mismos criterios”. Concluyó: “Nuestra visión es clara y está en consonancia con los términos del plan y respaldada por la comunidad internacional en su conjunto. Gaza es parte integrante de Palestina. Debe reunificarse con Cisjordania bajo la Autoridad Nacional Palestina”.

Varias organizaciones sociales sumaron su alarma por la situación en la Franja de Gaza. El miércoles, Adam Coogle, director adjunto para Medio Oriente de Human Rigths Watch, denunció que “los palestinos de Gaza siguen pasando hambre, siguen sin poder acceder a la atención médica y se sigue matando a civiles”, mientras que “los volúmenes de ayuda siguen estando muy por debajo de los niveles necesarios y las rutas de acceso humanitario críticas han sido obstruidas repetidamente”.

A su vez, otras organizaciones sociales —Oxfam, Refugees International y Save the Children— advirtieron el jueves que la situación humanitaria se deteriora en la Franja de Gaza.