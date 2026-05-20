Indemnización para los militantes que asaltaron el Capitolio en 2021

Partidarios de Trump chocan con la Policía mientras asaltan el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington DC, el 6 de enero de 2021.

En un acuerdo sin precedentes con su propio Departamento de Justicia, Trump planea establecer un fondo de compensación para las presuntas víctimas del sistema judicial de Biden.

Donald Trump, inmediatamente después de su segunda investidura como presidente de Estados Unidos, no solo indultó de un plumazo a todos los condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021: si esta última maniobra de corrupción presidencial se mantiene en los tribunales, los más de 1.600 militantes partidarios de Trump condenados y muchos de sus seguidores criminales también pueden esperar una compensación económica por la “injusticia sufrida”.

Y así fue como sucedió: en enero, el propio Trump demandó a la autoridad tributaria de su administración. Exigió 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios porque una filtración de la agencia había permitido que sus declaraciones de impuestos se hicieran públicas. El hecho de que prácticamente todos los demás presidentes de Estados Unidos publiquen sus propias declaraciones de impuestos es irrelevante: Trump insistió en que había sufrido daños inmensos.

Antes incluso de que se inicie cualquier procedimiento legal, Trump ha llegado a un acuerdo con Todd Blanche, el fiscal general interino al que él mismo nombró. Blanche fue uno de los abogados personales de Trump, a quien defendió en numerosos casos. El acuerdo funciona así: Trump retira la demanda y, a cambio, el Departamento de Justicia crea un fondo simbólico de 1.776 millones de dólares para combatir el abuso político del sistema judicial. Trump podrá entonces distribuir este dinero a su discreción entre las personas que declare víctimas de persecución legal con motivaciones políticas por parte de la administración Biden.

Esto significa que cientos, si no miles, de acérrimos seguidores de Trump están siendo recompensados con dinero de los contribuyentes por infringir la ley y ser condenados legalmente. Esto podría incluir a personas como Alex Jones, el antiguo propietario de la plataforma infowars.com, quien tuvo que pagar millones en compensación a las familias de los niños asesinados por su falsa afirmación de que la masacre de la escuela Sandy Hook fue un montaje.

Senadora Elizabeth Warren: “Corrupción llevada al extremo”

Para Donald K Sherman, presidente de la organización de vigilancia Citizens for Responsibility and Ethics, con sede en Washington, este es “el proceso más corrupto de la historia de Estados Unidos”, como declaró a The New York Times.

Donald Trump y su familia directa quedan excluidos de las indemnizaciones; solo recibirán una disculpa oficial del Departamento de Justicia por la injusticia cometida contra ellos.

Cabe recordar que Trump fue acusado en cuatro casos distintos tras finalizar su presidencia. Contrariamente a sus reiteradas afirmaciones, los procesos no tuvieron motivaciones políticas. Sin embargo, sí hubo un motivo político por el que no fue castigado en un caso –por ocultar pagos para silenciar a testigos–, que, a pesar de todas las tácticas dilatorias empleadas por sus abogados, finalmente derivó en una condena. La sentencia se pospuso repetidamente hasta que Trump fue reelegido y el caso fue desestimado. Desde su regreso al poder, Trump ha emprendido acciones legales infundadas contra los implicados en las investigaciones en su contra o simplemente las ha ignorado.

En su acuerdo con el Departamento de Justicia, Trump también se abstiene generosamente de exigir una mayor compensación por las investigaciones sobre la supuesta interferencia rusa en su campaña electoral de 2016 o por el allanamiento del FBI en su propiedad de Mar-a-Lago, donde almacenó ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca después de dejar el cargo.

Tras el anuncio del acuerdo, los congresistas y senadores demócratas expresaron de inmediato su indignación: no solo el Congreso tenía la potestad de asignar partidas presupuestarias por sí solo, sino que ni siquiera se había decidido la creación de un fondo de compensación. La senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, escribió en X que lo que estaba sucediendo era “corrupción en su máxima expresión”.

En general, se esperaba que las acciones legales contra las acciones de Trump fueran cuestión de horas, no de días.