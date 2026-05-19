Lula amplió la ventaja sobre Flávio Bolsonaro, de acuerdo con la última encuesta publicada en Brasil

El descenso de los apoyos al hijo del exmandatario coincide con la divulgación de sus vínculos con un banquero protagonista de una millonaria estafa.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió su ventaja sobre su rival directo en las elecciones que se realizarán en octubre, el candidato derechista Flávio Bolsonaro, de acuerdo con una encuesta publicada este martes por la consultora Atlas.

En el escenario de primera vuelta, Lula obtendría 47% de los apoyos, contra 34,3% de Bolsonaro, y en un eventual balotaje el actual mandatario tendría 48,9% contra 41,8% del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

Esta encuesta fue la primera publicada luego de la difusión de los audios que prueban la relación de la familia Bolsonaro con el banquero Daniel Vorcaro, expropietario del banco Master, entidad que dio quiebra y fue liquidada por el Banco Central de Brasil en noviembre del año pasado, después de que saliera a la luz pública el mayor caso de fraude bancario en la historia del país, que dejó un agujero cercano a los 7.000 millones de dólares.

El medio digital Intercept Brasil difundió los audios en los que, en un lenguaje coloquial, de cercanía, Flávio Bolsonaro le pide dinero a Vorcaro para terminar de financiar la película biográfica Dark Horse, basada en la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro. Según informó Intercept, Flávio Bolsonaro negoció con el banquero un aporte de 24 millones de dólares, de los cuales llegó a pagar la mitad.

Este martes, horas después de conocida la encuesta, el portal Metrópoles informó sobre una reunión que Flávio Bolsonaro tuvo con Vorcaro en la casa de este último a finales de 2025, poco después de la primera detención del propietario del banco Master por la Policía Federal.

Según se informó, la visita tuvo lugar en la residencia del banquero en San Pablo, cuando ya había salido de prisión y tenía autorización para volver a su domicilio, aunque con ciertas restricciones.

Vorcaro fue detenido por primera vez en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, cuando pretendía tomar un vuelo hacia el exterior.

Este martes, Flávio Bolsonaro ofreció una rueda de prensa en la que dio algunas explicaciones sobre sus vínculos con Vorcaro.

De acuerdo con lo que consignó la revista Carta Capital, el actual senador afirmó que, antes de contactar a Vorcaro por primera vez, tenía dificultades para encontrar inversores para la película sobre su padre. También declaró que, cuando le presentaron al banquero, lo consideró “intachable”.

En aquel momento, Vorcaro ya estaba en el centro de las investigaciones por los fraudes atribuidos al banco Master. Según el candidato presidencial, los contactos con Vorcaro tenían como objetivo cobrar las cuotas impagadas del financiamiento de la película. Sin ese dinero, afirmó, peligraba la finalización de la producción. El cobro se habría producido la víspera de la detención del banquero.

“En ese momento, vimos que se había producido un punto de inflexión. Comprendimos que la situación era mucho más grave y, por eso, me reuní con él nuevamente después de eso, cuando comenzó a usar vigilancia electrónica; no podía salir de la ciudad de San Pablo. Fui a verlo para poner fin a esta historia”, declaró Flávio Bolsonaro.

En su contacto con los medios de este martes, reiteró su apoyo a la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el banco Master en el Congreso. Según él, la comisión serviría para separar a los “criminales” de las “personas inocentes”. Luego arremetió contra la Policía Federal. “Queremos la verdad y, lamentablemente, no podemos confiar plenamente en la Policía Federal, porque una parte de ella está bastante comprometida”, expresó el candidato.

Bolsonaro sostuvo además que todos los contactos con Vorcaro se produjeron “única y exclusivamente” para hablar de la película sobre su padre. En paralelo, prometió que la productora responsable de la ficción y el fondo encargado de administrar los recursos presentarán una rendición de cuentas en un plazo de 30 días.